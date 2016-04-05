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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2816281728182819>
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:прекратите писать то, с чем я согласен.
многие хотели бы стать монополистами, но только вы информируете нас об этом с такой детской прямотой :-))))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Детский сад. В каком то году крупным игрокам была нужна валюта а в 2019- 2020 стала нужна гривна, и сальдо изменилось. А вы это интерпретируете как переход из рынка в "искусственность"
детский сад - это строить свои наблюдения на базе в 2 года. Горизонт наблюдений должен быть лет 20
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На следующей неделе могут быть новые массовые обстрелы, – Арахамия.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:47

  GALeon написав:На следующей неделе могут быть новые массовые обстрелы, – Арахамия.

К.О.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:50

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Детский сад. В каком то году крупным игрокам была нужна валюта а в 2019- 2020 стала нужна гривна, и сальдо изменилось. А вы это интерпретируете как переход из рынка в "искусственность"
детский сад - это строить свои наблюдения на базе в 2 года. Горизонт наблюдений должен быть лет 20

За 20 лет конъюнктура рынка 4 раза поменяется, а новые игроки вместо пелёнок деловые костюмы наденут. Экономика политикозависима. Когда экономика и политика начнут жить раздельно, можно будет поговорить о горизонтах планирования более чем 5 лет.

Щоб обстрілювати російські позиції на о.Зміїний, українці поставили Caesars (радіус 40 км) на баржі, відтягли їх на 10 км і вдарили по острову (50 км від берега), чим здивували французів, - пише New York Times.
https://www.nytimes.com/2022/11/26/worl ... raine.html


  juristkostya написав:
  vitaliian написав:прекратите писать то, с чем я согласен.
многие хотели бы стать монополистами, но только вы информируете нас об этом с такой детской прямотой :-))))))))))

По вашему чувству юмора я всегда подозревал, что вы не дурак.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Путина даже не криминальная психология – у него обычная психология российской глубинки. Если заехать куда-нибудь за Урал, вы увидите ее во всей красе. Если живым оттуда вернетесь – будет уже хорошо.

Столетиями главной забавой этого народа, была массовая драка, когда «Химмаш» идет стенкой на «Тяжмаш» с арматурой и цепями, а «Скорая» потом развозит трупы по моргам. Если они к соседнему району так относятся, как они будут относиться к другим народам?

Это гигантская пропасть в мировоззрении, которую благополучной Европе понять очень сложно. Но до них уже начинает доходить. И за это как раз давайте скажем спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Лучшего «учителя» здесь не найти.

Я уже 15 лет езжу по миру, пытаюсь объяснять, что такое Россия. Меня уже перестали приглашать – я стал абсолютным маргиналом. Когда лет 10 назад я рассказывал, что Россия попытается уничтожить Киев – в западном мире это считалось идиотизмом. Но сейчас я вижу, что меня начинают понимать. До них начинает доходить.
...
— Как при этом государство уступило ЧВК «Вагнера» монополию на насилие и позволило забивать кувалдой людей под видеозапись?

— Опять же, это для Израиля и Европе это шок. А для России, повторюсь, это привычное состояние. Если вы поднимете новости за последний десяток лет – вы удивитесь количеству казней, например, геев, которые совершались обычными дворовыми «пацанами».

В Питере лет 5 назад перерезали горло лидерке ЛГБТ-движения. Просто взяли и перерезали горло возле ее собственной машины.

Была громкая история, когда где-то в Сибири сидела и выпивала компания гопников. Один из них сказал: "А если я п… [гомосексуалист], что ты со мной сделаешь?" Они за это размозжили ему голову камнем. Засунули в задний проход бутылку шампанского и забили ее поглубже булыжником.

И это - естественное состояние России. Там каждый божий день такие преступления происходят. Мать выкинула восьмимесячного ребенка из окна, бабушка утопила в уличном туалете своих внуков…

Россия в неестественном для себя состоянии была только пару раз за прошлое столетие: с февраля по октябрь 1917 и с 1991 по 1999 год, когда она была относительно демократической. А сейчас она просто возвращается в свое естественное состояние.
https://starshinazapasa.livejournal.com/

Там ще багато цікавого, є і прогнози. Найкраще знають і розуміють ворога ті, хто довго прожив серед них. Читайте Бабченка, він знає, про що пише чи каже.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:36

  Hotab написав:ЛАД , можете прокоментувати?
https://defence-ua.com/people_and_compa ... -2175.html

Зображення



Або ще. Чому будо тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.

https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html


Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.
В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.

Думаю, зараз підуть звинувачення у порохоботстві.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Децентрализация - самая мощная антикоррупционная реформа.

Для подолання корупції потрібна цифровізація всього і відкритий доступ до всіх даних.
Але вона ж робить значно вразливішими для зовнішньої агресії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:53

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Децентрализация - самая мощная антикоррупционная реформа.

Для подолання корупції потрібна цифровізація всього і відкритий доступ до всіх даних.
Але вона ж робить значно вразливішими для зовнішньої агресії.

Я не согласен (со 2м). Люди стали беспечнее. Нужно заранее готовить резервное питание на вышки моб.связи и критическую инфраструктуру. Заранее готовить ёмкости для питьевой воды и мгновенно сделать их доступными населению, в случае непредвиденных ситуаций. Тут где я сейчас живу в первые сутки блэкаута работали меньше половины магазинов, в которых в первую очередь разобрали воду и хлеб.

Нужны запасы продовольствия, магазины которые гарантированно будут их продавать, пункты обогрева во всех коммунальных заведениях. Как минимум должна работать одна больница, и быть способ обналичить деньги без кассы банка и банкомата.

Не только во время войны и блэкаутах, но и при любых других бедствиях все это пригодится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:06

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Децентрализация - самая мощная антикоррупционная реформа.

Для подолання корупції потрібна цифровізація всього і відкритий доступ до всіх даних.
Але вона ж робить значно вразливішими для зовнішньої агресії.

Я не согласен (со 2м). Люди стали беспечнее. Нужно заранее готовить резервное питание на вышки моб.связи и критическую инфраструктуру. Заранее готовить ёмкости для питьевой воды и мгновенно сделать их доступными населению, в случае непредвиденных ситуаций. Тут где я сейчас живу в первые сутки блэкаута работали меньше половины магазинов, в которых в первую очередь разобрали воду и хлеб.

Нужны запасы продовольствия, магазины которые гарантированно будут их продавать, пункты обогрева во всех коммунальных заведениях. Как минимум должна работать одна больница, и быть способ обналичить деньги без кассы банка и банкомата.

Не только во время войны и блэкаутах, но и при любых других бедствиях все это пригодится.

кому це треба, державі, місцевій владі, населенню, волонтерам?

якщо держава від цього самоусунулася, то держава така не потрібна

в нас відбулася корпоратизація/приватизація держави, і вона від багатьох сфер пішла, тобто з тих, де потрібно вкладати кошти, хоча б для того, щоб "поголів'я" населення і не то щоби росло, а хоча б не падало.

Курдрявий вам детальніше пояснить.
flyman
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