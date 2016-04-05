ЛАД написав:Вашего поста следует отсутствие перспектив для Украины?
в плане промышленности да, основные ниши уже заняты, а внутренний рынок слишком мелкий, к тому же конкуренция со стороны импортёров. У глобализации не только плюсы но и минусы. Более успешные страны-корпорации занимают ниши и получают высокую добавленную стоимость, благодаря монопольным правам на технологии и свободному доступу к крупному капиталу.
Технологическое отставание было ещё при СССР. Я даже будучи школьником слышал такие разговоры. Особенно когда дело касалось легковых авто или сложной электроники.
Очень много ниш за последние 20 лет занял Китай. Конкурировать с ним бессмысленно. Эти затраты не вернутся никогда.
Всё что могло развиться - уже развилось. Если что то не развилось за 20 куда более благополучных лет, скорее всего и далее оно здесь развиваться не будет. Потому что на то есть причины, прежде всего политические.
Или случится какое то политическое чудо, мы победим РФ и западным инвесторам будет за честь занести сюда миллиончик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 21:23, всього редагувалось 8 разів.
prodigy написав:.......... спросите ЛАДа откудом он родом (или откуда приехали его родители) Я уже когда-то писал - родители из Черкасс и из Смелы. Я - коренной харьковчанин. Продолжайте заниматься националистическими измышлениями.
Якщо батьки з Черкас і Сміли, то ви просто харків'янин, а не "корінний" З самих Черкас?
Считайте, как хотите. Я считаю по месту рождения. Вообще-то мне нравится. Столько личных вопросов, как мне, никому не задают. В результате желающие обо мне знают, наверное, больше, чем обо всех остальных вместе взятых. Но так и быть, тем более, что когда-то уже писал - мама из Черкасс, папа из Смелы. Интересно, почему у некоторых возникли предположения об Умани?
ага. один пациент психиатрической клиники с белой собакой на аватарке - непосредственно у илона маска, через связь со спутником, вырезая из газеты буквы, нашёл мой ИНН, паспортные данные и автобус, на котором я совершил головокружительную карьеру - заработал на несколько квартир.
по идее, ему осталось "съесть мою печень с зелёным горошком"
ЛАД написав:Вашего поста следует отсутствие перспектив для Украины?
в плане промышленности да, основные ниши уже заняты, а внутренний рынок слишком мелкий, к тому же конкуренция со стороны импортёров. У глобализации не только плюсы но и минусы. Более успешные страны-корпорации занимают ниши и получают высокую добавленную стоимость, благодаря монопольным правам на технологии.
Технологическое отставание было ещё при СССР. Я даже будучи школьником слышал такие разговоры. Особенно когда дело касалось легковых авто или сложной электроники.
Очень много ниш за последние 20 лет занял Китай. Конкурировать с ним бессмысленно.
Откройте топ 500 украинских предприятий и увидите что они принадлежат к небольшому количеству отраслей. По памяти химия, металлургия, энергетика, связь, с/х, банки, ритейл, строительство.
Всё что могло развиться - уже развилось.
У меня нет вИдения радужных "промышленных перспектив". Если что то не развилось за 20 куда более благополучных лет, скорее всего и далее оно здесь развиваться не будет.
Технологическое отставание, действительно, было ещё при СССР. Правда всё же не катастрофическое, на мой взгляд, но существенное.
Но исходя из Вашего вИдения, не вижу перспектив здесь для молодёжи. Получается, единственный выход для тех, кого не устраивает работа в с/х (а таких требуется не так и много при современных методах), - выезд за границу. Ну ещё остаётся сфера обслуживания. В этой ситуации в Украине, как понимаю, остаётся 2 основные производственные отрасли - производство зерна и свиноводство. Возможно, ещё туризм, но сильное развитие не верю - нет оснований. Мрачноватенько. Не хотелось бы таких результатов победы и независимости.
Правда, я не оцениваю предыдущие 20 лет как очень уж благополучные или благоприятствующие развитию.
ЛАД написав:Правда, я не оцениваю предыдущие 20 лет как очень уж благополучные или благоприятствующие развитию.
ушло 80+ банков, Билла, Интертелеком, много других крупных компании. Это тренд. А что пришло?
ЛАД написав:ещё остаётся сфера обслуживания
я не хотел расширять предмет обсуждения до всех отраслей экономики. В сферу услуг я верю. При условии что на оплату этих услуг у людей будут деньги.
