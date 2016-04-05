"митники, в умовах воєнного стану, у період з 1 по 5 липня 2022 року, внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", що дозволило їм незаконно звільнити власників автівок від сплати обов’язкових митних платежів"
В бази даних, в т.ч. цифрові/електронні/комп'ютерні - називати можна по-різному, мають доступ ті самі люди. Людей цифровізуєте? В Китаї, щоправда, вже є суддя-робот. Може колись..., та...
П.С. Відкритий доступ до всіх даних неможливий апріорі.
Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.
Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави.
Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр.
Shaman написав: Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо. А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10
Індія давно входить (десь на 6 місці), Бразилія також. Рашка дійсно на 11 місці. Звідки ваші дані, не розумію.