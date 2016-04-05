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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2813281428152816
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:05

в телеге на каналі Невзорова є відео: операція СПАСТИ БАБКУ (врятувати бабушку)

наши хлопці евакуюють бабусі (під обстріла ГРАДами)
адреналин зашкалює


https://t.me/nevzorovtv/6948
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:07

Помер міністр закордонних справ Білорусі Макей,
картопляному фюреру приготуватись :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:10

ЛАД
Тебе даже обстрелы Харькова не вправили мозги, что РФ хочет уничтожить украинцев
Ты это отрицаешь на словах

Но твои внуки в Германии и это факт. Факт того, что своих внуков ты хочешь держать подальше от русского мира

А для жителей Украины ты желаешь русского мира, без электричества, без воды, без тепла, без канализации

Я давно говорил, что ты или идиот, или агент влияния.
Но ты и идиот, и агент влияния
Был бы умным, не был бы агентом русского мира
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:25

  prodigy написав:Помер міністр закордонних справ Білорусі Макей,
картопляному фюреру приготуватись :mrgreen:

Так, скоріш за все новічок-естафету від Навального перейняв макей - натяк для лукашеску дуже прямий ...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:39

Вчера я давал ссылку на видео про чмобиков в закрытом канале (с приглашением), кто не посмотрел вот это же видео уже в открытом канале
https://t.me/KremlCirk/3140
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:43

  prodigy написав:Министр — Александр Кубраков.
Первый заместитель министра — Василий Шкураков.

Заместитель министра — Юрий Васьков(бывший начальник порта Одесы).
Заместитель министра — Мустафа Найем.(вот это особенно ценный кадр)
Заместитель министра — Александра Азархина( любовница Курбакова
есть надежда что реформа децентрализации ослабит центр, каждая область финансово не в состоянии кормить "лишних" чиновников. Это же по идее и коррупцию ослабит. Но всё зависит от конкретных имён и фамилий. Я знаю как мэров западного образца так и совковых. Соответственно результаты их работы такие же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.

Відразу декілька парламентів краін ЄС проголосували відповідну резолюцію. Процес триває і ми очікуємо такого ж рішення Бундестагу вже наступного тижня.

Усвідомлення людожерських планів Сталіна приходить не так через переосмислення історії, а через нову страшну війну, яка є продовженням геноциду українців.

Те, що не довершив Сталін, намагається реалізувати його ниций кремлівський послідовник.

Російська пропаганда вже не приховує, що їх мета- повне знищення українців, цивільних міст, жінок і дітей. І для цього застосовується новий вид вбивства: холодом. Речник Путіна говорить: повернетеся в колгосп- перестанемо бомбити.

Ці паралелі настільки очевидні, а моторошно темні украінські міста настільки шокують європейців, що вони змушені переосмислювати свою політику.

Від багаторічного захоплення і емпатії до РФ скоро нічого не залишиться, в жодному цивілізованому куточку світу.

В кожній українській родині є свої загиблі в 32-33, в 20-их і 40-их. З розповідей наших бабусь ми знали, що голод був штучний, так українських «куркулів» заганяли в ненависні колгоспи, упокорюючи вільний дух селянства.

Але не розуміли цих торбочок з сухарями на «чорний день» і схованих по шухлядам свічок.

В ці важкі часи ми , через власний досвід, усвідомлюємо глибину трагедії нашого народу і підлість ворога. Усвідомлюємо ключове: цю війну з РФ має завершити наше покоління, аби
ніколи більше жодна кремлівська потвора не сміла повзти на наші землі і тягти нас в свій колгосп.

Дякую президенту Ющенку , який першим визнав очевидне: Москва несе відповідальність за Голодомор, вона ніколи не заспокоїться і ми маємо повністю відірватися від Росіі. ВАЮ на офіційному рівні підтримав ініціативу «Свічка у вікні».

Сьогодні наші свічки горітимуть в пам’ять про невинно убієнних наших родичів, мільйони українців, замордованих Кремлем.

Сьогодні ці свічки - й символ нашої незламності. Помстимося Москві за все. Ніколи знову!

Закликаємо всі країни світу визнати Голодомор геноцидом українського народу! І покарати РФ за все.
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