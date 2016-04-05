Гіпотетичне зростання річної европейської смертності на 0.5-1% начебто від холодів- нема про що. Україна в передвоєнному 2021 році проковтнула +20% до річної норми. І це ще Флумана під Києвом в електричці відловили і вкололи. А якби ні?
Бензоколонка вже не знає, що ще вигадати, щоб прокричати про переговори. Які їм потрібні як повітря, заставляє усіх рашаботів постити ці всі ідіотизми цілодобово на всіх ресурсах. Після капітуляції 4-го рейха буде програма нафта і газ в обмін на продовольство, так що все буде добре, але треба трохи потерпіти і знищити фюрера 21-го століття.
☢️ Президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію.
«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив він. https://t.me/babel/25011 @babel
Schmit написав: У когось знову "нема часу думати стратегічно".
витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.
ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.
проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.
хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.
висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Цей дивовижний годинник мені подарувала мешканка одного із сотень зруйнованих росіянами будинків в Ірпені. Він зроблений зі шматків розірваних артснарядів, якими ворог гатив по житлу ірпінців. Коли дивишся на такі роботи, створені власноруч людьми, які стільки пережили, розумієш, що ворогу нас ніколи не перемогти: ні зброєю, ні холодом, ні темрявою. Переконаний, після відновлення житла наших людей, ми реконструюємо Музей історії Ірпеня і цей витвір мистецтва обов'язково стане його яскравою окрасою. https://t.me/markushyn/3624
кстати это канал мэра Ирпеня рекомендую, он много чего интересного пишет, при этом никакой политической агитации от слова вообще. В Ирпене рейтинг Маркушина выше, чем у Зеленского во втором туре. Настоящий народный мэр.
Schmit написав: У когось знову "нема часу думати стратегічно".
витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.
ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.
проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.
хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.
висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий. Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Schmit написав: У когось знову "нема часу думати стратегічно".
витратив час, послухав такі емоційні заклики. висновок - ееленергія продають за кордон, в цьому вся біда.
ані слова про головне - в нас немає електрики від ЗАЕС. теплові станції на думку автора повинні компенсувати нестачу електрики - але те, що більшість не працює роками - про це мовчок, зате порівнюємо з 90рр.
проблема відновлювання приватних енергомереж - має місце. але тарифу явно не вистачить на поточний ремонт після вибухів. але в автора аж така лівацька ідея - нехай кляті буржуіни самі ремонтують.
хоча націоналізація мереж й генерації може бути - бо розв'язання цієї проблеми непросте.
висновок - ловимо хайп на актуальній темі, але не тямимо про що кажемо.
Так, у автора є деякі проблеми з математикою, десь перебільшення, десь недорозуміння ситуації, але у чомусь (багато в чому) він таки правий. Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
буде як з бензином, спочатку дефіцит, а потім ціну в рази, і ніхто не пікне, по принципу "заведи козу в квартирі"