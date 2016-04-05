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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2811281228132814>
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:03

  ЛАД написав:
  Shaman написав:а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.

а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.

Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.
В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.

я й мав на увазі час друга половина 20 сторіччя - 21 сторіччя.

якщо не помітили, дуже активно проходить глобалізація.
якби це кому не подобалось, але це нестримний процес.

Аргентина 1982 - чергова військова хунта? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:10

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:.........
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

А світ трохи розумніший та більш розвинений

Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко.
Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, ...
А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии


Я ж кажу, ви про мене теж нічого не знаєте, але впевнені на 100%, що я така сама русня як і лад.

Саме те, про що я й писав.

А Вы сами поняли, что написали?
А я так и не понял, Вы переводили 10 лет свои доходы в помощь сирийцам? Защищали тутси в 1994? Или Вы тогда ещё не родились и до сих пор переживаете, что не успели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:15

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:...Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531.


Це шо нова методичка? В Україні виявляється не все так погано, а справжнє зло - в Сирії :evil: Отже, читаємо між строк - кацапи не зовсім злодії. Раніше Лад писав, що є "хароші рузькі", а тепер він замінив на "не зовсім погані" та транслює ту саму пропаганду вже завуальовано.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:23

  prodigy написав:и в США не все становятся самостоятельными с 18-21года, просто у них % этих выше)
я разве писал что в сша все становятся самостоятельными в 18-21 год?! Я обозначил возраст, когда норма переходит в патологию, 30 лет - крайний рубеж между юностью и зрелостью. У некоторых он наступает в 14 у других не наступает вообще.

У меня был друг который в 15 жил с девушкой и работал дизайнером (самоучка без образования). Много кто живёт с родителями (за их счёт) и в 40+. Только их успешность вызывает сомнения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 13:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:а з приводу друзів - якщо країни побудовані на однакових цінностях - вони взаємодіють з набагато більшою силою. хоч Five Eyes, хоч G7. різні думки не проблема в цьому світі, є механізми обговорення.

а диктатури при всій схожості - дійсно тільки ситуативні союзи - а так кожен за себе.

Ну да, сколько лет (десятков и сотен) вся Европа воевала друг с другом. Никак договориться не могли. И 1 МВ не помогла, потребовалась вторая. После неё, вроде, успокоились.
В 1982 Великобритания с Аргентиной опять договориться не смогли.

я й мав на увазі час друга половина 20 сторіччя - 21 сторіччя.

В масштабах истории это секунда.

якщо не помітили, дуже активно проходить глобалізація.
якби це кому не подобалось, але це нестримний процес.

Проходит. "Нестримні процеси" тоже порой обращаются вспять. В последнее время как раз наблюдаются некоторые признаки такого развития процесса (я за глобализацию).

Аргентина 1982 - чергова військова хунта? :D

Да. Но, вообще говоря, "військова хунта" не всегда тождественна "реакционная диктатура".
Леопо́льдо Фортуна́то Галтье́ри Касте́льи - президент Аргентины с 22 декабря 1981 по 18 июня 1982 - "В начале 1981 года посетил США, где был тепло принят Рейганом. В декабре 1981 года сместил прежнего президента и возглавил Аргентину." (из Вики). Т.е., если я правильно понимаю, Рейганом был одобрен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:31

  fler написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:...Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531.


Це шо нова методичка? В Україні виявляється не все так погано, а справжнє зло - в Сирії :evil: Отже, читаємо між строк - кацапи не зовсім злодії. Раніше Лад писав, що є "хароші рузькі", а тепер він замінив на "не зовсім погані" та транслює ту саму пропаганду вже завуальовано.

це Лад, як я зрозумів намагається сказати, що в світі дуже багато конфліктів, але трохи різне відношення. нам пощастило, що до війни в України прикута увага всього світу. але прохання до всіх - будьте ласкаві, аргументуйте позицію, а не кажіть загадки

але Лад не робить акцент на тому, що причиною нападу є наше бажання бути частиною цивілізованого світу, а не північного бантустану, хоч й з ракетами та нафтою. та й взагалі бантустан кинув виклик всьому, над чим працював світ після другої світової війни.

