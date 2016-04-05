Faceless написав:........ Далі треба продовжувати згуртовувати світову спільноту, і в кращому випадку - санкції і робота з розпалювання внутрішніх конфліктів дасть результат,
Это как?
в гіршому - через десяток-другий років нова агресія.
Оптимистичненько. Других вариантов не представляете?
Щодо першого питання. Певні внутрішні конфлікти різного характеру є завжди. Їм можна допомагати загострюватися - організаційно, фінансово. Як саме то вже робота зовнішньої розвідки і спецслужб
Вряд ли в этом основная роль будет принадлежать нам.
Щодо другого - я певен, що просто так російська агресія не згасне й не припиниться, доки рф існує. російська держава була агресором і загарбником всю історію існування, від московського ханства до сьогодні. Вона має бути знищена в інтересах всього світу. Інакше все повторюватиметься знову й знову. Вона деструктивна по своїй природі, перетворення її в щось адекватне можливе лиш шляхом розпаду
Назовите мне страну, которая не выступала "агресором і загарбником всю історію існування". Испания, Португалия, Великобритания, Франция, Германия? Каждая в меру сил и возможностей. Из-за этого и сегодня у них проблемы с взаимоотношениями со странами 3 мира, и до сих пор там присутствует недоверие к ним. Да и между собой дрались так, что только пух и перья летели. По меркам истории Великобритания согласилась на освобождение своих колоний только вчера. Так же, как и Франция от Алжира. Кстати, отделение Алжира для Франции было очень болезненным - воспринималось не как освобождение колонии, а как потеря части Франции, и привело чуть ли не к гражданской войне. Сегодня это вполне демократические и мирные государства.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лис, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
Зрозуміли не вірно. Для нього вихід воювати далі, щоб досягнути ситуації, коли б він міг якщо не досягнути якихось потрібних йому результатів, то хоча б підписати мир на умовах, які б дозволили видати це за перемогу хоча б всередині РФ.
andrijk777 написав:І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
Зрозуміли не вірно. Для нього вихід воювати далі, щоб досягнути ситуації, коли б він міг якщо не досягнути якихось потрібних йому результатів, то хоча б підписати мир на умовах, які б дозволили видати це за перемогу хоча б всередині РФ.
andrijk777 написав:І що він зробить? Просто піде. Це нереально. По-вашому у нього один вихід - ядерний удар. Вірно я зрозумів?
Зрозуміли не вірно. Для нього вихід воювати далі, щоб досягнути ситуації, коли б він міг якщо не досягнути якихось потрібних йому результатів, то хоча б підписати мир на умовах, які б дозволили видати це за перемогу хоча б всередині РФ.
prodigy написав:", местным властям в руки денег не давать
все хорошее что есть в Ирпене построено местными властями за местный налоги. мэр Ирпеня не ездит с кортежем охраны, не кормит бесполезные министерства и т.д. что делают для громад местные власти видно сразу невооружённым взглядом.
sergey_sryvkin написав:......... Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню. Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко. Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531. Наверное, все свои доходы переводите на помощь Сирии и, в частности, миллионам беженцев.
й до речі, щось ви не згадали колишню Югославію, де в 90х з подачі місцевих "старших" братів сербів теж була неслаба різанина.
й тільки бомбардування Білграда поклало цьому край. ось до речі й рецепт, як розмовляти зі "старшими" братами
sergey_sryvkin написав:......... Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню. Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко. Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531. Наверное, все свои доходы переводите на помощь Сирии и, в частности, миллионам беженцев.
й до речі, щось ви не згадали колишню Югославію, де в 90х з подачі місцевих "старших" братів сербів теж була неслаба різанина.
й тільки бомбардування Білграда поклало цьому край. ось до речі й рецепт, як розмовляти зі "старшими" братами
Вспомнить можно многое. Я же не ставил себе цель перечислить все "резанины".
sergey_sryvkin написав:Світ бачить, хто є хто, і розуміє, що неадекватів треба нищити заради колективної безпеки. Хоч і не так швидко, як хотілося б
хтось бачить, а комусь колода в очах заважає
2дні тому прочитав що Папа (Римський) турбується і молиться за українців, це добре, тільки не ясно-це він з власних ініціативи чи хтось натякнув
Папа Римський Франциск 23 листопада заявив, що українці сьогодні страждають від «мук агресії», і порівняв війну Росії в Україні з «жахливим геноцидом» 1930-х років, організованим радянською владою Голодомором.
Президент Франції Емманюель Макрон попросив папу Римського Франциска зателефонувати до президента Росії Володимира Путіна, патріарха московського Кирила і президента США Джо Байдена, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Про це 25 жовтня повідомляє агентство France24 з посиланням на французький тижневик Le Point.
«Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів для просування мирного процесу в Україні», – сказав Макрон після зустрічі з понтифіком у Ватикані. На думку Макрона, папа «може вплинути» на Байдена, оскільки у них «справжні довірливі відносини».
Президент Франції відвідав Ватикан 24 жовтня, де втретє зустрівся з папою Франциском. Вони обмінялися подарунками та обговорили серед іншого війну в Україні.
prodigy написав:", местным властям в руки денег не давать
все хорошее что есть в Ирпене построено местными властями за местный налоги. мэр Ирпеня не ездит с кортежем охраны, не кормит бесполезные министерства и т.д. что делают для громад местные власти видно сразу невооружённым взглядом.
чиновников в стране на 400% больше, чем необходимо про министерства вообще можно забыть (оставить там 10 человек в каждом)-при частном бизнесе 80% и доли госдарства 20%(иногда 10%) какие блин 6 замминистров (раньше было до 8 )
Министр — Александр Кубраков. Первый заместитель министра — Василий Шкураков.
Заместитель министра — Юрий Васьков(бывший начальник порта Одесы). Заместитель министра — Мустафа Найем.(вот это особенно ценный кадр) Заместитель министра — Александра Азархина( любовница Курбакова)