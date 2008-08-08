ЛАД написав:Вспомнить можно многое. Я же не ставил себе цель перечислить все "резанины".
Лавров недавно изрёк: "Мы ни на кого не нападали. Всегда нападали на нас.".Что ж, напомним господину Лаврову несколько исторических фактов о стране, которая никогда ни на кого не нападала. Хотя бы за последние сто лет.
Сентябрь 1939 – нападение на Польшу. Ноябрь 1939 – нападение на Финляндию. Ноябрь 1939 – оккупация стран Балтии с последующим смещением правительства и репрессиями. 1939 – оккупация Западной Украины. 1939 – оккупация Западной Беларуси. 1940 – оккупация Бессарабии и Северной Буковины. Октябрь 1956 – нападение на Венгрию. Август 1968 – нападение на Чехословакию. 1979-1989 – война в Афганистане. «Черный январь», 20 января 1990 года – кровавое подавление Кремлем антисоветского восстания в Баку. Январь 1991 - нападение на Ригу. 1992 – нападение на Молдову и оккупация. 1992-1993 – грузино-абхазский вооруженный конфликт полностью инспирированный Кремлем. 1992-1994 – Карабахская война полностью инспирированная и подпитываемая Кремлем. 1994-1996 – нападение на Чечню. Первая русско-чеченская война. 1999-2009 – нападение на Чечню. Вторая русско-чеченская война. 08.08.08 – нападение на Грузию. Весна 2014 - ... – нападение на Украину и оккупация. 2015 - ... – военная агрессия в Сирии. Депортационный геноцид: 1930 - выселение из Ленинграда эстонцев, латышей, литовцев, поляков, немцев, финнов. 1936 - депортация из Украины 65 000 поляков и немцев. 1937 - депортация 172 000 корейцев из Дальневосточного края 1943 - 1944 - депортации калмыков, ингушей, чеченцев, крымских татар, карачаевцев, балкарцев, ногайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских цыган, курдов, армян, азербайджанцев. 1945-1949 - беспрерывные депортации армян. 1941, 1948, 1949 - массовые депортации жителей стран Балтии. Голодоморы: 1932-1933 - геноцид голодом Украины и Казахстана.
vitaliian написав:В реальности у нашей экономики вагон рисков. К существующим с 2008 года, добавились политические и военные.
Теперь уже надо восстанавливать разрушения. У нас точно на это есть средства? Если нет, будет эмиссия (она и так идёт через облигации), потом (когда восстановится спрос на импорт) курс улетит в небо, валюты в резервах на всё не хватит, колбаса по 500 грн, топливо по 100 и т.д.
На валютной ветке я был оптимистичен, не верил что путен нападёт. Сейчас я менее оптимистичен. Экономического краха не вангую, минимум 5 лет будет тяжело.
наша экономика рушилась не с2008 а 1988г. Украина была частью огромного милиритаристического концерна и больше 60% предприятий были заточены на ВПК (или смежники) перечислять не вижу смысла.С развалом совка эти монстры частично или полностью потеряли клиентов (кстати, не мы одни-у рф тоже был огромный спад-в течении 10 лет с 1990 до 2000 у них число произведеных (условно -танков, ракет, подводных лодок упало в разы), потом они начали восстанавливать ВПК (за счет хлынувшего дождя денег от продажи углеводородов). Эти деньги пошли не только на оружие, но и на покупку "ласомих шматочків української металургії, химичної промисловости", а также всякого прочего , типа ОБЛЄНЕРГО (Григоришин и ко), в Україне стали открываться российские банки Сбер, ВТБ, Проминвест и др (банки -кровяные сосуды экономики) кризис 2008 -был не так страшен,65% падение нац.валюты было искуственно сделано в пользу олигархов (кратковременная выгода приэкспорта металлопродукции) кстати, наши олигархи росли на российских деньгах (они покупали предприятия, где половину или треть оплачивали россияне) По поводу модели развития? Кто из президентов об этом думал? Ющенко заявил об ЕСи НАТО (при том что сам разворовал банк Украина), Юля Тимошенко -на обложках всех журналов мира (а ЦРУ ведет дело о заказных убийствах и отмывании денег , в США в том числе) Украина могла делать сколько угодно деклараций "Ввімкнить Україну"(Янукович), но весь мир понимал, что в корне мы практически ничем не отличаемся от россии (теже убийства журналистов, космическая коррупция в судах/прокуратуре/МВД, СБУ крышует всю контрабанду и тд) миру было как все равно-когда у нас хуйло отжал Крым и Донбасс (это криминальные разборки между 2мя криминальными странами), но Майдан все спутал (кто-то говорил огранизовали на деньги олигархов, кто-то верит в проснувшееся самосозналие народа, правда в этом есть но даже после АТО(войны на Донбасе) в каком русле развивалась страна-1-3% изменений были и они со всей возможной силой демонстрировались западу , а куда делась коррупция А как вообще нормально можно было воспринимать после победы Зе команды(в которого поверили 73%)-когда на ключевые посты СБУ Баканов и др. назначили 95й квартал, а кабмин самокатчика Гончарука...30лет страна развивалась темпами, которые Китай осваивает за месяц (строительство стадионов и аэропортов), при такой слабости власти и некомпетентности пуйло посчитал что у него 200% шансы на успех
