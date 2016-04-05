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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2810281128122813
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:47

  Shaman написав:.........
тоді варіант домовитися. але про що? Ізраіль не домовляється з Іраном, бо нема про що. тільки попередив, що ядерної зброї не допустить.

С Ираном сегодня никому не удаётся договориться. Но вокруг Израиля ещё много "друзей", с которыми он пытается договариваться. При хоть каких-то изменениях в Иране попробует договариваться и с ним.
Естественно, чтобы договориться, нужно желание всех сторон.

ми не можемо домовитись з Рашею, тому що дійсно її мета - підпорядкування України так чи інакше - все. й поки що немає іншого дискурсу. й якби ви не критикували ти чи інші варіанти розвитку подій - інших немає наразі.

Наразі, дійсно, не має.
Так я и не говорю о "сейчас". Речь была о "после победы".

подивимось, коли зміниться влада й скільки там влад буде. про репарації не забувайте ;)

После победы договариваться будем с любой властью (во всяком случае, будем пытаться).
В репарациях не уверен. Хотя, конечно, хотелось бы.

а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.

а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.

Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.
В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:50

  Shaman написав:
  vitaliian написав:*Иждивенческая позиция это "детская болезнь", когда ребенку кажется, что весь мир крутится вокруг него, и все ему должны. Наиболее выражена у детей сирот и у детей с инвалидностью. При нормальном развитии нейронных связей, иждивенческая позиция исчезает к 20-30 годам.

це ви самі сформулювали чи щось цитуєте? :D

в Америці зникає десь років в 18. у нас - протягом навчання в вузі.

дуже залежить від сили пенделя з боку батьків :D тому що інколи тягнеться й до 50 років


вспомнил видео Солонина, где бывший гражданин ссср рассказывает (ныне 20лет как профессор в США), что в каком-то штате выбрали сенатором чела , который до 40 лет жил на деньги родителей, после инсульта и тд (так что и в США не все становятся самостоятельными с 18-21года, просто у них % этих выше)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:51

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:.........
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

А світ трохи розумніший та більш розвинений

Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко.
Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, ...
А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии


Я ж кажу, ви про мене теж нічого не знаєте, але впевнені на 100%, що я така сама русня як і лад.

Саме те, про що я й писав.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:03

  ЛАД написав:
  Shaman написав:а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.

а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.

Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.
В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.

я й мав на увазі час друга половина 20 сторіччя - 21 сторіччя.

якщо не помітили, дуже активно проходить глобалізація.
якби це кому не подобалось, але це нестримний процес.

Аргентина 1982 - чергова військова хунта? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:10

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:.........
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

А світ трохи розумніший та більш розвинений

Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко.
Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, ...
А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии


Я ж кажу, ви про мене теж нічого не знаєте, але впевнені на 100%, що я така сама русня як і лад.

Саме те, про що я й писав.

А Вы сами поняли, что написали?
А я так и не понял, Вы переводили 10 лет свои доходы в помощь сирийцам? Защищали тутси в 1994? Или Вы тогда ещё не родились и до сих пор переживаете, что не успели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:15

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:...Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531.


Це шо нова методичка? В Україні виявляється не все так погано, а справжнє зло - в Сирії :evil: Отже, читаємо між строк - кацапи не зовсім злодії. Раніше Лад писав, що є "хароші рузькі", а тепер він замінив на "не зовсім погані" та транслює ту саму пропаганду вже завуальовано.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:23

  prodigy написав:и в США не все становятся самостоятельными с 18-21года, просто у них % этих выше)
я разве писал что в сша все становятся самостоятельными в 18-21 год?! Я обозначил возраст, когда норма переходит в патологию, 30 лет - крайний рубеж между юностью и зрелостью. У некоторых он наступает в 14 у других не наступает вообще.

У меня был друг который в 15 жил с девушкой и работал дизайнером (самоучка без образования). Много кто живёт с родителями (за их счёт) и в 40+. Только их успешность вызывает сомнения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 13:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.

а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.

Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.
В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.

я й мав на увазі час друга половина 20 сторіччя - 21 сторіччя.

В масштабах истории это секунда.

якщо не помітили, дуже активно проходить глобалізація.
якби це кому не подобалось, але це нестримний процес.

Проходит. "Нестримні процеси" тоже порой обращаются вспять. В последнее время как раз наблюдаются некоторые признаки такого развития процесса (я за глобализацию).

Аргентина 1982 - чергова військова хунта? :D

Да. Но, вообще говоря, "військова хунта" не всегда тождественна "реакционная диктатура".
Леопо́льдо Фортуна́то Галтье́ри Касте́льи - президент Аргентины с 22 декабря 1981 по 18 июня 1982 - "В начале 1981 года посетил США, где был тепло принят Рейганом. В декабре 1981 года сместил прежнего президента и возглавил Аргентину." (из Вики). Т.е., если я правильно понимаю, Рейганом был одобрен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:31

  fler написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:...Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531.


Це шо нова методичка? В Україні виявляється не все так погано, а справжнє зло - в Сирії :evil: Отже, читаємо між строк - кацапи не зовсім злодії. Раніше Лад писав, що є "хароші рузькі", а тепер він замінив на "не зовсім погані" та транслює ту саму пропаганду вже завуальовано.

це Лад, як я зрозумів намагається сказати, що в світі дуже багато конфліктів, але трохи різне відношення. нам пощастило, що до війни в України прикута увага всього світу. але прохання до всіх - будьте ласкаві, аргументуйте позицію, а не кажіть загадки

але Лад не робить акцент на тому, що причиною нападу є наше бажання бути частиною цивілізованого світу, а не північного бантустану, хоч й з ракетами та нафтою. та й взагалі бантустан кинув виклик всьому, над чим працював світ після другої світової війни.

а так да, світові трохи байдуже, скільки дикарів гине в своїх сутичках. таке відношення буде й до Раші, коли там "начнется бунт, бессмысленный и беспощадный".
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:32

М-да...
Тут недавно обсуждали качество сегодняшнего образования.
Оказывается, всё значительно хуже, чем я предполагал.
Даже доктора наук (во всяком случае, люди, позиционирующие себя так) не способны понимать смысл элементарного текста. :(
ЛАД
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