ЛАД написав:выезд за границу
Прибалтика, Румыния, Болгария, Словакия через это прошли. Они поставщики рабочих рук в евро союзе. Почему с нами должно быть как то иначе. Разве мы более успешные? Полякам повезло политически. Из Польши тоже выезжают, в поисках абсолютного счастья, но нам даже польское счастье - предел мечты.
Schmit написав:А яка ваша версія причин вимкнення енергії вночі, коли навантаження і так мінімальне?
наприклад, особливості балансування. це припущення, бо недостатньо інфо, але висуваємо версії.
головне, ми не знаємо пропускну властивість електричної мережи - чи легко перекинути еенергію з Рівне в Харків чи Запоріжжя, чи ні? а з Бурштина?
раніше що відбувалось вночі - ГЕС вирубали, й навіть запускали ГАЕС (а вони чимало споживали, чи не 1 ГВт). зараз від чого запитано Запоріжжя - від ГЕС? тобто його не вирубають, а що тоді? ТЕС чи навіть АЕС? навіть ТЕС набирає потужність не миттєво, тільки швидше за АЕС. й до речі, які ТЕС працюють, які ні - де ті ТЕС - взагалі такої інфо немає. й про ГАЕС була інфо, що пошкодили.
головне, раз вимикають вночі, значить еенергії не вистачає.
якщо немає вугілля на ТЕС, то якраз проблеми вдень, а не вночі.
Shaman написав:..... а тому що в одну купу ви змішали зовсім різні речі. коли в нас загинались ХАЗ чи ХТЗ - це неконкурентноспроможні підприємства. в світі немає вже немає таких великих крупносерійних виробництв - хіба що в Китаї. всі виробництва зараз гнучкі й побудовані на автоматичних оброблюючих центрах - а це для постсовка - фантастика на жаль. хоча використовувати імпортні - пробуємо, приклад - новий ФЕД. а так наші технологи чесно кажуть - нас не вчили металообробці на таких швидкостях - тому навіть налагодити такий станок ми не в змозі.
Вы полагаете, что Боинги и Аирбасы делают на мелких предприятиях? Джон Дир делает тракторы тоже не авторемонтных мастерских. Как и Рено, Фольксваген и пр.
багато нюансів - скільки підприємств приймає участь в виробництві хоч літака, хоч автомобіля? сотні. великі літаки - взагалі роблять тільки США та ЕС.й кожне підприємство спеціалізується на своїй ділянці. й по Джон Дір - ой не певен, що вони на одному заводі роблять 50 000 тракторів на рік - непотрібно стільки.
до речі конкурентні підприємства, як той же Турбоатом - працювали собі нормально - хоча теж втрачають свої компетенції.
Турбоатом не сдох только благодаря тому, что и в советские времена был сильно связан с зарубежными заказами, которые, естественно, не исчезли с развалом Союза. И ему совсем не мешает то, что он является крупным заводом. Да и вряд ли серьёзную турбину можно сделать на мелком предприятии.
коли я кажу про великі - чесно не був на великих сучасних виробництвах - але наші цеха неможливо обігріти за ринкової вартості енергоносіїв
претензії щодо ракетних програм тому, що розробки були, виробництва були - а грошей держава не надала. а будівництво шляхів на жаль стало символом, на які потоки підсіла нова команда.
А розробок танків не було? А літаків у Антонова? І виробництв теж не було? И очень не люблю, когда что-либо перестают рассматривать по сути, а превращают в символ.
нам не потрібно було стільки танків - Раша досі залишки розконсервує. як ви кажете, ми небагата країна, тому Малишева та Антонова - поза межами наших можливостей - треба було шукати потенційних інвесторів - але це справи минулих днів
як ми зараз знаємо, інфо про можливий напад була відома ще в 2021, але якось наша влада демонстративно робила вигляд - не бачу й не хочу слухати. але про це вже після перемоги
Надоело повторяться. Скопления росс. войск у наших границ было ещё весной 2021. Что должна была делать "влада" - объявлять военное положение ещё тогда? Я уж молчу о том, что сегодня постоянно говорят, что война идёт уже 8 лет. Честно говоря, такие высказывания тоже малость надоели. Если бы хоть кто-то из людей, которые так же думают, честно сказал - надо было в 2... году (подставьте значение) объявить народу: "О росте зарплат, повышении уровня жизни, ... забудьте. Враг на пороге. Все силы и средства - на оборону". Впрочем, не буду повторяться о возможности и реальности такого я уже писал. Но почему-то такого никто не говорит. Звучат только выпады в сторону Зеленского.
