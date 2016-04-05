не может а должно. Инвестору всё равно на "может не может" это лирика. Если он вкладывает деньги, то хочет получить прибыль по вменяемому и предсказуемому курсу. Или не вкладывает. Ждать что инвестор занесет инвестицию по 28 а вынет прибыль по 50 это иждивенческая позиция ("нам все должны"). На этой же позициях строится оборона и бюджет на 2023.
*Иждивенческая позиция это "детская болезнь", когда ребенку кажется, что весь мир крутится вокруг него, и все ему должны. Наиболее выражена у детей сирот и у детей с инвалидностью. При нормальном развитии нейронных связей, иждивенческая позиция исчезает к 20-30 годам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
не может а должно. Инвестору всё равно на "может не может" это лирика. Если он вкладывает деньги то хочет получить прибыль по вменяемому и предсказуемому курсу. Или не вкладывает. Ждать что инвестор занесет инвестицию по 28 а вынет прибыль по 50 это иждивенческая позиция (нам все должны). На этой же позициях строится оборона и бюджет на 2023
Так а я вам о чем? Скачкообразный обвал курса говорит о том, что перед этим искусственно поддерживался необоснованный курс. Потом ресурсы для поддержки иссякли, произошел обвал.
Значит, искусственно укреплённый курс скорее отпугнёт инвестора, чем привлечет (т.к повышает риск выйти с потерями)
vitaliian написав:В реальности у нашей экономики вагон рисков. К существующим с 2008 года, добавились политические и военные.
Теперь уже надо восстанавливать разрушения. У нас точно на это есть средства? Если нет, будет эмиссия (она и так идёт через облигации), потом (когда восстановится спрос на импорт) курс улетит в небо, валюты в резервах на всё не хватит, колбаса по 500 грн, топливо по 100 и т.д.
На валютной ветке я был оптимистичен, не верил что путен нападёт. Сейчас я менее оптимистичен. Экономического краха не вангую, минимум 5 лет будет тяжело.
наша экономика рушилась не с2008 а 1988г. Украина была частью огромного милиритаристического концерна и больше 60% предприятий были заточены на ВПК (или смежники) перечислять не вижу смысла.С развалом совка эти монстры частично или полностью потеряли клиентов (кстати, не мы одни-у рф тоже был огромный спад-в течении 10 лет с 1990 до 2000 у них число произведеных (условно -танков, ракет, подводных лодок упало в разы), потом они начали восстанавливать ВПК (за счет хлынувшего дождя денег от продажи углеводородов). Эти деньги пошли не только на оружие, но и на покупку "ласомих шматочків української металургії, химичної промисловости", а также всякого прочего , типа ОБЛЄНЕРГО (Григоришин и ко), в Україне стали открываться российские банки Сбер, ВТБ, Проминвест и др (банки -кровяные сосуды экономики) кризис 2008 -был не так страшен,65% падение нац.валюты было искуственно сделано в пользу олигархов (кратковременная выгода приэкспорта металлопродукции) кстати, наши олигархи росли на российских деньгах (они покупали предприятия, где половину или треть оплачивали россияне) По поводу модели развития? Кто из президентов об этом думал? Ющенко заявил об ЕСи НАТО (при том что сам разворовал банк Украина), Юля Тимошенко -на обложках всех журналов мира (а ЦРУ ведет дело о заказных убийствах и отмывании денег , в США в том числе) Украина могла делать сколько угодно деклараций "Ввімкнить Україну"(Янукович), но весь мир понимал, что в корне мы практически ничем не отличаемся от россии (теже убийства журналистов, космическая коррупция в судах/прокуратуре/МВД, СБУ крышует всю контрабанду и тд) миру было как все равно-когда у нас хуйло отжал Крым и Донбасс (это криминальные разборки между 2мя криминальными странами), но Майдан все спутал (кто-то говорил огранизовали на деньги олигархов, кто-то верит в проснувшееся самосозналие народа, правда в этом есть но даже после АТО(войны на Донбасе) в каком русле развивалась страна-1-3% изменений были и они со всей возможной силой демонстрировались западу , а куда делась коррупция А как вообще нормально можно было воспринимать после победы Зе команды(в которого поверили 73%)-когда на ключевые посты СБУ Баканов и др. назначили 95й квартал, а кабмин самокатчика Гончарука...30лет страна развивалась темпами, которые Китай осваивает за месяц (строительство стадионов и аэропортов), при такой слабости власти и некомпетентности пуйло посчитал что у него 200% шансы на успех