а так да, світові трохи байдуже, скільки дикарів гине в своїх сутичках. таке відношення буде й до Раші, коли там "начнется бунт, бессмысленный и беспощадный".

upd насправді ні, є суттєва відмінність - й Сірія, й Руанда - це внутрішні конфлікти. Раша здійснила пряму агресію
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 лис, 2022 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:32

М-да...
Тут недавно обсуждали качество сегодняшнего образования.
Оказывается, всё значительно хуже, чем я предполагал.
Даже доктора наук (во всяком случае, люди, позиционирующие себя так) не способны понимать смысл элементарного текста. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів дасть результат,

Это как?
в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.

Оптимистичненько.
Других вариантов не представляете?


Щодо першого питання. Певні внутрішні конфлікти різного характеру є завжди. Їм можна допомагати загострюватися - організаційно, фінансово. Як саме то вже робота зовнішньої розвідки і спецслужб
Щодо другого - я певен, що просто так російська агресія не згасне й не припиниться, доки рф існує. російська держава була агресором і загарбником всю історію існування, від московського ханства до сьогодні. Вона має бути знищена в інтересах всього світу. Інакше все повторюватиметься знову й знову. Вона деструктивна по своїй природі, перетворення її в щось адекватне можливе лиш шляхом розпаду
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:47

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:[quote="5511788:ЛАД"
.........
Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню.
Що він і робить

А світ трохи розумніший та більш розвинений[/q
Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко.
Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, ...
А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии
[/q

Я ж кажу, ви про мене теж нічого не знаєте, але впевнені на 100%, що я така сама русня як і лад.

Саме те, про що я й писав.

А Вы сами поняли, что написали?
А я так и не понял

Так звісно, ви ж саме це в доводите кожним своїм постом, що ви НЕ РОЗУМІЄТЕ.
Не розумієте, що в світі не всі є руснею, як ви, і не всі думають, як русня, і не всі поводяться, як русня.

Русня вважає що масові вбивства це нормально. І тут же намагається нам довести, що так роблять всі, що всім на всіх байдуже, на україну сирію та руанду. А в сша негрів лінчують.
Але ні. Всі злочини буде покарано.
Світ бачить, хто є хто, і розуміє, що неадекватів треба нищити заради колективної безпеки. Хоч і не так швидко, як хотілося б
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:якщо не помітили, дуже активно проходить глобалізація.
якби це кому не подобалось, але це нестримний процес.

Проходит. "Нестримні процеси" тоже порой обращаются вспять. В последнее время как раз наблюдаются некоторые признаки такого развития процесса (я за глобализацию).

Аргентина 1982 - чергова військова хунта? :D

Да. Но, вообще говоря, "військова хунта" не всегда тождественна "реакционная диктатура".
Леопо́льдо Фортуна́то Галтье́ри Касте́льи - президент Аргентины с 22 декабря 1981 по 18 июня 1982 - "В начале 1981 года посетил США, где был тепло принят Рейганом. В декабре 1981 года сместил прежнего президента и возглавил Аргентину." (из Вики). Т.е., если я правильно понимаю, Рейганом был одобрен.

завжди при прогресі якась частина суспільства - назвемо їх консерватори - проти. але як показує досвід, там, де перемагають консерватори (таке буває), розвиток завжди повільніший, ніж де є прогрес ;)

ви хоча б тоді все цитуйте з Вікі, а не уривками
президент Аргентины с 22 декабря 1981 по 18 июня 1982. В современной Аргентине исключён из списка президентов.

Через несколько дней после восстановления на островах британской власти подал в отставку с постов президента и командующего сухопутными силами.


а фраза
В начале 1981 года посетил США, где был тепло принят Рейганом.
- це вже рашинське ноу-хау.
english
In March 1981, Galtieri visited the United States and was warmly received, as the Reagan administration viewed the regime as a bulwark against communism.

як раз приклад реакційної військової диктатури :)
Shaman
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