а восени вже було відомо про напад. й треба було казати - дороги згортаємо, гроші замість на оборону, розгортання тероборони та інше, інше, інше. основна претензія до Зеленського - що замість попередження, що напад вельми можливий, він до останнього жартував про шашлики в травні
з приводу актуальності доріг - бачили, які нові ноу-хау на шляхах до кордону з республікою Біларусь - в 2021 так не будували. а треба ще й мінувати.
Не ездил в сторону Беларуси. Не знаю, ничего не могу сказать. Расскажите, если не сложно. Кроме того, Беларусь. вроде бы, не была нашим врагом.
це жарт - там котлован, забор й проволока - фото знайдете. й міни, міни, міни
й врешті решт коли ви кажете про найбіднішу країну, майте на увазі великий розмір тіньвої економіки - взагалом ми не такі вже й бідні.
"Paroles, Paroles...". Это всё разговоры, но из богатых стран люди не ездят на заработки на сбор клубники в Польшу.
ми не багата країна. але й не сама бідна.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лис, 2022 22:10, всього редагувалось 2 разів.
GALeon написав:Российские грузовые самолёты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай, возможно, за "военной помощью
это что много? Китай 100% поставляет армии РФ одежду (было видео с китайскими трусами и носками) возможно верхнюю тоже. Они даже одеть свою армию не могут.
В России продолжают искать способы, как закрыть свои пробелы в управлении войсками. Одна из самых серьезных проблем - это вопросы связи и длительное время на принятие решения по открытию артиллерийского огня после получения информации о цели.
В ВСУ уже давно действует система "Крапива", которая передает координаты цели с беспилотника или от разведгруппы к ближайшей артиллерийской батарее, которая может сразу открывать по ним огонь, без дальнейших вычислений. В итоге время на реагирование сокращается в несколько раз (а за ним растет и точность поражения).
Российские военкоры признавали, что их войска по этому параметру сильно отстают. Но в последнее время идут сообщения, что в армию РФ начали поступать новые устройства артиллерийской разведки. А именно - внедряют аналогичную "Крапиве" систему, разработанную концерном "Калашников".
Основной проблемой при внедрении этой системы называют недостаток на передовой у россиян скоростного интернета.
Мобильного интернета на фронте практически нет, а на российские спутники из-за их расположения на орбите можно наводиться только с определенных возвышений, что неудобно с точки зрения демаскировки, сообщает один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский.
В Украине эту проблему решает система Илона Маска "Старлинк", который работает в любых условиях. Российская же связь, к примеру, может быстро передать координаты цели, а вот видеоподтверждение, без которого разрешения на открытие огня не дают, грузится долго из-за низкой скорости Сети.
При этом дроны (а значит и связь с ними) по-прежнему имеют во многом первостепенное значение не только для артиллерии, но и для штурмовых групп.
В Украине военные эксперты уже объясняли, что это - основа тактики, к примеру, той же ЧВК "Вагнера", которая не только ведет разведку позиций ВСУ через беспилотник, но и управляет боем в режиме реального времени, наблюдая его посредством БПЛА. Это позволяет командирам "вагнеровцев" понимать, где находится каждый из его солдат, а также иметь представление, где находится противник.
В тоже время, россияне активно пытаются решить эту проблему, насыщая лини фронта беспилотниками.
Кроме того, поддержку в этом плане может оказать России Китай. Официальных данных о поставках беспилотников и прочего оборудования для войны из КНР в РФ нет, но, по данным издания Defense Express, Россия развернула настоящий "воздушный мост" в Китай.
Эксперты отмечают, что сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых грузово-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. При этом российские самолеты не всегда включают транспондер (устройство для обнаружения борта диспетчером), что усложняет их отслеживание. В общей сложности речь идет о около десяти рейсах за последнюю неделю.
На эту активность обратили внимание и в Китае - местные блогеры выкладывают видео с посадкой "Руслана"аэропорту Чжэнчжоу. В комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл "забрать военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".
Все это приводит Defence Express к единственному выводу: РФ отправляет самолеты за военным грузом. Причем за тем, который крайне необходим прямо сейчас и не может ждать, пока его доставят по железной дороге.