надеюсь так же будут снимать и остальных неугодных деятелей. Левин преувеличивает одни риски, не замечая других.
Иногда (часто?) кредиторам выгодно иметь у заёмщика сильную власть. Легче держать в руках одного человека, чем целую сеть демократических структур. И то, что Вы процитировали, проще потребовать у диктатора, чем у демократического государства. А насчёт рисков - со стороны бывает виднее, хотя и не всегда.
ЛАД написав:В этой ситуации в Украине, как понимаю, остаётся 2 основные производственные отрасли - производство зерна и свиноводство.
Такого ідіотизму та українофобства я ще не бачив: що з літ то з розуму.
В животноводстве окупаемость не та. Растениеводство - да, реально.
Тем не менее, мясо тоже нужно. Мы сейчас уже покупаем сало, о котором столько шуток и анекдотов, в Польше. В Польше свиноводство развили, могут и у нас. Тем более, что крупные свинофермы, говорят, наносят серьёзный вред экологии. А разведение свиней рентабельнее, чем КРС.
wild.tomcat написав:пишуть, на китайщині якийсь двіж зачинається bbc
Вроде бы как десять человек сгорели во время пожара, так как им из-за ковида было запрещено покидать дом. Молодежь подняла большую бучу с требованием прекратить антиковидную истерию. Как обычно, вышла на улицы едином порыве, а заодно и кто-то заботливый им лозунг по поводу отставки Си Цзыньпина подсказал.
Hotab написав:Раніше була інфо, що удар можливо в останні дні листопада - на початку грудня. Оновили: висока ймовірність в пн-вт.
Сегодня на аэродром «Энгельс», приземлилось еще 5 Ту-95, прилетевших с аэродрома «Дягилево». Это передислокация, которую производят часто перед массивными обстрелами, для увеличения бортов (ракет)
Реагируйте на тревоги! Так как наше ПВО сбивает 90% ракет, орки будут пытаться прорвать нашу воздушную противоракетную оборону, один из вариантов ракетный удар более 200 ракет за раз или же бомбежка Ониксами, но таких ракет очень мало.
wild.tomcat написав:пишуть, на китайщині якийсь двіж зачинається bbc
Вроде бы как десять человек сгорели во время пожара, так как им из-за ковида было запрещено покидать дом. Молодежь подняла большую бучу с требованием прекратить антиковидную истерию. Как обычно, вышла на улицы едином порыве, а заодно и кто-то заботливый им лозунг по поводу отставки Си Цзыньпина подсказал.
подивимося, воно таке, починається з одного, закінчується геть іншим. вітя проффесор теж думав що дрібниця, попротестують трохи і заспокояться.