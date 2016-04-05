залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.
Простите, не знаю Вашего возраста. Но патриотом какой страны Вы могли быть до 1991?
И, кстати, членство в ЕС это некоторое ограничение национального суверенитета. Со временем, думаю, вполне может (должно?)привести к исчезновению национальных государств вообще и их сведению к положению штатов в США. Я до этого точно не доживу, Вы, если молоды, возможно. Патриотом какой страны Вы будете тогда?
И я уже когда-то объяснял, почему я выступаю за сближение с ЕС, а не с РФ. Если бы РФ выбрало друзой путь развития, я мог бы выступать и за союз с ними. При сегодняшнем, в последние лет 20, развитии РФ союз с ними - путь в прошлое, союз с Европой - возможность пути в будущее для Украины. Как-то писал об этом подробнее, надоело повторяться. Если захотите, поймёте, о чём я говорю. И ещё раз, что бы тут не писали, нет вечных врагов и вечных друзей. Во времена Хмельницкого выбор России в качестве союзника /суверена был лучшим из возможных. Так же, как в своё время и для Грузии или Армении, например. Во времена Бандеры Польша для ОУН была заклятым врагом (так же, как и наоборот). Сегодня Польша - наши лучшие друзья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лис, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
рф способна наносить массовые ракетные удары по Украине еженедельно, - спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат
По его словам, у России достаточно ракет и беспилотников, чтобы раз в неделю наносить удары по Украине, но вот высокоточных ракет (Х-101, Х-555 и «Калибр»), которыми РФ бьет по нашей инфраструктуре, осталось не так уж много.
Периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы:
🔺Разведка РФ, чтобы понять, куда бить и какие будут последствия. Где еще ударить, чтобы это было ощутимее всего для Украины. 🔺Погодные условия более благоприятны позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха. 🔺Время, чтобы подготовить ракеты - перевести их на корабли, поставить их туда, зарядить. https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
нужно. ........ Теперь глобализация. Если трактор/автомобиль/автобус/компьютер и т.д. не соответствует мировому качеству и цене это 100% убыточная инвестиция. .............. К чему эти примеры, экономика 21века не похожа на экономику 20века. Чтобы развивать производства необходимо купить не только оборудование, но и технологии. А уже это совсем другой порядок цен. Даже богатые страны или гиганты индустрии не могут себе такое позволить. Троллейбус украинский умер, при том что космических технологий там нет. Никто не захотел инвестировать.
Как-то у Вас не особо оптимистично. Не буду об уже отмеченных другими ошибках/передёргиваниях (?). Но из Вашего поста следует отсутствие перспектив для Украины? Или я неправильно понял?
не может этого быть. господь всемогущий, я в тебя не верю, но ты есть - чудо сотворилось на глазах моих
ебатько - ты существуешь
Дякую, старалася. Про назву - то дуже примітивний жарт. Я мала на увазі ті відео з телегамканалів, де військові рф "моляться". Але смішніше те, що сайт і додаток такі існують (https://ebatyushka.com/). Чесно кажучи, я думала, що то жарт від мінцифри на адресу московії. Сподіваюся, що bee не образиться на мене.
в мене зламане металом - штангами з блинами відчуття гумору просто. все добре
Востаннє редагувалось beee в Нед 27 лис, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:.......... спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители)
Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин. Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
Якщо батьки з Черкас і Сміли, то ви просто харків'янин, а не "корінний" З самих Черкас?
Считайте, как хотите. Я считаю по месту рождения. Вообще-то мне нравится. Столько личных вопросов, как мне, никому не задают. В результате желающие обо мне знают, наверное, больше, чем обо всех остальных вместе взятых. Но так и быть, тем более, что когда-то уже писал - мама из Черкасс, папа из Смелы. Интересно, почему у некоторых возникли предположения об Умани?