Оставление населённых пунктов и целых регионов часто обосновывается со стороны РФ как сокращение линии фронта и переброска сил на другие направления. Которые, впрочем, тоже бросаются. И это подхватывают военкрысы, военные эксперты.



Проблема в том, что сокращение линии фронта невыгодно бóльшей стране, и выгодно меньшей.



Вся суть больших армий, больших стран — это способность поддерживать длинные линии фронта, поддерживать сразу несколько направлений, бить туда, где противник слаб, где его нет. Меньшую армию ставят перед выбором: размазать силы по нескольким направлениям и оказаться в меньшинстве везде, или сконцентрировать силы на отдельных направлениях, но оголить другие, оголить путь к ключевым объектам, к своим тылам.



То есть смотрите. Сначала РФ вторгается действительно широким гребнем, и при этом не берёт города, не берёт области, что лишило бы Украину мобилизационного потенциала и легитимности. Ведь чем меньше своих заявленных территорий контролирует государство, тем более оно сомнительно.



РФ не создаёт ни линии фронта, ни зоны контроля. Она проходит города и области насквозь, даже не пытаясь закрепляться и подставляя тыловые колонны под удары. Она концентрирует усилия на Киеве, где противник ждёт уже 3 месяца, и кладёт около 40-50% элиты вооружённых сил, спецназа ВДВ и т.д.



Не взяв (а скорее, не захотев взять) Киев, РФ не закрепляется в уже пройденных насквозь городах и областях, а просто оттуда уходит. Отдавая врагу мобилизационный потенциал и легитимность.



Затем РФ перебрасывает уцелевшие силы на одно направление, где преимущество противника максимально. Она поступает как царь Ксеркс в фильме, который бросил свою персидскую армию в лоб на 300 спартанцев в узком ущелье (да, я знаю, что фильм выдумка, но аналогия хорошая).



В одной Новой Каховке ВС РФ всё лето подвергались HIMARS-овкам, и потеряли сотни убитыми, а с ранеными потери составляли тысячи. Вообще без огневого контакта с противником, просто от HIMARS! Там не осталось ни одного целого здания, где были расквартированы ВС РФ.



Сточив таким стоянием и лобовым боданием на Донбассе всю кадровую армию за лето, РФ начала спорадические и крайне выборочные бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины, филигранно обходя генерирующие и распределяющие мощности, восстановление которых требует долгого времени.



Кто-то говорит не менять руководство страны во время войны, ссылается на 1917. Да руководство РФ настолько филигранно играет за противника, что это требует серьёзных стратегических знаний — чтобы так грамотно убить свою армию! Ведь бóльшая страна действительно может выиграть тупо вопреки. И Пыня с друзьями, кидая ВС РФ туда-сюда, идеально сделали так, чтобы перемолоть их.



Один шаг вправо, один шаг влево, и Украина могла посыпаться. Не было бы такой поддержки Запада, не было бы такого боевого опыта у ВСУ, не было бы таких потерь.



Пыня с 2014, а то и с 2000 прошёл сложнейший лабиринт, в конце которого было усиление Украины и разгром России, и он не сделал ни одной ошибки, потому что любое отклонение привело бы к тому, что Россия как-то, с грехом пополам, но победила бы.



Не менять его, а особенно его друзей-дегенератов и многонационалов — так он же всех положит, всех и каждого! И в конце на горе русских трупов Вафлен будет записывать своё «враг будет разбит, победа будет за нами», но не останется никого, кто мог бы это посмотреть.



С этим руководством, с этим многонациональным государством никакой победы никогда не будет.



Знаете, про меня, помимо положительного (прибавилось после сбывшихся прогнозов), пишут много негатива. То я ЦИПсО, то шиз, то истерик, то думер, то хохол.



Пускай говорят что угодно, пускай я хохол, негр и китаец.



Но я никогда не держал своего читателя за идиота.



Я никогда не говорил по методичке, никогда не утаивал ни одной мысли или наблюдения, никогда не скрывал сомнений, никогда не цензурил сам себя, и не позволял никому со стороны это делать. Я говорил с читателями как с давними друзьями, не как продавец, который хочет вам что-то впарить.



Можете ли вы сказать так про остальных?