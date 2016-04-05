Додано: Суб 26 лис, 2022 12:47

Shaman написав: .........

тоді варіант домовитися. але про що? Ізраіль не домовляється з Іраном, бо нема про що. тільки попередив, що ядерної зброї не допустить. .........тоді варіант домовитися. але про що? Ізраіль не домовляється з Іраном, бо нема про що. тільки попередив, що ядерної зброї не допустить.

ми не можемо домовитись з Рашею, тому що дійсно її мета - підпорядкування України так чи інакше - все. й поки що немає іншого дискурсу. й якби ви не критикували ти чи інші варіанти розвитку подій - інших немає наразі.

подивимось, коли зміниться влада й скільки там влад буде. про репарації не забувайте

а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.



а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.



С Ираном сегодня никому не удаётся договориться. Но вокруг Израиля ещё много "друзей", с которыми он пытается договариваться. При хоть каких-то изменениях в Иране попробует договариваться и с ним.Естественно, чтобы договориться, нужно желание всех сторон.Наразі, дійсно, не має.Так я и не говорю о "сейчас". Речь была о "после победы".После победы договариваться будем с любой властью (во всяком случае, будем пытаться).В репарациях не уверен. Хотя, конечно, хотелось бы.Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.