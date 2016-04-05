📰 Скільки надлишкових смертей буде в Європі через високі тарифи на опалення. Провідні медіа світу про війну 26 листопада
📍Від підвищення тарифів на пальне цієї зими в ЄС можуть надлишково померти більше людей, ніж загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, прогнозує The Economist. У щедрому на інтерактивні таблиці матеріалі видання визначає, скільки людей додатково помирає від зниження середньої температури взимку на один градус у приміщенні чи надворі ― це +1,2% до загальної кількості смертей. А підвищення тарифів на опалення на 10% призводить до збільшення кількості смертей на 0,6%. Це в середньому, і залежно від того, на півночі розташована країна чи на півдні, показник різниться. Так, у Фінляндії кореляція інакша, бо там будинки й муніципальні системи добре підлаштовані під низькі температури. Натомість населення Португалії, Іспанії та Кіпру від підвищення тарифів на тепло ризикує постраждати найбільше. Залежно від того, наскільки суворою буде зима, автори матеріалу прогнозують надлишкову смертність від 79 до 185 тисяч людей. Це без урахування України. Тут же, «за загальними оцінками, з обох боків загинуло по 25―30 тисяч військових, плюс щонайменше 6 500 цивільних». Видання зазначає, що найбільший тягар від дій путіна несе Україна, і цей матеріал ― не спроба показати, кому гірше. Просто нагадування, що Європа втрачає життя також. «Шкода, яку путін наносить Україні, неймовірна. Ціна ж, яку платять її союзники, менш видима. Втім, із приходом зими їхній внесок вимірюватиметься не лише грошовою допомогою та зброєю, а й життями», підсумовує видання.
📍Війна в Україні підштовхнула розвиток виробників зброї, пише The Wall Street Journal, надаючи конкретні факти й показники. Німецький концерн Rheinmetall за понад мільярд євро придбав іспанського конкурента, щоб мати більше виробничих майданчиків, акції шведського виробника зброї Saab від початку повномасштабного вторгнення виросли на 30%, а американського Lockheed Martin ― на 36%. Особливо зміни відчутні для європейських виробників, адже якщо компанії зі США були активними глобальними гравцями, компанії на кшталт Rheinmetall призвичаїлись працювати на компактному континентальному ринку, який скоріше зменшується, ніж росте. Навіть напад росії на Україну у 2014-му не особливо змінив ситуацію. Зате тепер у компаній замовлень значно більше, ніж вони можуть обробити. Американська Raytheon Technologies навіть розібрала частину старих протиповітряних снарядів Stinger, щоб використати запчастини для виробництва новіших ― і повернула на роботу чимало фактично пенсіонерів, які знають, як збирати ці давні, але ефективні й затребувані зараз установки. Компанія L3Harris, яка має контракти на зброю для України на $200 мільйонів, через брак чипів на ринку отримує їх, розбираючи старі радіоприймачі. Усі ці виробники готуються інвестувати в розгортання виробництва, адже підвищений попит на зброю триватиме, як вони очікують, роки. «Ми маємо орієнтуватись на інвестиційну програму завдовжки 10―15 років заради покращення безпекової ситуації в Європі», ― стверджує керівник Rheinmetall Армін Папергер. https://t.me/babel/24991 @babel
Це десь було, Згадав, Надлишкова бананофікусна смертність. Треба бустер
📰 Скільки надлишкових смертей буде в Європі через високі тарифи на опалення. Провідні медіа світу про війну 26 листопада
📍Від підвищення тарифів на пальне цієї зими в ЄС можуть надлишково померти більше людей, ніж загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, прогнозує The Economist. У щедрому на інтерактивні таблиці матеріалі видання визначає, скільки людей додатково помирає від зниження середньої температури взимку на один градус у приміщенні чи надворі ― це +1,2% до загальної кількості смертей. А підвищення тарифів на опалення на 10% призводить до збільшення кількості смертей на 0,6%. Це в середньому, і залежно від того, на півночі розташована країна чи на півдні, показник різниться. Так, у Фінляндії кореляція інакша, бо там будинки й муніципальні системи добре підлаштовані під низькі температури. Натомість населення Португалії, Іспанії та Кіпру від підвищення тарифів на тепло ризикує постраждати найбільше. Залежно від того, наскільки суворою буде зима, автори матеріалу прогнозують надлишкову смертність від 79 до 185 тисяч людей. Це без урахування України. Тут же, «за загальними оцінками, з обох боків загинуло по 25―30 тисяч військових, плюс щонайменше 6 500 цивільних». Видання зазначає, що найбільший тягар від дій путіна несе Україна, і цей матеріал ― не спроба показати, кому гірше. Просто нагадування, що Європа втрачає життя також. «Шкода, яку путін наносить Україні, неймовірна. Ціна ж, яку платять її союзники, менш видима. Втім, із приходом зими їхній внесок вимірюватиметься не лише грошовою допомогою та зброєю, а й життями», підсумовує видання.
Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що. Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?
Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що. Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?
Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружения для передачи Украине, - NYT
Как пишет издание со ссылкой на представителя НАТО, из 30 стран-членов НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине, но речь идет о преимущественно небольших государствах. При этом остальные десять могут и дальше продолжать поставки и давать еще больше. Среди них – Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
Указано, что в целом страны НАТО уже предоставили Украине оружие на около 40 миллиардов долларов, что примерно равняется годовому оборонному бюджету Франции.
Правда почему то издание забывает, что в США списаного старого оружия хватит, что б мы перебили всех орков... но нам его не дают. https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
Будущее Украины - это разделение общества на две основные активные страты.
С одной стороны, военная аристократия. Это будет большая прослойка людей - с сотнями тысяч фронтовиков и миллионами военных или тех, кто связан с военной сферой Украины.
С другой стороны, будут неолибералы и сторонники рынка. Их будет не больше, чем представителей военной аристократии, но они будут более обеспеченны, хотя и менее организованны. Им нужна будет индустриальная тишина, чтобы рынок набирал обороты и развивался.
Между этими стратами неизбежно будет трение и противостояние. Но только в том случае, если военная каста осознает себя как отдельную группу со своими интересами.
И все это на фоне следующего вызова, с которым столкнется Украина - вопроса о сохранении собственной демократии.
Вам это может нравиться или не нравиться, но через этот процесс проходят все милитаризующиеся общества и государства, где намечается модель стратократии. Это объективно, и через эту дверь Украине, несомненно, придется пройти.
— Игаль Левин
@yigal_levin
Премьер Венгрии Виктор Орбан внезапно заявил, что Украина должна оставаться суверенным государством для того, чтобы РФ не могла угрожать Европе, переключившись на обвинение своих традиционных врагов - мигрантов и "неомарксизм".
Ранее оппозиционно настроенный мэр Будапешта сообщил журналистам, что Орбан пытался создать из Украины и Зеленского образ врага, но это не сработало, и он переключается на страшилки про своих привычных противников, вроде бюрократов из Брюсселя и прочих.