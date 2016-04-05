Shaman написав:
витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.
ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.
проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.
хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.
висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий.
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.