"митники, в умовах воєнного стану, у період з 1 по 5 липня 2022 року, внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", що дозволило їм незаконно звільнити власників автівок від сплати обов’язкових митних платежів"
В бази даних, в т.ч. цифрові/електронні/комп'ютерні - називати можна по-різному, мають доступ ті самі люди. Людей цифровізуєте? В Китаї, щоправда, вже є суддя-робот. Може колись..., та...
П.С. Відкритий доступ до всіх даних неможливий апріорі.
Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є.
Тому разом з громадськістю просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроект, який передбачає дострокове припинення договорів оренди та повернення всіх обʼєктів власності, які орендує дана установа до власності держави.
Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лавр.
Shaman написав: Рашу будуть розвалювати не ми, а розвинені країни - ви ж не думаєте, що санкції раз - й знімуть. й рано чи пізно щось станеться - прикладів дуже багато. одна з точок біфуркації - смерть Пуйла - він же не безсмертний
Якщо рахувати "розвиненість" по ВВП, то в десятку цих розвинених входять і сама рашка, і її друзі - Китай, Індія, Бразилія тощо. А після смерті пуйло залишить 140 млн пуйлят.
Тільки Китай, всі інші поза топ-10
Індія давно входить (десь на 6 місці), Бразилія також. Ок, рашка на 11 місці. Звідки ваші дані, не розумію.
alibob Саме через наявність такої системи і цікавих журналістів (чи конкурентів) стало відомо хто коли і для чого вніс дані. А далі в діло повинні вступати ДБР, суди, законне стягнення мита... Основна суть гласності в тому, що серед мільйонів громадян хтось та побачить корупційні дії і зверне на них увагу того, кого треба. А записане в нормальну систему вже не видалити. В нас вже є і приклад успішного подолання корупції при вступі до університетів за рахунок ЗНО і ЄДЕБО.
Інший бік медалі в тому що такі бази - скарб для розвідки ворогів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 лис, 2022 05:31, всього редагувалось 3 разів.
Вообще, если разбирать чисто с державницької позиції – Бульба про Россию (и для России) пишет все правильно. Ни дать, ни взять. И тот факт, что ее позиция находится в маргинесе в РФ, является для страны большим приговором, чем действия властей на фронтах.
То есть, абсолютное Ничто со стороны россиян. Тотальный пофигизм.
В этом, собственно, и кроется залог украинской победы. Возьми завтра ВСУ Белгород/Стародуб/Таганрог – простым россиянам будет все равно. И когда это увидят все, вот тогда-то и начнется самое большое веселье.
На счёт веселья сомневаюсь. Русские рабы скажут так и было, Украина значит Украина, а пропагандоны наперегонки будут учить мову и признаваться в украинских корнях. Свое величие они уже просрали. Будут удовлетворяться чужим.
📰 Скільки надлишкових смертей буде в Європі через високі тарифи на опалення. Провідні медіа світу про війну 26 листопада
📍Від підвищення тарифів на пальне цієї зими в ЄС можуть надлишково померти більше людей, ніж загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, прогнозує The Economist. У щедрому на інтерактивні таблиці матеріалі видання визначає, скільки людей додатково помирає від зниження середньої температури взимку на один градус у приміщенні чи надворі ― це +1,2% до загальної кількості смертей. А підвищення тарифів на опалення на 10% призводить до збільшення кількості смертей на 0,6%. Це в середньому, і залежно від того, на півночі розташована країна чи на півдні, показник різниться. Так, у Фінляндії кореляція інакша, бо там будинки й муніципальні системи добре підлаштовані під низькі температури. Натомість населення Португалії, Іспанії та Кіпру від підвищення тарифів на тепло ризикує постраждати найбільше. Залежно від того, наскільки суворою буде зима, автори матеріалу прогнозують надлишкову смертність від 79 до 185 тисяч людей. Це без урахування України. Тут же, «за загальними оцінками, з обох боків загинуло по 25―30 тисяч військових, плюс щонайменше 6 500 цивільних». Видання зазначає, що найбільший тягар від дій путіна несе Україна, і цей матеріал ― не спроба показати, кому гірше. Просто нагадування, що Європа втрачає життя також. «Шкода, яку путін наносить Україні, неймовірна. Ціна ж, яку платять її союзники, менш видима. Втім, із приходом зими їхній внесок вимірюватиметься не лише грошовою допомогою та зброєю, а й життями», підсумовує видання.
📍Війна в Україні підштовхнула розвиток виробників зброї, пише The Wall Street Journal, надаючи конкретні факти й показники. Німецький концерн Rheinmetall за понад мільярд євро придбав іспанського конкурента, щоб мати більше виробничих майданчиків, акції шведського виробника зброї Saab від початку повномасштабного вторгнення виросли на 30%, а американського Lockheed Martin ― на 36%. Особливо зміни відчутні для європейських виробників, адже якщо компанії зі США були активними глобальними гравцями, компанії на кшталт Rheinmetall призвичаїлись працювати на компактному континентальному ринку, який скоріше зменшується, ніж росте. Навіть напад росії на Україну у 2014-му не особливо змінив ситуацію. Зате тепер у компаній замовлень значно більше, ніж вони можуть обробити. Американська Raytheon Technologies навіть розібрала частину старих протиповітряних снарядів Stinger, щоб використати запчастини для виробництва новіших ― і повернула на роботу чимало фактично пенсіонерів, які знають, як збирати ці давні, але ефективні й затребувані зараз установки. Компанія L3Harris, яка має контракти на зброю для України на $200 мільйонів, через брак чипів на ринку отримує їх, розбираючи старі радіоприймачі. Усі ці виробники готуються інвестувати в розгортання виробництва, адже підвищений попит на зброю триватиме, як вони очікують, роки. «Ми маємо орієнтуватись на інвестиційну програму завдовжки 10―15 років заради покращення безпекової ситуації в Європі», ― стверджує керівник Rheinmetall Армін Папергер. https://t.me/babel/24991 @babel