как и куда страна будет двигаться после победы? вижу только один путь развития-мировое сообщество делет страну на зоны своей ответствоенности и начинает восстанавливать (турки-Мариуполь), (немцы-Херсон), (китайцы-Харьков, Донбасс) выборы не проводить до 2025г, оставить военные администрации, при президенте создать кабмин "инвесторов", местным властям в руки денег не давать , газ/вода/эл.энергия -зона ответственности частного капитала (типа ДТЕК) за 4-5 лет с темпами Китая можно построить Украину заново остается вопрос безопасности-150-200м от границы минимум у рф демилитаризованная зона
vitaliian написав:*Иждивенческая позиция это "детская болезнь", когда ребенку кажется, что весь мир крутится вокруг него, и все ему должны. Наиболее выражена у детей сирот и у детей с инвалидностью. При нормальном развитии нейронных связей, иждивенческая позиция исчезает к 20-30 годам.
це ви самі сформулювали чи щось цитуєте?
в Америці зникає десь років в 18. у нас - протягом навчання в вузі.
дуже залежить від сили пенделя з боку батьків тому що інколи тягнеться й до 50 років
вспомнил видео Солонина, где бывший гражданин ссср рассказывает (ныне 20лет как профессор в США), что в каком-то штате выбрали сенатором чела , который до 40 лет жил на деньги родителей, после инсульта и тд (так что и в США не все становятся самостоятельными с 18-21года, просто у них % этих выше)
там у них іде розвиток теми, що "кожна кухарка" і "рівні можливості", і наскільки я знаю, там ще його дружина сказала, що "буде помогати"
і виборці проголосували, і не за гречку
що ви хотіли сказати? "тупі американці"? чи що?
при тому, що США, то Сполучені Держави Америки, і зовсім інша система самоуправління, не "владна вертикаль" зверху до низу, як тут
що скажете про нового Голову НБУ, він же "не такий як інші"? але його назначили, а не вибрали.
sergey_sryvkin написав:......... Та ні, це руSsкій лад би дивився, і ніяк не міг би повірити, що в світі є люди, не схожі на русню. Що він і робить
А світ трохи розумніший та більш розвинений
Оплёвывать монитор Вы научились. Ещё бы поумнеть хоть немножко. Я так понимаю, что Вы как не "руSsкій" не могли спать в 1994, когда за 4 месяца вырезали от 500 тыс. до 1 млн. тутси, а о количестве и жестокости изнасилований я даже не говорю. (Погибших у них заметно больше, чем у нас, а население было впятеро меньше). А последние 10 лет Вы не спите из-за гибели 350 тыс. человек в Сирии (возможно, и больше), в т.ч. 27 126 детей и 26 727 женщин (при населении вдвое меньше нашего) - https://www.dw.com/ru/oon-v-khode-vojny-v-sirii-pogibli-svyshe-350-tys-chelovek/a-59302531. Наверное, все свои доходы переводите на помощь Сирии и, в частности, миллионам беженцев.
й до речі, щось ви не згадали колишню Югославію, де в 90х з подачі місцевих "старших" братів сербів теж була неслаба різанина.
й тільки бомбардування Білграда поклало цьому край. ось до речі й рецепт, як розмовляти зі "старшими" братами
однобоке бачення... бомбардування було інфраструктури, так що тут нічого нового ... дуже гарний приклад, щоб виправдати СВО ... але ви продовжуйте
fler Это бесполезно вспоминать, к каждой дате и нападению у россиян припасён казус белли, и они с пеной будут доказывать, что их вынудили, это не нападение, а защита и т.д. бла бла. Империалистическая суть была, есть и будет, и никакими разговорами это не скрыть.
alex_dvornichenko написав:fler Это бесполезно вспоминать, к каждой дате и нападению у россиян припасён казус белли, и они с пеной будут доказывать, что их вынудили, это не нападение, а защита и т.д. бла бла. Империалистическая суть была, есть и будет, и никакими разговорами это не скрыть.
В более узком значении («граждане Российской Федерации») политоним распространился в начале 1990-х годов.