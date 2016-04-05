RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2824282528262827>
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:25

  Shaman написав:головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.

Вообще не факт.
Допустим, чинить повреждённые сети лучше ночью, чтобы минимизировать неудобства и потери для экономики
juristkostya
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ активно щось вивозить з Китаю літаками Ан-124 "Руслан": рейси ледь не кожного дня
https://defence-ua.com/news/rf_aktivno_ ... -9791.html
V2
4
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:39

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Предпочитаю понятие - патриотизм.


залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.

Простите, не знаю Вашего возраста.
Но патриотом какой страны Вы могли быть до 1991?

И, кстати, членство в ЕС это некоторое ограничение национального суверенитета. Со временем, думаю, вполне может (должно?)привести к исчезновению национальных государств вообще и их сведению к положению штатов в США. Я до этого точно не доживу, Вы, если молоды, возможно. Патриотом какой страны Вы будете тогда?

И я уже когда-то объяснял, почему я выступаю за сближение с ЕС, а не с РФ.
Если бы РФ выбрало друзой путь развития, я мог бы выступать и за союз с ними. При сегодняшнем, в последние лет 20, развитии РФ союз с ними - путь в прошлое, союз с Европой - возможность пути в будущее для Украины.
Как-то писал об этом подробнее, надоело повторяться. Если захотите, поймёте, о чём я говорю.
И ещё раз, что бы тут не писали, нет вечных врагов и вечных друзей. Во времена Хмельницкого выбор России в качестве союзника /суверена был лучшим из возможных. Так же, как в своё время и для Грузии или Армении, например.
Во времена Бандеры Польша для ОУН была заклятым врагом (так же, как и наоборот). Сегодня Польша - наши лучшие друзья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лис, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:46

РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ РАЗ В НЕДЕЛЮ

рф способна наносить массовые ракетные удары по Украине еженедельно, - спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат

По его словам, у России достаточно ракет и беспилотников, чтобы раз в неделю наносить удары по Украине, но вот высокоточных ракет (Х-101, Х-555 и «Калибр»), которыми РФ бьет по нашей инфраструктуре, осталось не так уж много.

Периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы:

🔺Разведка РФ, чтобы понять, куда бить и какие будут последствия. Где еще ударить, чтобы это было ощутимее всего для Украины.
🔺Погодные условия более благоприятны позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха.
🔺Время, чтобы подготовить ракеты - перевести их на корабли, поставить их туда, зарядить.
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15179
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:51

  GALeon написав:Российские грузовые самолёты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай, возможно, за "военной помощью
это что много? Китай 100% поставляет армии РФ одежду (было видео с китайскими трусами и носками) возможно верхнюю тоже. Они даже одеть свою армию не могут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15179
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:53

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Украине всё это не нужно
нужно.
........
Теперь глобализация. Если трактор/автомобиль/автобус/компьютер и т.д. не соответствует мировому качеству и цене это 100% убыточная инвестиция.
..............
К чему эти примеры, экономика 21века не похожа на экономику 20века. Чтобы развивать производства необходимо купить не только оборудование, но и технологии. А уже это совсем другой порядок цен. Даже богатые страны или гиганты индустрии не могут себе такое позволить. Троллейбус украинский умер, при том что космических технологий там нет. Никто не захотел инвестировать.

Как-то у Вас не особо оптимистично. :)
Не буду об уже отмеченных другими ошибках/передёргиваниях (?).
Но из Вашего поста следует отсутствие перспектив для Украины?
Или я неправильно понял?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:https://ebatyushka.com/

не может этого быть.
господь всемогущий, я в тебя не верю, но ты есть - чудо сотворилось на глазах моих

ебатько - ты существуешь

Дякую, старалася. Про назву - то дуже примітивний жарт. Я мала на увазі ті відео з телегамканалів, де військові рф "моляться". Але смішніше те, що сайт і додаток такі існують (https://ebatyushka.com/). Чесно кажучи, я думала, що то жарт від мінцифри на адресу московії. Сподіваюся, що bee не образиться на мене.


в мене зламане металом - штангами з блинами відчуття гумору просто. все добре
Востаннє редагувалось beee в Нед 27 лис, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:
  GALeon написав:https://ebatyushka.com/

не может этого быть.
господь всемогущий, я в тебя не верю, но ты есть - чудо сотворилось на глазах моих

ебатько - ты существуешь
Теж відкриття, тому вже кілька років
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32318
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7626 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:58

  Schmit написав:
  Shaman написав:............
головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.

якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.

І це при тому, що споживання електроенергії від початку війни впало на 30%

Можливо, і більше.
А скільки зруйновано внаслідок російських обстрілів та окупації?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:03

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)

Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин.
Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.

Якщо батьки з Черкас і Сміли, то ви просто харків'янин, а не "корінний" :)
З самих Черкас?

Считайте, как хотите.
Я считаю по месту рождения.
Вообще-то мне нравится. Столько личных вопросов, как мне, никому не задают. :)
В результате желающие обо мне знают, наверное, больше, чем обо всех остальных вместе взятых.
Но так и быть, тем более, что когда-то уже писал - мама из Черкасс, папа из Смелы.
Интересно, почему у некоторых возникли предположения об Умани?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2824282528262827>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альтбанк (5)
27.11.2022 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.