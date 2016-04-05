Додано: Нед 27 лис, 2022 19:02

ЛАД написав: Украине всё это не нужно Украине всё это не нужно

нужно. Только при совке было достаточно подписей на бумажке и строились заводы, обеспечивались заказами. При всеобщем дефиците продать можно было продукцию любого (в основном низкого) качества.Теперь глобализация. Если трактор/автомобиль/автобус/компьютер и т.д. не соответствует мировому качеству и цене это 100% убыточная инвестиция.Чтобы продавать украинцам украинские холодильники и фены, нужно закрыть границы для импорта, выйти из вто и других международных торговых соглашений. Это чревато потерей кредитов. Если мы за полученный кредит ничего не купим у Европы/США то нафига мы им нужны?Приведу пример из области IT струйные принтеры производит всего 4 производителя Epson, Canon, HP, Lexmark (до 2012 г)Все японцы. Ни Европа ни США такой техники не производит, печатающая головка это очень сложная технология. А лазерные принтеры производят все кому не лень. Там технология проще.Я когда то увлекался фотографией, зеркальные камеры производили тоже всего несколько заводов (могу перечислить названия) 90% которых были в Японии.К чему эти примеры, экономика 21века не похожа на экономику 20века. Чтобы развивать производства необходимо купить не только оборудование, но и технологии. А уже это совсем другой порядок цен. Даже богатые страны или гиганты индустрии не могут себе такое позволить. Троллейбус украинский умер, при том что космических технологий там нет. Никто не захотел инвестировать.