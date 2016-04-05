Schmit написав:....... Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
ЛАД написав:... Приведу пример из области IT струйные принтеры производит всего 4 производителя Epson, Canon, HP, Lexmark (до 2012 г)
Все японцы. Ни Европа ни США такой техники не производит, печатающая головка это очень сложная технология. А лазерные принтеры производят все кому не лень. Там технология проще. ....
виключно заради занудства - це ж коли hp та lexmark встигли так окосіти, щоб їх стали величати японцями???
вся ваша інша писанина така ж? ви якось обережніше трохи там, чи що.
не вся, но много. В частности, пример из сферы фототехники столь же кривой: японцы заняли этот рынок в 60-е годы, не имея на тот момент вообще никаких прорывных технологий. Просто копировали немцев и предлагали аналогичный товар дешевле.
Schmit написав:....... Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
наприклад, особливості балансування. це припущення, бо недостатньо інфо, але висуваємо версії.
головне, ми не знаємо пропускну властивість електричної мережи - чи легко перекинути еенергію з Рівне в Харків чи Запоріжжя, чи ні? а з Бурштина?
раніше що відбувалось вночі - ГЕС вирубали, й навіть запускали ГАЕС (а вони чимало споживали, чи не 1 ГВт). зараз від чого запитано Запоріжжя - від ГЕС? тобто його не вирубають, а що тоді? ТЕС чи навіть АЕС? навіть ТЕС набирає потужність не миттєво, тільки швидше за АЕС. й до речі, які ТЕС працюють, які ні - де ті ТЕС - взагалі такої інфо немає. й про ГАЕС була інфо, що пошкодили.
головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.
якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лис, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:....... Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
патріотизм, це від слова "батьківщина", а націоналізм "нація", різницю відчуваєш?
ЛАД написав:Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
наприклад, особливості балансування. це припущення, бо недостатньо інфо, але висуваємо версії.
головне, ми не знаємо пропускну властивість електричної мережи - чи легко перекинути еенергію з Рівне в Харків чи Запоріжжя, чи ні? а з Бурштина?
раніше що відбувалось вночі - ГЕС вирубали, й навіть запускали ГАЕС (а вони чимало споживали, чи не 1 ГВт). зараз від чого запитано Запоріжжя - від ГЕС? тобто його не вирубають, а що тоді? ТЕС чи навіть АЕС? навіть ТЕС набирає потужність не миттєво, тільки швидше за АЕС. й до речі, які ТЕС працюють, які ні - де ті ТЕС - взагалі такої інфо немає. й про ГАЕС була інфо, що пошкодили.
головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.
якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.