Додано: Нед 27 лис, 2022 20:39

wild.tomcat написав: ЛАД написав: Предпочитаю понятие - патриотизм. Предпочитаю понятие - патриотизм.



залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось. залишилося тільки вияснити патріотом чого саме ви "предпочитаете" бути? чомусь не полишає така думка, шо ви в свій час були патріотом 1/6 суші, зараз ніби то патріот україни, і я б, судячи з того, що ви пишете, не забивався, що при нагоді ви не станете патріотом ще чогось.

Простите, не знаю Вашего возраста.Но патриотом какой страны Вы могли быть до 1991?И, кстати, членство в ЕС это некоторое ограничение национального суверенитета. Со временем, думаю, вполне может (должно?)привести к исчезновению национальных государств вообще и их сведению к положению штатов в США. Я до этого точно не доживу, Вы, если молоды, возможно. Патриотом какой страны Вы будете тогда?И я уже когда-то объяснял, почему я выступаю за сближение с ЕС, а не с РФ.Если бы РФ выбрало друзой путь развития, я мог бы выступать и за союз с ними. При сегодняшнем, в последние лет 20, развитии РФ союз с ними - путь в прошлое, союз с Европой - возможность пути в будущее для Украины.Как-то писал об этом подробнее, надоело повторяться. Если захотите, поймёте, о чём я говорю.И ещё раз, что бы тут не писали, нет вечных врагов и вечных друзей. Во времена Хмельницкого выбор России в качестве союзника /суверена был лучшим из возможных. Так же, как в своё время и для Грузии или Армении, например.Во времена Бандеры Польша для ОУН была заклятым врагом (так же, как и наоборот). Сегодня Польша - наши лучшие друзья.