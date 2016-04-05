❗️Сегодня в Москве не состоялась анонсированная «Советом матерей и жен военнослужащих» акция на Красной площади
Как говорилось в объявлении, которое «Совет» пытался распространить в том числе через «Соту», матери в полдень должны были собраться на «круглый стол» на площади, так как якобы были приглашены к Путину. В объявлении, просьбу о распространении которого получила редакция, особо подчеркивалось, что речь идет не о митинге, а именно о приглашении на круглый стол.
Тем не менее ни на пощади Революции, где якобы планировался первичный сбор участников акции, ни на самой Красной площади никого из «Совета» не оказалось.
Более того, телефон «матери двоих детей Татьяны», анонсировавшей акцию «Соте», с утра был недоступен, а при проверке номера выяснилось, что он в «Ватсапе» и ВК зарегистрирован на некоего Никиту Пронина.
Не стала делиться подробностями акции и другая обратившаяся в «Соту» читательница «Аня» (при проверке по базам оказавшаяся Сабиной), сообщавшая, что на поезде из Краснодара к Путину приедут якобы 80 жен и матерей военнослужащих. Женщины якобы собирались приехать со всей России.
Сам по себе «Совет» является структурой «Общенародного союза возрождения России» (ОСВР) Светланы Пеуновой, она же – лидер «Граждан СССР», партии «Воля» и секты собственного имени Лада-Русь. В релизах «Совета» война с Украиной объясняется еврейским заговором с целью построить на «этих благодатных землях (РФ и Украины – ред.) Новую Хазарию и Новый Иерусалим».
Напрямую связан с Ладой-Русью и «журналист» Илья Балтабаев, сопровождающий лидера «Союза матерей» Ольгу Цуканову. На днях он сообщал «ОВД-Инфо» о нападении на себя в метро: неизвестный якобы поставил ему подножку. Балтабаев числится сотрудником самарского ООО «Медиа-ракурс», которое фигурировало в материале 2020-го года «Таких дел» о секте: тогда соратники Лады-Русь боролись не за права военнослужащих, а против ковидных ограничений. Информационное агентство «А если честно», учредителем которого являлся «Медиа-ракурс» публиковало «разоблачения» коронавируса.
помнится, после того как на майдане беркут побил студентов, на следующий день, на улицу вывалил весь Киев. Представить себе не могу что должно случиться, чтобы вывалила вся масква.
вывалят, посмотреть, как путина вешать на красной площади будут...
Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що. Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?
Бензоколонка вже не знає, що ще вигадати, щоб прокричати про переговори. Які їм потрібні як повітря, заставляє усіх рашаботів постити ці всі ідіотизми цілодобово на всіх ресурсах. Після капітуляції 4-го рейха буде програма нафта і газ в обмін на продовольство, так що все буде добре, але треба трохи потерпіти і знищити фюрера 21-го століття.
☢️ Президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію.
«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив він. https://t.me/babel/25011 @babel
Schmit написав: У когось знову "нема часу думати стратегічно".
витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.
ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.
проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.
хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.
висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Цей дивовижний годинник мені подарувала мешканка одного із сотень зруйнованих росіянами будинків в Ірпені. Він зроблений зі шматків розірваних артснарядів, якими ворог гатив по житлу ірпінців. Коли дивишся на такі роботи, створені власноруч людьми, які стільки пережили, розумієш, що ворогу нас ніколи не перемогти: ні зброєю, ні холодом, ні темрявою. Переконаний, після відновлення житла наших людей, ми реконструюємо Музей історії Ірпеня і цей витвір мистецтва обов'язково стане його яскравою окрасою. https://t.me/markushyn/3624
кстати это канал мэра Ирпеня рекомендую, он много чего интересного пишет, при этом никакой политической агитации от слова вообще. В Ирпене рейтинг Маркушина выше, чем у Зеленского во втором туре. Настоящий народный мэр.