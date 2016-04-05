Додано: Суб 26 лис, 2022 11:33

vitaliian написав: В реальности у нашей экономики вагон рисков. К существующим с 2008 года, добавились политические и военные.



Теперь уже надо восстанавливать разрушения. У нас точно на это есть средства? Если нет, будет эмиссия (она и так идёт через облигации), потом (когда восстановится спрос на импорт) курс улетит в небо, валюты в резервах на всё не хватит, колбаса по 500 грн, топливо по 100 и т.д.



На валютной ветке я был оптимистичен, не верил что путен нападёт. Сейчас я менее оптимистичен. Экономического краха не вангую, минимум 5 лет будет тяжело. В реальности у нашей экономики вагон рисков. К существующим с 2008 года, добавились политические и военные.Теперь уже надо восстанавливать разрушения. У нас точно на это есть средства? Если нет, будет эмиссия (она и так идёт через облигации), потом (когда восстановится спрос на импорт) курс улетит в небо, валюты в резервах на всё не хватит, колбаса по 500 грн, топливо по 100 и т.д.На валютной ветке я был оптимистичен, не верил что путен нападёт. Сейчас я менее оптимистичен. Экономического краха не вангую, минимум 5 лет будет тяжело.

наша экономика рушилась не с2008 а 1988г. Украина была частью огромного милиритаристического концерна и больше 60% предприятий были заточены на ВПК (или смежники) перечислять не вижу смысла.С развалом совка эти монстры частично или полностью потеряли клиентов (кстати, не мы одни-у рф тоже был огромный спад-в течении 10 лет с 1990 до 2000 у них число произведеных (условно -танков, ракет, подводных лодок упало в разы), потом они начали восстанавливать ВПК (за счет хлынувшего дождя денег от продажи углеводородов). Эти деньги пошли не только на оружие, но и на покупку "ласомих шматочків української металургії, химичної промисловости", а также всякого прочего , типа ОБЛЄНЕРГО (Григоришин и ко), в Україне стали открываться российские банки Сбер, ВТБ, Проминвест и др (банки -кровяные сосуды экономики)кризис 2008 -был не так страшен,65% падение нац.валюты было искуственно сделано в пользу олигархов (кратковременная выгода приэкспорта металлопродукции)кстати, наши олигархи росли на российских деньгах (они покупали предприятия, где половину или треть оплачивали россияне)По поводу модели развития? Кто из президентов об этом думал?Ющенко заявил об ЕСи НАТО (при том что сам разворовал банк Украина), Юля Тимошенко -на обложках всех журналов мира (а ЦРУ ведет дело о заказных убийствах и отмывании денег , в США в том числе)Украина могла делать сколько угодно деклараций "Ввімкнить Україну"(Янукович), но весь мир понимал, что в корне мы практически ничем не отличаемся от россии (теже убийства журналистов, космическая коррупция в судах/прокуратуре/МВД, СБУ крышует всю контрабанду и тд) миру было как все равно-когда у нас хуйло отжал Крым и Донбасс (это криминальные разборки между 2мя криминальными странами), но Майдан все спутал (кто-то говорил огранизовали на деньги олигархов, кто-то верит в проснувшееся самосозналие народа, правда в этом естьно даже после АТО(войны на Донбасе) в каком русле развивалась страна-1-3% изменений были и они со всей возможной силой демонстрировались западу , а куда делась коррупцияА как вообще нормально можно было воспринимать после победы Зе команды(в которого поверили 73%)-когда на ключевые посты СБУ Баканов и др. назначили 95й квартал, а кабмин самокатчика Гончарука...30лет страна развивалась темпами, которые Китай осваивает за месяц (строительство стадионов и аэропортов), при такой слабости власти и некомпетентности пуйло посчитал что у него 200% шансы на успехкак и куда страна будет двигаться после победы?вижу только один путь развития-мировое сообщество делет страну на зоны своей ответствоенности и начинает восстанавливать (турки-Мариуполь), (немцы-Херсон), (китайцы-Харьков, Донбасс)выборы не проводить до 2025г, оставить военные администрации, при президенте создать кабмин "инвесторов", местным властям в руки денег не давать , газ/вода/эл.энергия -зона ответственности частного капитала (типа ДТЕК)за 4-5 лет с темпами Китая можно построить Украину зановоостается вопрос безопасности-150-200м от границы минимум у рф демилитаризованная зона