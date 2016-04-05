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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 281928202821282228232824>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:04

  fler написав:
  beee написав:Хто чув про новий мобільний додаток він мін цифри, "Єбатюшка" для прихожан МП?

Сповідатися хочете? :wink:
Про додаток не знаю, але знаю, що можна службу замовити онлайн - на сайті храму є вказівки. Пинципово МП (Московський Патріархат)? Хм. :roll:

Реакция fler выглядит смешнее) подумаешь ебатюшка. Удивили новым словом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:22

  Hotab написав:

Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що.
Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?


Бензоколонка вже не знає, що ще вигадати, щоб прокричати про переговори.
Які їм потрібні як повітря, заставляє усіх рашаботів постити ці всі ідіотизми цілодобово на всіх ресурсах.
Після капітуляції 4-го рейха буде програма нафта і газ в обмін на продовольство, так що все буде добре, але треба трохи потерпіти і знищити фюрера 21-го століття.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:29


У когось знову "нема часу думати стратегічно".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:54

☢️ Президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію.

«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив він.
https://t.me/babel/25011
@babel
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 17:07

  Schmit написав:
У когось знову "нема часу думати стратегічно".

витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.

ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.

проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.

хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.

висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 17:09

Зображення
Цей дивовижний годинник мені подарувала мешканка одного із сотень зруйнованих росіянами будинків в Ірпені.
Він зроблений зі шматків розірваних артснарядів, якими ворог гатив по житлу ірпінців.
Коли дивишся на такі роботи, створені власноруч людьми, які стільки пережили, розумієш, що ворогу нас ніколи не перемогти: ні зброєю, ні холодом, ні темрявою.
Переконаний, після відновлення житла наших людей, ми реконструюємо Музей історії Ірпеня і цей витвір мистецтва обов'язково стане його яскравою окрасою.
https://t.me/markushyn/3624
кстати это канал мэра Ирпеня рекомендую, он много чего интересного пишет, при этом никакой политической агитации от слова вообще. В Ирпене рейтинг Маркушина выше, чем у Зеленского во втором туре. Настоящий народный мэр.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 17:30

  Shaman написав:
  Schmit написав:
У когось знову "нема часу думати стратегічно".

витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.

ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.

проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.

хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.

висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.

Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий.
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:02

принцип "заведи козу в квартирі"

  Schmit написав:
  Shaman написав:
  Schmit написав:
У когось знову "нема часу думати стратегічно".

витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.

ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.

проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.

хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.

висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.

Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий.
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.

буде як з бензином, спочатку дефіцит, а потім ціну в рази, і ніхто не пікне, по принципу "заведи козу в квартирі"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Хто чув про новий мобільний додаток він мін цифри, "Єбатюшка" для прихожан МП?
https://ebatyushka.com/
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У когось знову "нема часу думати стратегічно".

Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(
Amethyst
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