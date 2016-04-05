Додано: Суб 26 лис, 2022 20:20

V2 написав: 90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців. 90 років знадобилося Європі і світу, аби визнати очевидне - Голодомор був спланованим Кремлем геноцидом українців.

под этой новостью был сегодня комментарий(передаю смысл):голодомор 30х одну часть украинцев загнал в гроб ,другую сломил и заставил воевать за усатого.также голодомор был в Казахстане-в результате которого казахи стали меньшинством в республике, голодомор в Поволжье-больше всего умерших-татары, башкиры, калмыки (всех не помню), геноцид во время выселения народов (крымчаков, чеченцев, поволских немцев).империя во все времена уничтожала коренное население и потом заселяла территории выходцами с центральных регионов -это особенно касается в Украине: Донецкой, Луганской, Харьковской , Запорожской, Одесской областей и республики Крым (от 20 до 35% населения в 1944-1965 переехали в эти области с территории рф), родина у них там, потому и голосовали и поддерживали русский мирспросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)