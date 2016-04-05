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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 28202821282228232824>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:15

  Hotab написав:ЛАД , можете прокоментувати?
https://defence-ua.com/people_and_compa ... -2175.html

Зображення



Або ще. Чому було тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.

https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html


Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.
В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.

Могу только повторить - Украина перед войной одно из беднейших (если не беднейшее) государство Европы по ВВП на душу.

А Вы не можете мне объяснить, почему, когда я годами (при всех бывших президентах) писал о развале промышленности, о том, что ХАЗ давно не имеет заказов, потерял квалифицированных работников и, скорее всего, уже не способен делать самолёты, что Малышева давным-давно еле выживает исключительно на иностранных заказах, а для Украины танки практически не делает, что ХТЗ умирает, и ещё многое писал, мне рассказывали, что Украине всё это не нужно и наш путь - "великая с/х держава", а мои высказывания это "совок" и "отрыжка" то ли Союза, то ли социализма.
А теперь оказывается, что тяжпром и вообще промышленность и развитие экономики просто жизненно необходимы и мне же задают вопросы, которые Вы привели выше?
Хотя на второй Ваш вопрос Хомчак достаточно понятно ответил в статье, на которую Вы сослались.

И ещё объясните, почему так получается, что те же люди pesikot, V2, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.

Почему эти люди ни разу не признали, что они были не правы, а я писал не о "совке", а о том, что необходимо любому государству и, в частности (а сегодня видно, что особенно), Украине?

Почему они 30 лет молча наблюдали за развалом промышленности и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", а сегодня все претензии исключительно к Зеленскому, который у власти до войны был всего 2,5 года и требуют объяснений от меня, почему нет ракет?

При этом, что тогда, что сейчас они приватизируют звание "патриотов", а всех, кто хоть в чем-то с ними не согласен записывают в "предатели".
Зато у них хватает тупости на идиотские и хамские высказывания в мой адрес.

И ещё вопрос, который я уже, по-моему, Вам задавал. Вы тоже не понимаете значение и важность дорог для государства? И в мирное время, и даже (тем более?) в сегодняшней ситуации?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:18

  prodigy написав:..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)

Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:24

  vitaliian написав:........
Всего в 2019 году НБУ купил на межбанке $8,46 млрд, продал — $529 млн. Чистая покупка валюты — $7,93 млрд.

Для сравнения, в 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл. и продал 3,89 млрд дол

напомнить какой курс был в 2019-2020 и какой сейчас? Когда по вашему он был более рыночным

А Вы не помните, какая валютная доходность была у ОВГЗ в 2019 и сколько б этом писали на валютной ветке?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:28

  Amethyst написав:
  Schmit написав:У когось знову "нема часу думати стратегічно".

Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

Тсссс...
Здесь основная масса уверены, что монополисты имеют дико рентабельные тарифы, особенно для населения
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:29

  Schmit написав:.........
Думаю, зараз підуть звинувачення у порохоботстві.

Простите, но с Вами уже всё давно понятно і тому на Вашу адресу ніяких звинувачень. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:31

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)

Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.


шановний ЛАД, ніяким чином не намагався вас образити

що поганого в націоналізмі?
в цей важкий час націоналізм-це наша зброя проти ворогів, чи не так?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:32

  vitaliian написав:...........
Нужны запасы продовольствия, магазины которые гарантированно будут их продавать, пункты обогрева во всех коммунальных заведениях. Как минимум должна работать одна больница, и быть способ обналичить деньги без кассы банка и банкомата.

Не только во время войны и блэкаутах, но и при любых других бедствиях все это пригодится.

