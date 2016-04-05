Додано: Нед 27 лис, 2022 18:15

Hotab написав: ЛАД , можете прокоментувати?

https://defence-ua.com/people_and_compa ... -2175.html











Або ще. Чому було тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.



https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html





Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.

В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень. , можете прокоментувати?Або ще. Чому було тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.

Могу только повторить - Украина перед войной одно из беднейших (если не беднейшее) государство Европы по ВВП на душу.А Вы не можете мне объяснить, почему, когда я(при всех бывших президентах) писал о развале промышленности, о том, что ХАЗ давно не имеет заказов, потерял квалифицированных работников и, скорее всего, уже не способен делать самолёты, что Малышева давным-давно еле выживает исключительно на иностранных заказах, а для Украины танки практически не делает, что ХТЗ умирает, и ещё многое писал, мне рассказывали, что Украине всё это не нужно и наш путь - "великая с/х держава", а мои высказывания это "совок" и "отрыжка" то ли Союза, то ли социализма.А теперь оказывается, что тяжпром и вообще промышленность и развитие экономики просто жизненно необходимы иже задают вопросы, которые Вы привели выше?Хотя на второй Ваш вопрос Хомчак достаточно понятно ответил в статье, на которую Вы сослались.И ещё объясните, почему так получается, чтолюди, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.Почему эти люди ни разу не признали, что они были не правы, а я писал не о "совке", а о том, чтолюбому государству и, в частности (а сегодня видно, что особенно), Украине?Почему они 30 лет молча наблюдали за развалом промышленности и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", а сегодня все претензии исключительно к Зеленскому, который у власти до войны был всего 2,5 года и требуют объяснений от меня, почему нет ракет?При этом, что тогда, что сейчас они приватизируют звание "патриотов", а всех, кто хоть в чем-то с ними не согласен записывают в "предатели".Зато у них хватает тупости на идиотские и хамские высказывания в мой адрес.И ещё вопрос, который я уже, по-моему, Вам задавал. Вы тоже не понимаете значение и важность дорог для государства? И в мирное время, и даже (тем более?) в сегодняшней ситуации?