как и куда страна будет двигаться после победы? вижу только один путь развития-мировое сообщество делет страну на зоны своей ответствоенности и начинает восстанавливать (турки-Мариуполь), (немцы-Херсон), (китайцы-Харьков, Донбасс) выборы не проводить до 2025г, оставить военные администрации, при президенте создать кабмин "инвесторов", местным властям в руки денег не давать , газ/вода/эл.энергия -зона ответственности частного капитала (типа ДТЕК) за 4-5 лет с темпами Китая можно построить Украину заново остается вопрос безопасности-150-200м от границы минимум у рф демилитаризованная зона
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 26 лис, 2022 11:58, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya написав:Значит, искусственно укреплённый курс скорее отпугнёт инвестора, чем привлечет
как вы определите "исскуственный" курс или нет? Грань между искусственным и рыночным очень тонкая. Вчера был рыночный, но сделали эмиссию, вуаля теперь он искусственный.
А стабильный он или не стабильный определяется достаточно просто. Советую не переходить из плоскости измеримых величин в плоскость фантазий и догадок.
последние 4-5 лет курс был рыночный (почти), искуственный когда НБУ сливает резервы на стабилизацию нац.валюты в последние годы НБУ выкупал в резервы больше денег, чем продавал (вы не будете спорить?) не случись войны-в 2020 с мая и по НГ курс украпился бы до 23-24грн (70млн. т. экспорта зерновых) и с каждым годом экспот ростет (построили под 700 элеваторов и продолжали строить)
В целом имеется 701 элеватор, общей емкостью 26 млн. 255 тыс. 823 тонны
конечно, это примитивный путь развития (экстенсивный)
andrijk777 написав:.......... А легітимність його вже підірвана. Навіть лідери зачуханих держав типу Киргизії вже його ні в що не ставлять. Далі - гірше. І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
Підірвана, але не знищена. І я більше казав про легітимність всередині країни, а не в Киргизії. Це для нього важливіше. Зрозуміли не вірно. Для нього вихід воювати далі, щоб досягнути ситуації, коли б він міг якщо не досягнути якихось потрібних йому результатів, то хоча б підписати мир на умовах, які б дозволили видати це за перемогу хоча б всередині РФ.
sergey_sryvkin написав:......... Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню. Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко. Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531. Наверное, все свои доходы переводите на помощь Сирии и, в частности, миллионам беженцев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лис, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:.......... А легітимність його вже підірвана. Навіть лідери зачуханих держав типу Киргизії вже його ні в що не ставлять. Далі - гірше. І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
Підірвана, але не знищена. І я більше казав про легітимність всередині країни, а не в Киргизії. Це для нього важливіше. Зрозуміли не вірно. Для нього вихід воювати далі, щоб досягнути ситуації, коли б він міг якщо не досягнути якихось потрібних йому результатів, то хоча б підписати мир на умовах, які б дозволили видати це за перемогу хоча б всередині РФ.
а наша мета - не дати йому цього досягти.
його ж не влаштує навіть кордони на 24.02.22, й нас вже не влаштовують кордони на 24.02 - але є нюанс
тому й будемо воювати, поки у когось не скінчаться ресурси, або хтось не зламається. як на мене, у нас шансів більше.
як там каже один руський персонаж - "сила в правде"? так от правда за нами
vitaliian написав:*Иждивенческая позиция это "детская болезнь", когда ребенку кажется, что весь мир крутится вокруг него, и все ему должны. Наиболее выражена у детей сирот и у детей с инвалидностью. При нормальном развитии нейронных связей, иждивенческая позиция исчезает к 20-30 годам.
це ви самі сформулювали чи щось цитуєте?
в Америці зникає десь років в 18. у нас - протягом навчання в вузі.
дуже залежить від сили пенделя з боку батьків тому що інколи тягнеться й до 50 років