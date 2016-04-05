Додано: Нед 27 лис, 2022 22:06

vitaliian написав: GALeon написав: Российские грузовые самолёты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай, возможно, за "военной помощью Российские грузовые самолёты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай, возможно, за "военной помощью это что много? Китай 100% поставляет армии РФ одежду (было видео с китайскими трусами и носками) возможно верхнюю тоже. Они даже одеть свою армию не могут. это что много? Китай 100% поставляет армии РФ одежду (было видео с китайскими трусами и носками) возможно верхнюю тоже. Они даже одеть свою армию не могут.

В России продолжают искать способы, как закрыть свои пробелы в управлении войсками. Одна из самых серьезных проблем - это вопросы связи и длительное время на принятие решения по открытию артиллерийского огня после получения информации о цели.В ВСУ уже давно действует система "Крапива", которая передает координаты цели с беспилотника или от разведгруппы к ближайшей артиллерийской батарее, которая может сразу открывать по ним огонь, без дальнейших вычислений. В итоге время на реагирование сокращается в несколько раз (а за ним растет и точность поражения).Российские военкоры признавали, что их войска по этому параметру сильно отстают. Но в последнее время идут сообщения, что в армию РФ начали поступать новые устройства артиллерийской разведки. А именно - внедряют аналогичную "Крапиве" систему, разработанную концерном "Калашников".Основной проблемой при внедрении этой системы называют недостаток на передовой у россиян скоростного интернета.Мобильного интернета на фронте практически нет, а на российские спутники из-за их расположения на орбите можно наводиться только с определенных возвышений, что неудобно с точки зрения демаскировки, сообщает один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский.В Украине эту проблему решает система Илона Маска "Старлинк", который работает в любых условиях. Российская же связь, к примеру, может быстро передать координаты цели, а вот видеоподтверждение, без которого разрешения на открытие огня не дают, грузится долго из-за низкой скорости Сети.При этом дроны (а значит и связь с ними) по-прежнему имеют во многом первостепенное значение не только для артиллерии, но и для штурмовых групп.В Украине военные эксперты уже объясняли, что это - основа тактики, к примеру, той же ЧВК "Вагнера", которая не только ведет разведку позиций ВСУ через беспилотник, но и управляет боем в режиме реального времени, наблюдая его посредством БПЛА. Это позволяет командирам "вагнеровцев" понимать, где находится каждый из его солдат, а также иметь представление, где находится противник.В тоже время, россияне активно пытаются решить эту проблему, насыщая лини фронта беспилотниками.Кроме того, поддержку в этом плане может оказать России Китай. Официальных данных о поставках беспилотников и прочего оборудования для войны из КНР в РФ нет, но, по данным издания Defense Express, Россия развернула настоящий "воздушный мост" в Китай.Эксперты отмечают, что сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых грузово-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. При этом российские самолеты не всегда включают транспондер (устройство для обнаружения борта диспетчером), что усложняет их отслеживание. В общей сложности речь идет о около десяти рейсах за последнюю неделю.На эту активность обратили внимание и в Китае - местные блогеры выкладывают видео с посадкой "Руслана"аэропорту Чжэнчжоу. В комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл "забрать военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".Все это приводит Defence Express к единственному выводу: РФ отправляет самолеты за военным грузом. Причем за тем, который крайне необходим прямо сейчас и не может ждать, пока его доставят по железной дороге.