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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2816281728182819
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:23

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Децентрализация - самая мощная антикоррупционная реформа.

Для подолання корупції потрібна цифровізація всього і відкритий доступ до всіх даних.
Але вона ж робить значно вразливішими для зовнішньої агресії.


Свіже - https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/26/7378068/

"митники, в умовах воєнного стану, у період з 1 по 5 липня 2022 року, внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", що дозволило їм незаконно звільнити власників автівок від сплати обов’язкових митних платежів"

В бази даних, в т.ч. цифрові/електронні/комп'ютерні - називати можна по-різному, мають доступ ті самі люди. Людей цифровізуєте? В Китаї, щоправда, вже є суддя-робот. Може колись..., та...

П.С. Відкритий доступ до всіх даних неможливий апріорі.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:28

Петиція:
https://petition.president.gov.ua/petition/171258

Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.

Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави.

Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:48

  DmitryZP написав:
  Starikan написав:
  Shaman написав: Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний :D

Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо.
А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10

Індія давно входить (десь на 6 місці), Бразилія також. Ок, рашка на 11 місці.
Звідки ваші дані, не розумію.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 04:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якщо держава від цього самоусунулася, то держава така не потрібна


На поточний момент є альтернативний варіант: ерефія. Ти проштовхуєш цей?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 05:00

alibob Саме через наявність такої системи і цікавих журналістів (чи конкурентів) стало відомо хто коли і для чого вніс дані. А далі в діло повинні вступати ДБР, суди, законне стягнення мита...
Основна суть гласності в тому, що серед мільйонів громадян хтось та побачить корупційні дії і зверне на них увагу того, кого треба. А записане в нормальну систему вже не видалити.
В нас вже є і приклад успішного подолання корупції при вступі до університетів за рахунок ЗНО і ЄДЕБО.

Інший бік медалі в тому що такі бази - скарб для розвідки ворогів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 лис, 2022 05:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 05:17

  flyman написав:якщо держава від цього самоусунулася, то держава така не потрібна
за такие речи тебя забанят навсегда, даже вкладчик такого не писал. Государство - слишком широкое понятие. И Ты кстати, как гражданин, тоже его часть. То что ты сам себе не нужен - печально.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 05:30

  lapay написав:Там каждый божий день такие преступления происходят.
когда то давно я приводил в пример, что на Кузбассе (неблагополучный шахтерский регион) рекордное количество детей сирот.

Социальное сиротство процветает при живых родителях, детей просто оставляют в любом возрасте, когда мама находит другого мужа.

Ненужные дети там такая же норма, как алкоголизм. Может где-то ещё не знаю, встречал информацию про Кузбасс.

Всеобщая деградация у них давно, ещё с совка (или даже с царской России), но после 2014 она сильно ускорилась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 05:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 05:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Даже после окончания войны деградировавший сосед никуда от нас не денется.

Семе тому нам потрібно за результатами війни:
1. Відібрати в сусіда червону кнопку
2. Отримати гарантії рівня 5 статті НАТО.
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