Додано: Суб 26 лис, 2022 18:45

90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.



Відразу декілька парламентів краін ЄС проголосували відповідну резолюцію. Процес триває і ми очікуємо такого ж рішення Бундестагу вже наступного тижня.



Усвідомлення людожерських планів Сталіна приходить не так через переосмислення історії, а через нову страшну війну, яка є продовженням геноциду українців.



Те, що не довершив Сталін, намагається реалізувати його ниций кремлівський послідовник.



Російська пропаганда вже не приховує, що їх мета- повне знищення українців, цивільних міст, жінок і дітей. І для цього застосовується новий вид вбивства: холодом. Речник Путіна говорить: повернетеся в колгосп- перестанемо бомбити.



Ці паралелі настільки очевидні, а моторошно темні украінські міста настільки шокують європейців, що вони змушені переосмислювати свою політику.



Від багаторічного захоплення і емпатії до РФ скоро нічого не залишиться, в жодному цивілізованому куточку світу.



В кожній українській родині є свої загиблі в 32-33, в 20-их і 40-их. З розповідей наших бабусь ми знали, що голод був штучний, так українських «куркулів» заганяли в ненависні колгоспи, упокорюючи вільний дух селянства.



Але не розуміли цих торбочок з сухарями на «чорний день» і схованих по шухлядам свічок.



В ці важкі часи ми , через власний досвід, усвідомлюємо глибину трагедії нашого народу і підлість ворога. Усвідомлюємо ключове: цю війну з РФ має завершити наше покоління, аби

ніколи більше жодна кремлівська потвора не сміла повзти на наші землі і тягти нас в свій колгосп.



Дякую президенту Ющенку , який першим визнав очевидне: Москва несе відповідальність за Голодомор, вона ніколи не заспокоїться і ми маємо повністю відірватися від Росіі. ВАЮ на офіційному рівні підтримав ініціативу «Свічка у вікні».



Сьогодні наші свічки горітимуть в пам’ять про невинно убієнних наших родичів, мільйони українців, замордованих Кремлем.



Сьогодні ці свічки - й символ нашої незламності. Помстимося Москві за все. Ніколи знову!



Закликаємо всі країни світу визнати Голодомор геноцидом українського народу! І покарати РФ за все.