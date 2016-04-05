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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 282228232824282528262827>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:24

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.......
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.

Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.

А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:33

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:...
Приведу пример из области IT струйные принтеры производит всего 4 производителя Epson, Canon, HP, Lexmark (до 2012 г)

Все японцы. Ни Европа ни США такой техники не производит, печатающая головка это очень сложная технология. А лазерные принтеры производят все кому не лень. Там технология проще.
....


виключно заради занудства - це ж коли hp та lexmark встигли так окосіти, щоб їх стали величати японцями???

вся ваша інша писанина така ж? ви якось обережніше трохи там, чи що.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:37

  wild.tomcat написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:...
Приведу пример из области IT струйные принтеры производит всего 4 производителя Epson, Canon, HP, Lexmark (до 2012 г)

Все японцы. Ни Европа ни США такой техники не производит, печатающая головка это очень сложная технология. А лазерные принтеры производят все кому не лень. Там технология проще.
....


виключно заради занудства - це ж коли hp та lexmark встигли так окосіти, щоб їх стали величати японцями???

вся ваша інша писанина така ж? ви якось обережніше трохи там, чи що.
не вся, но много.
В частности, пример из сферы фототехники столь же кривой: японцы заняли этот рынок в 60-е годы, не имея на тот момент вообще никаких прорывных технологий. Просто копировали немцев и предлагали аналогичный товар дешевле.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:38

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.......
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.

Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.

А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?

наприклад, особливості балансування. це припущення, бо недостатньо інфо, але висуваємо версії.

головне, ми не знаємо пропускну властивість електричної мережи - чи легко перекинути еенергію з Рівне в Харків чи Запоріжжя, чи ні? а з Бурштина?

раніше що відбувалось вночі - ГЕС вирубали, й навіть запускали ГАЕС (а вони чимало споживали, чи не 1 ГВт). зараз від чого запитано Запоріжжя - від ГЕС? тобто його не вирубають, а що тоді? ТЕС чи навіть АЕС? навіть ТЕС набирає потужність не миттєво, тільки швидше за АЕС. й до речі, які ТЕС працюють, які ні - де ті ТЕС - взагалі такої інфо немає. й про ГАЕС була інфо, що пошкодили.

головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.

якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лис, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:44

  juristkostya написав:
  Amethyst написав:
  Schmit написав:У когось знову "нема часу думати стратегічно".

Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

Тсссс...
Здесь основная масса уверены, что монополисты имеют дико рентабельные тарифы, особенно для населения

є різниця продавати населенню по 4 центи, чи в ЄС по ойро?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:47

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Amethyst написав:Та Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець :(

Тсссс...
Здесь основная масса уверены, что монополисты имеют дико рентабельные тарифы, особенно для населения

є різниця продавати населенню по 4 центи, чи в ЄС по ойро?

То есть, таки тариф для населения неадекватно дешёвый? :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:49

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.......
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.

Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.

А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?

споживати е.е. може тільки 30% населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:52

  ЛАД написав:Предпочитаю понятие - патриотизм.


залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:53

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Предпочитаю понятие - патриотизм.


залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.

патріотизм, це від слова "батьківщина", а націоналізм "нація", різницю відчуваєш?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:57

  Shaman написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.

А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?

наприклад, особливості балансування. це припущення, бо недостатньо інфо, але висуваємо версії.

головне, ми не знаємо пропускну властивість електричної мережи - чи легко перекинути еенергію з Рівне в Харків чи Запоріжжя, чи ні? а з Бурштина?

раніше що відбувалось вночі - ГЕС вирубали, й навіть запускали ГАЕС (а вони чимало споживали, чи не 1 ГВт). зараз від чого запитано Запоріжжя - від ГЕС? тобто його не вирубають, а що тоді? ТЕС чи навіть АЕС? навіть ТЕС набирає потужність не миттєво, тільки швидше за АЕС. й до речі, які ТЕС працюють, які ні - де ті ТЕС - взагалі такої інфо немає. й про ГАЕС була інфо, що пошкодили.

головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.

якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.

І це при тому, що споживання електроенергії від початку війни впало на 30%
Schmit
 
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