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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2819282028212822
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 17:30

  Shaman написав:
  Schmit написав:
У когось знову "нема часу думати стратегічно".

витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.

ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.

проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.

хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.

висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.

Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий.
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Schmit
 
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