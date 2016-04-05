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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2817281828192820
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:03

  vitaliian написав:
📰 Скільки надлишкових смертей буде в Європі через високі тарифи на опалення. Провідні медіа світу про війну 26 листопада

📍Від підвищення тарифів на пальне цієї зими в ЄС можуть надлишково померти більше людей, ніж загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, прогнозує The Economist. У щедрому на інтерактивні таблиці матеріалі видання визначає, скільки людей додатково помирає від зниження середньої температури взимку на один градус у приміщенні чи надворі ― це +1,2% до загальної кількості смертей. А підвищення тарифів на опалення на 10% призводить до збільшення кількості смертей на 0,6%. Це в середньому, і залежно від того, на півночі розташована країна чи на півдні, показник різниться. Так, у Фінляндії кореляція інакша, бо там будинки й муніципальні системи добре підлаштовані під низькі температури. Натомість населення Португалії, Іспанії та Кіпру від підвищення тарифів на тепло ризикує постраждати найбільше. Залежно від того, наскільки суворою буде зима, автори матеріалу прогнозують надлишкову смертність від 79 до 185 тисяч людей. Це без урахування України. Тут же, «за загальними оцінками, з обох боків загинуло по 25―30 тисяч військових, плюс щонайменше 6 500 цивільних». Видання зазначає, що найбільший тягар від дій путіна несе Україна, і цей матеріал ― не спроба показати, кому гірше. Просто нагадування, що Європа втрачає життя також. «Шкода, яку путін наносить Україні, неймовірна. Ціна ж, яку платять її союзники, менш видима. Втім, із приходом зими їхній внесок вимірюватиметься не лише грошовою допомогою та зброєю, а й життями», підсумовує видання.

📍Війна в Україні підштовхнула розвиток виробників зброї, пише The Wall Street Journal, надаючи конкретні факти й показники. Німецький концерн Rheinmetall за понад мільярд євро придбав іспанського конкурента, щоб мати більше виробничих майданчиків, акції шведського виробника зброї Saab від початку повномасштабного вторгнення виросли на 30%, а американського Lockheed Martin ― на 36%. Особливо зміни відчутні для європейських виробників, адже якщо компанії зі США були активними глобальними гравцями, компанії на кшталт Rheinmetall призвичаїлись працювати на компактному континентальному ринку, який скоріше зменшується, ніж росте. Навіть напад росії на Україну у 2014-му не особливо змінив ситуацію. Зате тепер у компаній замовлень значно більше, ніж вони можуть обробити. Американська Raytheon Technologies навіть розібрала частину старих протиповітряних снарядів Stinger, щоб використати запчастини для виробництва новіших ― і повернула на роботу чимало фактично пенсіонерів, які знають, як збирати ці давні, але ефективні й затребувані зараз установки. Компанія L3Harris, яка має контракти на зброю для України на $200 мільйонів, через брак чипів на ринку отримує їх, розбираючи старі радіоприймачі. Усі ці виробники готуються інвестувати в розгортання виробництва, адже підвищений попит на зброю триватиме, як вони очікують, роки. «Ми маємо орієнтуватись на інвестиційну програму завдовжки 10―15 років заради покращення безпекової ситуації в Європі», ― стверджує керівник Rheinmetall Армін Папергер.
https://t.me/babel/24991
@babel

Це десь було,
Згадав,
Надлишкова бананофікусна смертність.
Треба бустер
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:43

  vitaliian написав:
📰 Скільки надлишкових смертей буде в Європі через високі тарифи на опалення. Провідні медіа світу про війну 26 листопада

📍Від підвищення тарифів на пальне цієї зими в ЄС можуть надлишково померти більше людей, ніж загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, прогнозує The Economist. У щедрому на інтерактивні таблиці матеріалі видання визначає, скільки людей додатково помирає від зниження середньої температури взимку на один градус у приміщенні чи надворі ― це +1,2% до загальної кількості смертей. А підвищення тарифів на опалення на 10% призводить до збільшення кількості смертей на 0,6%. Це в середньому, і залежно від того, на півночі розташована країна чи на півдні, показник різниться. Так, у Фінляндії кореляція інакша, бо там будинки й муніципальні системи добре підлаштовані під низькі температури. Натомість населення Португалії, Іспанії та Кіпру від підвищення тарифів на тепло ризикує постраждати найбільше. Залежно від того, наскільки суворою буде зима, автори матеріалу прогнозують надлишкову смертність від 79 до 185 тисяч людей. Це без урахування України. Тут же, «за загальними оцінками, з обох боків загинуло по 25―30 тисяч військових, плюс щонайменше 6 500 цивільних». Видання зазначає, що найбільший тягар від дій путіна несе Україна, і цей матеріал ― не спроба показати, кому гірше. Просто нагадування, що Європа втрачає життя також. «Шкода, яку путін наносить Україні, неймовірна. Ціна ж, яку платять її союзники, менш видима. Втім, із приходом зими їхній внесок вимірюватиметься не лише грошовою допомогою та зброєю, а й життями», підсумовує видання.



Сон рябої кобили!
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Треба бустер

Бустер "патріот". В тім'ячко Флуману.

Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що.
Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:21

  Hotab написав:
  flyman написав:Треба бустер

Бустер "патріот". В тім'ячко Флуману.

Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що.
Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?

надлишкова від жижи
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:32

‼Оружие заканчивается

Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружения для передачи Украине, - NYT

Как пишет издание со ссылкой на представителя НАТО, из 30 стран-членов НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине, но речь идет о преимущественно небольших государствах. При этом остальные десять могут и дальше продолжать поставки и давать еще больше. Среди них – Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Указано, что в целом страны НАТО уже предоставили Украине оружие на около 40 миллиардов долларов, что примерно равняется годовому оборонному бюджету Франции.

Правда почему то издание забывает, что в США списаного старого оружия хватит, что б мы перебили всех орков... но нам его не дают.
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