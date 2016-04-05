наши хлопці евакуюють бабусі (під обстріла ГРАДами)
адреналин зашкалює
|
|
|
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:05
в телеге на каналі Невзорова є відео: операція СПАСТИ БАБКУ (врятувати бабушку)
наши хлопці евакуюють бабусі (під обстріла ГРАДами)
адреналин зашкалює
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:07
Помер міністр закордонних справ Білорусі Макей,
картопляному фюреру приготуватись
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:10
ЛАД
Тебе даже обстрелы Харькова не вправили мозги, что РФ хочет уничтожить украинцев
Ты это отрицаешь на словах
Но твои внуки в Германии и это факт. Факт того, что своих внуков ты хочешь держать подальше от русского мира
А для жителей Украины ты желаешь русского мира, без электричества, без воды, без тепла, без канализации
Я давно говорил, что ты или идиот, или агент влияния.
Но ты и идиот, и агент влияния
Был бы умным, не был бы агентом русского мира
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:25
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:39
Вчера я давал ссылку на видео про чмобиков в закрытом канале (с приглашением), кто не посмотрел вот это же видео уже в открытом канале
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:43
есть надежда что реформа децентрализации ослабит центр, каждая область финансово не в состоянии кормить "лишних" чиновников. Это же по идее и коррупцию ослабит. Но всё зависит от конкретных имён и фамилий. Я знаю как мэров западного образца так и совковых. Соответственно результаты их работы такие же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.
Відразу декілька парламентів краін ЄС проголосували відповідну резолюцію. Процес триває і ми очікуємо такого ж рішення Бундестагу вже наступного тижня.
Усвідомлення людожерських планів Сталіна приходить не так через переосмислення історії, а через нову страшну війну, яка є продовженням геноциду українців.
Те, що не довершив Сталін, намагається реалізувати його ниций кремлівський послідовник.
Російська пропаганда вже не приховує, що їх мета- повне знищення українців, цивільних міст, жінок і дітей. І для цього застосовується новий вид вбивства: холодом. Речник Путіна говорить: повернетеся в колгосп- перестанемо бомбити.
Ці паралелі настільки очевидні, а моторошно темні украінські міста настільки шокують європейців, що вони змушені переосмислювати свою політику.
Від багаторічного захоплення і емпатії до РФ скоро нічого не залишиться, в жодному цивілізованому куточку світу.
В кожній українській родині є свої загиблі в 32-33, в 20-их і 40-их. З розповідей наших бабусь ми знали, що голод був штучний, так українських «куркулів» заганяли в ненависні колгоспи, упокорюючи вільний дух селянства.
Але не розуміли цих торбочок з сухарями на «чорний день» і схованих по шухлядам свічок.
В ці важкі часи ми , через власний досвід, усвідомлюємо глибину трагедії нашого народу і підлість ворога. Усвідомлюємо ключове: цю війну з РФ має завершити наше покоління, аби
ніколи більше жодна кремлівська потвора не сміла повзти на наші землі і тягти нас в свій колгосп.
Дякую президенту Ющенку , який першим визнав очевидне: Москва несе відповідальність за Голодомор, вона ніколи не заспокоїться і ми маємо повністю відірватися від Росіі. ВАЮ на офіційному рівні підтримав ініціативу «Свічка у вікні».
Сьогодні наші свічки горітимуть в пам’ять про невинно убієнних наших родичів, мільйони українців, замордованих Кремлем.
Сьогодні ці свічки - й символ нашої незламності. Помстимося Москві за все. Ніколи знову!
Закликаємо всі країни світу визнати Голодомор геноцидом українського народу! І покарати РФ за все.
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:55
Додано: Суб 26 лис, 2022 19:01
кстати, тут вчера обсуждали слова Елены Зеленской о готовности переносить отсутствие света и тепла и 2, и 3 года.
В действительности, это хороший пример того, что надо с осторожностью относиться к сообщениям даже журналистов (не говорю уж о блогерах), в т.ч. и наших.
В реальности её слова в интервью звучали так:
Вообще, неплохое интервью. Она ведёт себя вполне достойно, не пытается играть роль крупного политического деятеля, а выступает именно как женщина, жена и мать.
Интервью понравилось.
Додано: Суб 26 лис, 2022 19:16
|