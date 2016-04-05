GALeon написав:Все это приводит Defence Express к единственному выводу: РФ отправляет самолеты за военным грузом. Причем за тем, который крайне необходим прямо сейчас и не может ждать, пока его доставят по железной дороге
я это и без Defence Express говорил. Возможно скоро увидим в руках РФ китайское оружие, как увидели сирийское.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 22:11, всього редагувалось 1 раз.
И что касается Вашей цитаты из Игаля Левина. Не знаю, как насчёт выделения военной касты в отдельную группу (надеюсь этого не произойдёт), но вот что касается "следующего вызова, с которым столкнется Украина - вопроса о сохранении собственной демократии"... Это как раз то, чего я опасаюсь и почему много пишу - фактически именно об этом.
Оставление населённых пунктов и целых регионов часто обосновывается со стороны РФ как сокращение линии фронта и переброска сил на другие направления. Которые, впрочем, тоже бросаются. И это подхватывают военкрысы, военные эксперты.
Проблема в том, что сокращение линии фронта невыгодно бóльшей стране, и выгодно меньшей.
Вся суть больших армий, больших стран — это способность поддерживать длинные линии фронта, поддерживать сразу несколько направлений, бить туда, где противник слаб, где его нет. Меньшую армию ставят перед выбором: размазать силы по нескольким направлениям и оказаться в меньшинстве везде, или сконцентрировать силы на отдельных направлениях, но оголить другие, оголить путь к ключевым объектам, к своим тылам.
То есть смотрите. Сначала РФ вторгается действительно широким гребнем, и при этом не берёт города, не берёт области, что лишило бы Украину мобилизационного потенциала и легитимности. Ведь чем меньше своих заявленных территорий контролирует государство, тем более оно сомнительно.
РФ не создаёт ни линии фронта, ни зоны контроля. Она проходит города и области насквозь, даже не пытаясь закрепляться и подставляя тыловые колонны под удары. Она концентрирует усилия на Киеве, где противник ждёт уже 3 месяца, и кладёт около 40-50% элиты вооружённых сил, спецназа ВДВ и т.д.
Не взяв (а скорее, не захотев взять) Киев, РФ не закрепляется в уже пройденных насквозь городах и областях, а просто оттуда уходит. Отдавая врагу мобилизационный потенциал и легитимность.
Затем РФ перебрасывает уцелевшие силы на одно направление, где преимущество противника максимально. Она поступает как царь Ксеркс в фильме, который бросил свою персидскую армию в лоб на 300 спартанцев в узком ущелье (да, я знаю, что фильм выдумка, но аналогия хорошая).
В одной Новой Каховке ВС РФ всё лето подвергались HIMARS-овкам, и потеряли сотни убитыми, а с ранеными потери составляли тысячи. Вообще без огневого контакта с противником, просто от HIMARS! Там не осталось ни одного целого здания, где были расквартированы ВС РФ.
Сточив таким стоянием и лобовым боданием на Донбассе всю кадровую армию за лето, РФ начала спорадические и крайне выборочные бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины, филигранно обходя генерирующие и распределяющие мощности, восстановление которых требует долгого времени.
Кто-то говорит не менять руководство страны во время войны, ссылается на 1917. Да руководство РФ настолько филигранно играет за противника, что это требует серьёзных стратегических знаний — чтобы так грамотно убить свою армию! Ведь бóльшая страна действительно может выиграть тупо вопреки. И Пыня с друзьями, кидая ВС РФ туда-сюда, идеально сделали так, чтобы перемолоть их.
Один шаг вправо, один шаг влево, и Украина могла посыпаться. Не было бы такой поддержки Запада, не было бы такого боевого опыта у ВСУ, не было бы таких потерь.
Пыня с 2014, а то и с 2000 прошёл сложнейший лабиринт, в конце которого было усиление Украины и разгром России, и он не сделал ни одной ошибки, потому что любое отклонение привело бы к тому, что Россия как-то, с грехом пополам, но победила бы.
Не менять его, а особенно его друзей-дегенератов и многонационалов — так он же всех положит, всех и каждого! И в конце на горе русских трупов Вафлен будет записывать своё «враг будет разбит, победа будет за нами», но не останется никого, кто мог бы это посмотреть.
С этим руководством, с этим многонациональным государством никакой победы никогда не будет.
Знаете, про меня, помимо положительного (прибавилось после сбывшихся прогнозов), пишут много негатива. То я ЦИПсО, то шиз, то истерик, то думер, то хохол.
