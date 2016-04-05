ЛАД написав:М-да... Тут недавно обсуждали качество сегодняшнего образования. Оказывается, всё значительно хуже, чем я предполагал. Даже доктора наук (во всяком случае, люди, позиционирующие себя так) не способны понимать смысл элементарного текста.
Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків. В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.
juristkostya написав:Значит, искусственно укреплённый курс скорее отпугнёт инвестора, чем привлечет
как вы определите "исскуственный" курс или нет? Грань между искусственным и рыночным очень тонкая. Вчера был рыночный, но сделали эмиссию, вуаля теперь он искусственный.
А стабильный он или не стабильный определяется достаточно просто. Советую не переходить из плоскости измеримых величин в плоскость фантазий и догадок.
"искусственность" при опыте нашей страны выявить нефиг делать: если нацбанк сглаживает колебания только (или преимущественно) в одну сторону - значит, искусственный А вот "стабильность" обманчива. Как раз гвоздями прибитый курс имеет шансы скачкообразно изменяться, если ресурс удержания иссяк. А вот постоянно "дышащий" курс на длинном периоде скорее всего окажется более стабильным.
V2 написав:90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.
под этой новостью был сегодня комментарий(передаю смысл): голодомор 30х одну часть украинцев загнал в гроб , другую сломил и заставил воевать за усатого.
также голодомор был в Казахстане-в результате которого казахи стали меньшинством в республике, голодомор в Поволжье-больше всего умерших-татары, башкиры, калмыки (всех не помню), геноцид во время выселения народов (крымчаков, чеченцев, поволских немцев).
империя во все времена уничтожала коренное население и потом заселяла территории выходцами с центральных регионов -это особенно касается в Украине: Донецкой, Луганской, Харьковской , Запорожской, Одесской областей и республики Крым (от 20 до 35% населения в 1944-1965 переехали в эти области с территории рф), родина у них там, потому и голосовали и поддерживали русский мир
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
prodigy написав:", местным властям в руки денег не давать
все хорошее что есть в Ирпене построено местными властями за местный налоги. мэр Ирпеня не ездит с кортежем охраны, не кормит бесполезные министерства и т.д. что делают для громад местные власти видно сразу невооружённым взглядом.
чиновников в стране на 400% больше, чем необходимо про министерства вообще можно забыть (оставить там 10 человек в каждом)-при частном бизнесе 80% и доли госдарства 20%(иногда 10%) какие блин 6 замминистров (раньше было до 8 )
вы себе противоречите: контролировать избыточность чиновничьего аппарата опять же намного проще на уровне поселка/ОТГ, чем на уровне государства.
То есть, таки целесообразнее перераспределять бюджет "вниз"