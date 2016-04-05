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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:15
Могу только повторить - Украина перед войной одно из беднейших (если не беднейшее) государство Европы по ВВП на душу.
А Вы не можете мне объяснить, почему, когда я годами
(при всех бывших президентах) писал о развале промышленности, о том, что ХАЗ давно не имеет заказов, потерял квалифицированных работников и, скорее всего, уже не способен делать самолёты, что Малышева давным-давно еле выживает исключительно на иностранных заказах, а для Украины танки практически не делает, что ХТЗ умирает, и ещё многое писал, мне рассказывали, что Украине всё это не нужно и наш путь - "великая с/х держава", а мои высказывания это "совок" и "отрыжка" то ли Союза, то ли социализма.
А теперь оказывается, что тяжпром и вообще промышленность и развитие экономики просто жизненно необходимы и мне
же задают вопросы, которые Вы привели выше?
Хотя на второй Ваш вопрос Хомчак достаточно понятно ответил в статье, на которую Вы сослались.
И ещё объясните, почему так получается, что те же
люди pesikot
, V2
, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.
Почему эти люди ни разу не признали, что они были не правы, а я писал не о "совке", а о том, что необходимо
любому государству и, в частности (а сегодня видно, что особенно), Украине?
Почему они 30 лет молча наблюдали за развалом промышленности и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", а сегодня все претензии исключительно к Зеленскому, который у власти до войны был всего 2,5 года и требуют объяснений от меня, почему нет ракет?
При этом, что тогда, что сейчас они приватизируют звание "патриотов", а всех, кто хоть в чем-то с ними не согласен записывают в "предатели".
Зато у них хватает тупости на идиотские и хамские высказывания в мой адрес.
И ещё вопрос, который я уже, по-моему, Вам задавал. Вы тоже не понимаете значение и важность дорог для государства? И в мирное время, и даже (тем более?) в сегодняшней ситуации?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:18
prodigy написав:
..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:24
vitaliian написав:
........
Всего в 2019 году НБУ купил на межбанке $8,46 млрд, продал — $529 млн. Чистая покупка валюты — $7,93 млрд.
Для сравнения, в 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл. и продал 3,89 млрд дол
напомнить какой курс был в 2019-2020 и какой сейчас? Когда по вашему он был более рыночным
А Вы не помните, какая валютная доходность была у ОВГЗ в 2019 и сколько б этом писали на валютной ветке?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:28
Amethyst написав: Schmit написав:
У когось знову "нема часу думати стратегічно".
Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець
Тсссс...
Здесь основная масса уверены, что монополисты имеют дико рентабельные тарифы, особенно для населения
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:29
Schmit написав:
.........
Думаю, зараз підуть звинувачення у порохоботстві.
Простите, но с Вами уже всё давно понятно і тому на Вашу адресу ніяких звинувачень.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:31
ЛАД написав: prodigy написав:
..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
шановний ЛАД, ніяким чином не намагався вас образити
що поганого в націоналізмі?
в цей важкий час націоналізм-це наша зброя проти ворогів, чи не так?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:32
vitaliian написав:
...........
Нужны запасы продовольствия, магазины которые гарантированно будут их продавать, пункты обогрева во всех коммунальных заведениях. Как минимум должна работать одна больница, и быть способ обналичить деньги без кассы банка и банкомата.
Не только во время войны и блэкаутах, но и при любых других бедствиях все это пригодится.
Пригодится. Но во всех случаях, кроме полномасштабной войны, это неоправданная растрата ресурсов. Остальные бедствия не затрагивают всю страну.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:34
prodigy написав:
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
от таких вопросов один шаг до нацистских рассуждений о чистоте арийской расы.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:37
ЛАД написав:
Могу только повторить - Украина перед войной одно из беднейших (если не беднейшее) государство Европы по ВВП на душу.
А Вы не можете мне объяснить, почему, когда я годами
(при всех бывших президентах) писал о развале промышленности, о том, что ХАЗ давно не имеет заказов, потерял квалифицированных работников и, скорее всего, уже не способен делать самолёты, что Малышева давным-давно еле выживает исключительно на иностранных заказах, а для Украины танки практически не делает, что ХТЗ умирает, и ещё многое писал, мне рассказывали, что Украине всё это не нужно и наш путь - "великая с/х держава", а мои высказывания это "совок" и "отрыжка" то ли Союза, то ли социализма.
А теперь оказывается, что тяжпром и вообще промышленность и развитие экономики просто жизненно необходимы и мне
же задают вопросы, которые Вы привели выше?
Хотя на второй Ваш вопрос Хомчак достаточно понятно ответил в статье, на которую Вы сослались.
И ещё объясните, почему так получается, что те же
люди pesikot
, V2
, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.
Почему эти люди ни разу не признали, что они были не правы, а я писал не о "совке", а о том, что необходимо
любому государству и, в частности (а сегодня видно, что особенно), Украине?
Почему они 30 лет молча наблюдали за развалом промышленности и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", а сегодня все претензии исключительно к Зеленскому, который у власти до войны был всего 2,5 года и требуют объяснений от меня, почему нет ракет?
При этом, что тогда, что сейчас они приватизируют звание "патриотов", а всех, кто хоть в чем-то с ними не согласен записывают в "предатели".
Зато у них хватает тупости на идиотские и хамские высказывания в мой адрес.
И ещё вопрос, который я уже, по-моему, Вам задавал. Вы тоже не понимаете значение и важность дорог для государства? И в мирное время, и даже (тем более?) в сегодняшней ситуации?
а тому що в одну купу ви змішали зовсім різні речі. коли в нас загинались ХАЗ чи ХТЗ - це неконкурентноспроможні підприємства. в світі немає вже немає таких великих крупносерійних виробництв - хіба що в Китаї. всі виробництва зараз гнучкі й побудовані на автоматичних оброблюючих центрах - а це для постсовка - фантастика на жаль. хоча використовувати імпортні - пробуємо, приклад - новий ФЕД. а так наші технологи чесно кажуть - нас не вчили металообробці на таких швидкостях - тому навіть налагодити такий станок ми не в змозі.
до речі конкурентні підприємства, як той же Турбоатом - працювали собі нормально - хоча теж втрачають свої компетенції.
претензії щодо ракетних програм тому, що розробки були, виробництва були - а грошей держава не надала. а будівництво шляхів на жаль стало символом, на які потоки підсіла нова команда.
як ми зараз знаємо, інфо про можливий напад була відома ще в 2021, але якось наша влада демонстративно робила вигляд - не бачу й не хочу слухати. але про це вже після перемоги
з приводу актуальності доріг - бачили, які нові ноу-хау на шляхах до кордону з республікою Біларусь - в 2021 так не будували. а треба ще й мінувати.
й врешті решт коли ви кажете про найбіднішу країну, майте на увазі великий розмір тіньвої економіки - взагалом ми не такі вже й бідні.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 лис, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:37
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Даже после окончания войны деградировавший сосед никуда от нас не денется.
Семе тому нам
потрібно за результатами війни:
1. Відібрати в сусіда червону кнопку
2. Отримати гарантії рівня 5 статті НАТО.
Второе возможно, первое - малореально, тем более, для нас.
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