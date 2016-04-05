❗️Сегодня в Москве не состоялась анонсированная «Советом матерей и жен военнослужащих» акция на Красной площади



Как говорилось в объявлении, которое «Совет» пытался распространить в том числе через «Соту», матери в полдень должны были собраться на «круглый стол» на площади, так как якобы были приглашены к Путину. В объявлении, просьбу о распространении которого получила редакция, особо подчеркивалось, что речь идет не о митинге, а именно о приглашении на круглый стол.



Тем не менее ни на пощади Революции, где якобы планировался первичный сбор участников акции, ни на самой Красной площади никого из «Совета» не оказалось.



Более того, телефон «матери двоих детей Татьяны», анонсировавшей акцию «Соте», с утра был недоступен, а при проверке номера выяснилось, что он в «Ватсапе» и ВК зарегистрирован на некоего Никиту Пронина.



Не стала делиться подробностями акции и другая обратившаяся в «Соту» читательница «Аня» (при проверке по базам оказавшаяся Сабиной), сообщавшая, что на поезде из Краснодара к Путину приедут якобы 80 жен и матерей военнослужащих. Женщины якобы собирались приехать со всей России.



Сам по себе «Совет» является структурой «Общенародного союза возрождения России» (ОСВР) Светланы Пеуновой, она же – лидер «Граждан СССР», партии «Воля» и секты собственного имени Лада-Русь. В релизах «Совета» война с Украиной объясняется еврейским заговором с целью построить на «этих благодатных землях (РФ и Украины – ред.) Новую Хазарию и Новый Иерусалим».



Напрямую связан с Ладой-Русью и «журналист» Илья Балтабаев, сопровождающий лидера «Союза матерей» Ольгу Цуканову. На днях он сообщал «ОВД-Инфо» о нападении на себя в метро: неизвестный якобы поставил ему подножку. Балтабаев числится сотрудником самарского ООО «Медиа-ракурс», которое фигурировало в материале 2020-го года «Таких дел» о секте: тогда соратники Лады-Русь боролись не за права военнослужащих, а против ковидных ограничений. Информационное агентство «А если честно», учредителем которого являлся «Медиа-ракурс» публиковало «разоблачения» коронавируса.