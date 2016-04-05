Грёбаный стыд
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Додано: Суб 26 лис, 2022 19:17
Додано: Суб 26 лис, 2022 19:18
Виняткова хамовитість, зарозумілість, нарцизизм + старечий маразм
Додано: Суб 26 лис, 2022 19:19
ЛАД , можете прокоментувати?
Або ще. Чому будо тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.
Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.
В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.
Додано: Суб 26 лис, 2022 20:13
"искусственность" при опыте нашей страны выявить нефиг делать: если нацбанк сглаживает колебания только (или преимущественно) в одну сторону - значит, искусственный
А вот "стабильность" обманчива. Как раз гвоздями прибитый курс имеет шансы скачкообразно изменяться, если ресурс удержания иссяк. А вот постоянно "дышащий" курс на длинном периоде скорее всего окажется более стабильным.
Додано: Суб 26 лис, 2022 20:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
под этой новостью был сегодня комментарий(передаю смысл):
голодомор 30х одну часть украинцев загнал в гроб ,
другую сломил и заставил воевать за усатого.
также голодомор был в Казахстане-в результате которого казахи стали меньшинством в республике, голодомор в Поволжье-больше всего умерших-татары, башкиры, калмыки (всех не помню), геноцид во время выселения народов (крымчаков, чеченцев, поволских немцев).
империя во все времена уничтожала коренное население и потом заселяла территории выходцами с центральных регионов -это особенно касается в Украине: Донецкой, Луганской, Харьковской , Запорожской, Одесской областей и республики Крым (от 20 до 35% населения в 1944-1965 переехали в эти области с территории рф), родина у них там, потому и голосовали и поддерживали русский мир
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
Додано: Суб 26 лис, 2022 20:23
вы себе противоречите: контролировать избыточность чиновничьего аппарата опять же намного проще на уровне поселка/ОТГ, чем на уровне государства.
То есть, таки целесообразнее перераспределять бюджет "вниз"
Додано: Суб 26 лис, 2022 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
целесообразней -когда его не пилят (ни на верху ни внизу)
город на 58тысяч населения - 6 замов у мэра (кстати, бывшего прапорщика и будивельника)
даже на период войны депутаты не постеснялись и повысили себе зарплату
при том, что в городе больше 30% населения без работы (получают 1600грн на простое)
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:12
ещё можете загуглите зарплаты начальников жэков )
прекратите писать то, с чем я согласен.
С любым мэром народ при желании разберётся на месте, было бы такое желание. Адекватные мэры стараются не злоупотреблять, а главное они на виду, все видят на чем он ездит, где живёт, сколько у него замов и любовниц. Центральную власть с периферии контролировать невозможно, только голосовать против на выборах. Но такое голосование чревато новыми Зеленскими.
Децентрализация - самая мощная антикоррупционная реформа.
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:23
Детский сад. В каком то году крупным игрокам была нужна валюта а в 2019- 2020 стала нужна гривна, и сальдо изменилось. А вы это интерпретируете как переход из рынка в "искусственность"
напомнить какой курс был в 2019-2020 и какой сейчас? Когда по вашему он был более рыночным
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лис, 2022 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:26
желающие украсть и злоупотребить будут всегда, наивно надеяться на их исчезновение.
Поэтому, систему надо строить не из расчёта "возьмём на работу честных людей", а из расчёта "сделать работу чиновника максимально прозрачной".
По совершенно очевидным причинам прозрачность выше на местном уровне.
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