Пускай говорят что угодно, пускай я хохол, негр и китаец.
Но я никогда не держал своего читателя за идиота.
Я никогда не говорил по методичке, никогда не утаивал ни одной мысли или наблюдения, никогда не скрывал сомнений, никогда не цензурил сам себя, и не позволял никому со стороны это делать. Я говорил с читателями как с давними друзьями, не как продавец, который хочет вам что-то впарить.
Можете ли вы сказать так про остальных?
Этот бульба такой же дурак как и все русско-военные аналитики
выборочные бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины, филигранно обходя генерирующие и распределяющие мощности, восстановление которых требует долгого времени
да защищены эти объекты системами ПВО, неужели сложно догадаться. Бьют туда где (по их сведениям) ПВО недостаточно. И в остальном он тоже ошибается. Путин собрал вокруг себя специфическое окружение, как и любой диктатор, по принципу верности фюреру, а не профессиональных качеств. Отсюда все неудачи рос. армии, при ее численном превосходстве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 22:49, всього редагувалось 4 разів.
Shaman написав:.......... багато нюансів - скільки підприємств приймає участь в виробництві хоч літака, хоч автомобіля? сотні. великі літаки - взагалі роблять тільки США та ЕС. й кожне підприємство спеціалізується на своїй ділянці. й по Джон Дір - ой не певен, що вони на одному заводі роблять 50 000 тракторів на рік - непотрібно стільки. .................... коли я кажу про великі - чесно не був на великих сучасних виробництвах - але наші цеха неможливо обігріти за ринкової вартості енергоносіїв
Да, в любом серьёзном производстве принимают участие десятки и сотни предприятий (и у нас так было). Тоже не знаю о Джон Дир - вполне вероятно задействован не один завод. Самолёты выпускают не только США и ЕС, пусть даже не такие большие. Тем не менее, ни самолёты, ни трактора, ни автомобили (сборка), ни турбины не делают на мелких заводиках. Сколько бы не стоило обогревать большой цех, но ни турбину, ни серьёзную ракету, ни ещё многое просто невозможно делать в маленьком помещении.
нам не потрібно було стільки танків - Раша досі залишки розконсервує. як ви кажете, ми небагата країна, тому Малишева та Антонова - поза межами наших можливостей - треба було шукати потенційних інвесторів - але це справи минулих днів
Столько, сколько в Союзе танков не надо. Но не делали танков для ВСУ практически вообще. Не знаю, может, несколько штук и сделали. Какие инвесторы будут думать о наших танках? О самолётах ещё возможно. Но это должно было быть и заботой государства, в т.ч.
а восени вже було відомо про напад. й треба було казати - дороги згортаємо, гроші замість на оборону, розгортання тероборони та інше, інше, інше. основна претензія до Зеленського - що замість попередження, що напад вельми можливий, він до останнього жартував про шашлики в травні
Даже если "восени вже було відомо про напад", что можно было сделать за оставшиеся 3-4 месяца? Объявить мобилизацию? Подтягивать войска к границе (правда Hotab пишет, что внутри страны было всего до десятка бригад)? Что ещё? Эти действия могли только спровоцировать более раннее нападение и, уж точно, дало бы возможность росс. пропаганде говорить о нашей подготовке к войне и о своём "превентивном нападении" и, возможно, сильно ослабить международную поддержку Украины. Вы не предполагаете, что и Президент, и Генштаб хорошо знали и понимали соотношение сил, очень неблагоприятное для нас? И вполне вероятно не были особо уверены в результате войны. Не знаю, какие переговоры шли с нашими сегодняшними партнёрами, но, думаю, что если бы они достаточно чётко и жёстко высказали Путину свой отношение и хотя бы приняли официальное и публичное решение о поставках нам любых видов вооружений, то, вероятно, войны и вообще не было. Почему они этого не сделали? Не знаю, по каким причинам, не буду домысливать, но им было выгоднее, чтобы война началась?
це жарт - там котлован, забор й проволока - фото знайдете. й міни, міни, міни
Шутку не понял.
й врешті решт коли ви кажете про найбіднішу країну, майте на увазі великий розмір тіньвої економіки - взагалом ми не такі вже й бідні.
"Paroles, Paroles...". Это всё разговоры, но из богатых стран люди не ездят на заработки на сбор клубники в Польшу.
ми не багата країна. але й не сама бідна.
Вы знаете не буду спорить, мы на самом последнем месте или на 2-3 месте с конца. Но мы достаточно бедны, чтобы не иметь сильную и хорошо вооружённую армию.