Пригодится. Но во всех случаях, кроме полномасштабной войны, это неоправданная растрата ресурсов. Остальные бедствия не затрагивают всю страну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:34

  prodigy написав: спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
от таких вопросов один шаг до нацистских рассуждений о чистоте арийской расы.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:37

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД , можете прокоментувати?
https://defence-ua.com/people_and_compa ... -2175.html

Зображення



Або ще. Чому було тільки 100 ракет Вільха і не розвивали ракетну програму.

https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html


Нагадаю, вже в 2020 та 2021 році під кордоном тусовались 100+ тисяч орків.
В 2021 році зі слів нашого колеги кілька днів тому на цих сторінках прозвучало: додатково на дороги в 2021 році було спрямовано десятки мільярдів гривень.

Могу только повторить - Украина перед войной одно из беднейших (если не беднейшее) государство Европы по ВВП на душу.

А Вы не можете мне объяснить, почему, когда я годами (при всех бывших президентах) писал о развале промышленности, о том, что ХАЗ давно не имеет заказов, потерял квалифицированных работников и, скорее всего, уже не способен делать самолёты, что Малышева давным-давно еле выживает исключительно на иностранных заказах, а для Украины танки практически не делает, что ХТЗ умирает, и ещё многое писал, мне рассказывали, что Украине всё это не нужно и наш путь - "великая с/х держава", а мои высказывания это "совок" и "отрыжка" то ли Союза, то ли социализма.
А теперь оказывается, что тяжпром и вообще промышленность и развитие экономики просто жизненно необходимы и мне же задают вопросы, которые Вы привели выше?
Хотя на второй Ваш вопрос Хомчак достаточно понятно ответил в статье, на которую Вы сослались.

И ещё объясните, почему так получается, что те же люди pesikot, V2, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.

Почему эти люди ни разу не признали, что они были не правы, а я писал не о "совке", а о том, что необходимо любому государству и, в частности (а сегодня видно, что особенно), Украине?

Почему они 30 лет молча наблюдали за развалом промышленности и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", а сегодня все претензии исключительно к Зеленскому, который у власти до войны был всего 2,5 года и требуют объяснений от меня, почему нет ракет?

При этом, что тогда, что сейчас они приватизируют звание "патриотов", а всех, кто хоть в чем-то с ними не согласен записывают в "предатели".
Зато у них хватает тупости на идиотские и хамские высказывания в мой адрес.

И ещё вопрос, который я уже, по-моему, Вам задавал. Вы тоже не понимаете значение и важность дорог для государства? И в мирное время, и даже (тем более?) в сегодняшней ситуации?

а тому що в одну купу ви змішали зовсім різні речі. коли в нас загинались ХАЗ чи ХТЗ - це неконкурентноспроможні підприємства. в світі немає вже немає таких великих крупносерійних виробництв - хіба що в Китаї. всі виробництва зараз гнучкі й побудовані на автоматичних оброблюючих центрах - а це для постсовка - фантастика на жаль. хоча використовувати імпортні - пробуємо, приклад - новий ФЕД. а так наші технологи чесно кажуть - нас не вчили металообробці на таких швидкостях - тому навіть налагодити такий станок ми не в змозі.

до речі конкурентні підприємства, як той же Турбоатом - працювали собі нормально - хоча теж втрачають свої компетенції.

претензії щодо ракетних програм тому, що розробки були, виробництва були - а грошей держава не надала. а будівництво шляхів на жаль стало символом, на які потоки підсіла нова команда.

як ми зараз знаємо, інфо про можливий напад була відома ще в 2021, але якось наша влада демонстративно робила вигляд - не бачу й не хочу слухати. але про це вже після перемоги

з приводу актуальності доріг - бачили, які нові ноу-хау на шляхах до кордону з республікою Біларусь - в 2021 так не будували. а треба ще й мінувати.

й врешті решт коли ви кажете про найбіднішу країну, майте на увазі великий розмір тіньвої економіки - взагалом ми не такі вже й бідні.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лис, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:37

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Даже после окончания войны деградировавший сосед никуда от нас не денется.

Семе тому нам потрібно за результатами війни:
1. Відібрати в сусіда червону кнопку
2. Отримати гарантії рівня 5 статті НАТО.

Второе возможно, первое - малореально, тем более, для нас.
ЛАД
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