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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2814281528162817
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:17

  ЛАД написав:а выступает именно как женщина, жена и мать.
Интервью понравилось.

Грёбаный стыд
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:18

  ЛАД написав:М-да...
Тут недавно обсуждали качество сегодняшнего образования.
Оказывается, всё значительно хуже, чем я предполагал.
Даже доктора наук (во всяком случае, люди, позиционирующие себя так) не способны понимать смысл элементарного текста. :(

Виняткова хамовитість, зарозумілість, нарцизизм + старечий маразм
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:19

ЛАД , можете прокоментувати?
https://defence-ua.com/people_and_compa ... -2175.html

Зображення



Або ще. Чому будо тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.

https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html


Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.
В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:13

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Значит, искусственно укреплённый курс скорее отпугнёт инвестора, чем привлечет
как вы определите "исскуственный" курс или нет? Грань между искусственным и рыночным очень тонкая. Вчера был рыночный, но сделали эмиссию, вуаля теперь он искусственный.

А стабильный он или не стабильный определяется достаточно просто. Советую не переходить из плоскости измеримых величин в плоскость фантазий и догадок.
"искусственность" при опыте нашей страны выявить нефиг делать: если нацбанк сглаживает колебания только (или преимущественно) в одну сторону - значит, искусственный
А вот "стабильность" обманчива. Как раз гвоздями прибитый курс имеет шансы скачкообразно изменяться, если ресурс удержания иссяк. А вот постоянно "дышащий" курс на длинном периоде скорее всего окажется более стабильным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.



под этой новостью был сегодня комментарий(передаю смысл):
голодомор 30х одну часть украинцев загнал в гроб ,
другую сломил и заставил воевать за усатого.

также голодомор был в Казахстане-в результате которого казахи стали меньшинством в республике, голодомор в Поволжье-больше всего умерших-татары, башкиры, калмыки (всех не помню), геноцид во время выселения народов (крымчаков, чеченцев, поволских немцев).

империя во все времена уничтожала коренное население и потом заселяла территории выходцами с центральных регионов -это особенно касается в Украине: Донецкой, Луганской, Харьковской , Запорожской, Одесской областей и республики Крым (от 20 до 35% населения в 1944-1965 переехали в эти области с территории рф), родина у них там, потому и голосовали и поддерживали русский мир

спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:23

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:", местным властям в руки денег не давать
все хорошее что есть в Ирпене построено местными властями за местный налоги. мэр Ирпеня не ездит с кортежем охраны, не кормит бесполезные министерства и т.д. что делают для громад местные власти видно сразу невооружённым взглядом.


чиновников в стране на 400% больше, чем необходимо
про министерства вообще можно забыть (оставить там 10 человек в каждом)-при частном бизнесе 80% и доли госдарства 20%(иногда 10%) какие блин 6 замминистров (раньше было до 8 )
вы себе противоречите: контролировать избыточность чиновничьего аппарата опять же намного проще на уровне поселка/ОТГ, чем на уровне государства.

То есть, таки целесообразнее перераспределять бюджет "вниз"
juristkostya
 
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