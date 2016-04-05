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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:01
flyman написав:
є різниця продавати населенню по 4 центи, чи в ЄС по ойро?
А можна побачити рахунок населення з ЄС, де ціна електроенергії ойро?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:03
wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Предпочитаю понятие - патриотизм.
залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
Вы бы предпочли, чтобы все, кто застал советскую доперестроечную пропаганду, на всю жизнь остались патриотами совка? Мол, так честнее?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:05
ЛАД написав: prodigy написав:
..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
Якщо батьки з Черкас і Сміли, то ви просто харків'янин, а не "корінний"
З самих Черкас?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:06
juristkostya написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Предпочитаю понятие - патриотизм.
залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
Вы бы предпочли, чтобы все, кто застал советскую доперестроечную пропаганду, на всю жизнь остались патриотами совка? Мол, так честнее?
ні, мені більше цікаво, чи не стане хтось при нагоді патріотом ще чогось.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:10
wild.tomcat написав: juristkostya написав: wild.tomcat написав:
залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
Вы бы предпочли, чтобы все, кто застал советскую доперестроечную пропаганду, на всю жизнь остались патриотами совка? Мол, так честнее?
ні, мені більше цікаво, чи не стане хтось при нагоді патріотом ще чогось.
То есть стать патриотом Украины после СССР - молодец, а партиотом "ще чогось" после Украины - ни в коем разе?
))))
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:14
juristkostya написав: wild.tomcat написав: juristkostya написав:
Вы бы предпочли, чтобы все, кто застал советскую доперестроечную пропаганду, на всю жизнь остались патриотами совка? Мол, так честнее?
ні, мені більше цікаво, чи не стане хтось при нагоді патріотом ще чогось.
То есть стать патриотом Украины после СССР - молодец, а партиотом "ще чогось" после Украины - ни в коем разе?
))))
кажете, шо україна розпадеться? і так швидко, що лад це застане?
прошу занести це в протокол...
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:14
Shaman написав:
.....
а тому що в одну купу ви змішали зовсім різні речі. коли в нас загинались ХАЗ чи ХТЗ - це неконкурентноспроможні підприємства. в світі немає вже немає таких великих крупносерійних виробництв - хіба що в Китаї. всі виробництва зараз гнучкі й побудовані на автоматичних оброблюючих центрах - а це для постсовка - фантастика на жаль. хоча використовувати імпортні - пробуємо, приклад - новий ФЕД. а так наші технологи чесно кажуть - нас не вчили металообробці на таких швидкостях - тому навіть налагодити такий станок ми не в змозі.
Вы полагаете, что Боинги и Аирбасы делают на мелких предприятиях?
Джон Дир делает тракторы тоже не авторемонтных мастерских. Как и Рено, Фольксваген и пр.
до речі конкурентні підприємства, як той же Турбоатом - працювали собі нормально - хоча теж втрачають свої компетенції.
Турбоатом не сдох только благодаря тому, что и в советские времена был сильно связан с зарубежными заказами, которые, естественно, не исчезли с развалом Союза. И ему совсем не мешает то, что он является крупным заводом. Да и вряд ли серьёзную турбину можно сделать на мелком предприятии.
претензії щодо ракетних програм тому, що розробки були, виробництва були - а грошей держава не надала. а будівництво шляхів на жаль стало символом, на які потоки підсіла нова команда.
А розробок танків не було? А літаків у Антонова? І виробництв теж не було?
И очень не люблю, когда что-либо перестают рассматривать по сути, а превращают в символ.
як ми зараз знаємо, інфо про можливий напад була відома ще в 2021, але якось наша влада демонстративно робила вигляд - не бачу й не хочу слухати. але про це вже після перемоги
Надоело повторяться. Скопления росс. войск у наших границ было ещё весной 2021
. Что должна была делать "влада" - объявлять военное положение ещё тогда?
Я уж молчу о том, что сегодня постоянно говорят, что война идёт уже 8 лет.
Честно говоря, такие высказывания тоже малость надоели. Если бы хоть кто-то из людей, которые так же думают, честно сказал - надо было в 2... году (подставьте значение) объявить народу: "О росте зарплат, повышении уровня жизни, ... забудьте. Враг на пороге. Все силы и средства - на оборону".
Впрочем, не буду повторяться о возможности и реальности такого я уже писал.
Но почему-то такого никто не говорит. Звучат только выпады в сторону Зеленского.
з приводу актуальності доріг - бачили, які нові ноу-хау на шляхах до кордону з республікою Біларусь - в 2021 так не будували. а треба ще й мінувати.
Не ездил в сторону Беларуси. Не знаю, ничего не могу сказать. Расскажите, если не сложно.
Кроме того, Беларусь. вроде бы, не была нашим врагом.
й врешті решт коли ви кажете про найбіднішу країну, майте на увазі великий розмір тіньвої економіки - взагалом ми не такі вже й бідні.
"Paroles, Paroles...".
Это всё разговоры, но из богатых стран люди не ездят на заработки на сбор клубники в Польшу.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:16
wild.tomcat написав: juristkostya написав: wild.tomcat написав:
ні, мені більше цікаво, чи не стане хтось при нагоді патріотом ще чогось.
То есть стать патриотом Украины после СССР - молодец, а партиотом "ще чогось" после Украины - ни в коем разе?
))))
кажете, шо україна розпадеться? і так швидко, що лад це застане?
прошу занести це в протокол...
Вполне может и наоборот - стать частью другого союза.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:16
Faceless написав:
ЛАД написав:Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
Якщо батьки з Черкас і Сміли, то ви просто харків'янин, а не "корінний"
З самих Черкас?
Такі з Умані, мабуть;) Ви теж це відчули?
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:21
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
.......
Наприклад, якщо нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне і воно співпадає з тезами автора - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
Легше за все давати пояснення, нічого не знаючи.
А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
Не знаю. В Харькове вночі не отключают. Не могу писать о том, чего не знаю.
Могу только предполагать - например, для ремонта электросетей в то время, когда это наиболее безболезненно для экономики и людей.
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