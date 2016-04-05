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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2821282228232824>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:43

  vitaliian написав:
  fler написав:
  beee написав:Хто чув про новий мобільний додаток він мін цифри, "Єбатюшка" для прихожан МП?

Сповідатися хочете? :wink:
Про додаток не знаю, але знаю, що можна службу замовити онлайн - на сайті храму є вказівки. Пинципово МП (Московський Патріархат)? Хм. :roll:

Реакция fler выглядит смешнее) подумаешь ебатюшка. Удивили новым словом.

Дякую, старалася. Про назву - то дуже примітивний жарт. Я мала на увазі ті відео з телегамканалів, де військові рф "моляться". Але смішніше те, що сайт і додаток такі існують (https://ebatyushka.com/). Чесно кажучи, я думала, що то жарт від мінцифри на адресу московії. Сподіваюся, що bee не образиться на мене.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:47

  Amethyst написав:
  Schmit написав:У когось знову "нема часу думати стратегічно".

Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

а він і не продає - за таким тарифом населенню електрику постачає тільки Енергоатом.

так, комерційні тарифи теж були заморожені, але зараз вже ні - тільки не слідкую, підняли граничні ціни чи ні.

й про всяк випадок нагадаю - приватна тільки 25-30% генерації плюс 5-10% "зелена" - все інше державне.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:48

  fler написав:Сподіваюся, що bee не образиться на мене
если обидится, мы его точно отправим на исповедь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:51

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Schmit написав:У когось знову "нема часу думати стратегічно".

Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

а він і не продає - за таким тарифом населенню електрику постачає тільки Енергоатом.

Строго говоря, вообще ни одно генерирующее юрлицо напрямую с населением не работает, поэтому рассуждения "ГЭС/АЭС продает электричество населению за хххххх гривен" не имеют смысла.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:56

Schmit Що за бред: у автора відео знищили 40%, залишок працює на 106%, а не на 166%. Далі не став слухати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:58

  juristkostya написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

а він і не продає - за таким тарифом населенню електрику постачає тільки Енергоатом.

Строго говоря, вообще ни одно генерирующее юрлицо напрямую с населением не работает, поэтому рассуждения "ГЭС/АЭС продает электричество населению за хххххх гривен" не имеют смысла.

строго говоря, имеет, :D поскольку Енергоатом обязан продавать э/энергию по фикс тарифу - не помню только кому - то ли Укренерго, то ли еще кому-то.
гидро даже не скажу. кстати, раньше гидро не работала половину суток
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:02

  ЛАД написав:Украине всё это не нужно
нужно. Только при совке было достаточно подписей на бумажке и строились заводы, обеспечивались заказами. При всеобщем дефиците продать можно было продукцию любого (в основном низкого) качества.

Теперь глобализация. Если трактор/автомобиль/автобус/компьютер и т.д. не соответствует мировому качеству и цене это 100% убыточная инвестиция.

Чтобы продавать украинцам украинские холодильники и фены, нужно закрыть границы для импорта, выйти из вто и других международных торговых соглашений. Это чревато потерей кредитов. Если мы за полученный кредит ничего не купим у Европы/США то нафига мы им нужны?

Приведу пример из области IT струйные принтеры производит всего 4 производителя Epson, Canon, HP, Lexmark (до 2012 г)

Все японцы. Ни Европа ни США такой техники не производит, печатающая головка это очень сложная технология. А лазерные принтеры производят все кому не лень. Там технология проще.

Я когда то увлекался фотографией, зеркальные камеры производили тоже всего несколько заводов (могу перечислить названия) 90% которых были в Японии.

К чему эти примеры, экономика 21века не похожа на экономику 20века. Чтобы развивать производства необходимо купить не только оборудование, но и технологии. А уже это совсем другой порядок цен. Даже богатые страны или гиганты индустрии не могут себе такое позволить. Троллейбус украинский умер, при том что космических технологий там нет. Никто не захотел инвестировать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 19:11, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:03

  Shaman написав: поскольку Енергоатом обязан продавать э/энергию по фикс тарифу - не помню только кому - то ли Укренерго, то ли еще кому-то.

ДП"Энергорынок". Который, кстати, тоже с населением напрямую не работает.
Кстати, и тариф, по которому Энергоатом продает - хоть и регулируемый, но это совсем не розничный тариф "для населения".

А "Укрэнерго" совсем мимо, это всего лишь эксплуатант магистральных (межобластных) ЛЭП
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 27 лис, 2022 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:04

  Schmit написав:.......
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.

Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:17

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)

Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.


шановний ЛАД, ніяким чином не намагався вас образити

Надеюсь.
Оскорбления на форуме малость надоели.

що поганого в націоналізмі?
в цей важкий час націоналізм-це наша зброя проти ворогів, чи не так?

На тему национализма мы когда-то спорили с Faceless. В результате мои посты удалили, а я ушёл в баню.
Национализм это оружие, очень сильное (возможно, даже чересчур), но обоюдоострое.
Очень важно, но и очень тяжело вовремя остановиться.
Предпочитаю понятие - патриотизм.
ЛАД
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