RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2825282628272828
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:20

пишуть, на китайщині якийсь двіж зачинається bbc
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:25

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Это как раз то, чего я опасаюсь и почему много пишу - фактически именно об этом.
мы слишком много денег должны, что бы запад допустил узурпацию власти кем либо. Даже военными. Помните у классика
«Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»
https://www.radiosvoboda.org/a/28998128.html
надеюсь так же будут снимать и остальных неугодных деятелей. Левин преувеличивает одни риски, не замечая других.

Иногда (часто?) кредиторам выгодно иметь у заёмщика сильную власть. Легче держать в руках одного человека, чем целую сеть демократических структур. И то, что Вы процитировали, проще потребовать у диктатора, чем у демократического государства.
А насчёт рисков - со стороны бывает виднее, хотя и не всегда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23368
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:40

  maxprofit написав:У цих акаунтів перезмінка наразі ...

Вы считаете, что у меня нет других дел, кроме как откликаться на каждую глупость на форуме?
Или на каждое высказывание докторов наук?
Или я обязан это делать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23368
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:47

  juristkostya написав:
  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:В этой ситуации в Украине, как понимаю, остаётся 2 основные производственные отрасли - производство зерна и свиноводство.

Такого ідіотизму та українофобства я ще не бачив: що з літ то з розуму.

В животноводстве окупаемость не та. Растениеводство - да, реально.

Тем не менее, мясо тоже нужно. :)
Мы сейчас уже покупаем сало, о котором столько шуток и анекдотов, в Польше. В Польше свиноводство развили, могут и у нас. Тем более, что крупные свинофермы, говорят, наносят серьёзный вред экологии.
А разведение свиней рентабельнее, чем КРС.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23368
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:01

  wild.tomcat написав:пишуть, на китайщині якийсь двіж зачинається bbc

Вроде бы как десять человек сгорели во время пожара, так как им из-за ковида было запрещено покидать дом.
Молодежь подняла большую бучу с требованием прекратить антиковидную истерию. Как обычно, вышла на улицы едином порыве, а заодно и кто-то заботливый им лозунг по поводу отставки Си Цзыньпина подсказал.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11587
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1582 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:03

  Hotab написав:Раніше була інфо, що удар можливо в останні дні листопада - на початку грудня.
Оновили: висока ймовірність в пн-вт.

Сегодня на аэродром «Энгельс», приземлилось еще 5 Ту-95, прилетевших с аэродрома «Дягилево». Это передислокация, которую производят часто перед массивными обстрелами, для увеличения бортов (ракет)

Реагируйте на тревоги! Так как наше ПВО сбивает 90% ракет, орки будут пытаться прорвать нашу воздушную противоракетную оборону, один из вариантов ракетный удар более 200 ракет за раз или же бомбежка Ониксами, но таких ракет очень мало.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:05

  GALeon написав:
Letusrock написав:
  Hotab написав:Оновили: висока ймовірність в пн-вт.

знову по енергетиці?
Следующей целью рф станет банковская инфраструктура Украины.

Об этом в эфире пропагандонских каналов заявил генерал и депутат госдуры Андрей Гурулёв.

разве что кредиты кто-то не успеет погасить в грейсе :roll:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:14

Мизантрóп
"разве что кредиты кто-то не успеет погасить в грейсе :roll:"

Я от якраз збирався сьогодні-завтра-післязавтра. Як думаєте - краще раніше чи...?
alibob
 
Повідомлень: 358
З нами з: 31.01.18
Подякував: 150 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:19

  alibob написав:Мизантрóп
"разве что кредиты кто-то не успеет погасить в грейсе :roll:"

Я от якраз збирався сьогодні-завтра-післязавтра. Як думаєте - краще раніше чи...?

я зара почну з дозапитаних,день-два ролі не грають,от валюту тре скинути на життя ,то треба не потім,як зміцниться гривня після обстрілів,та перед новорічними :roll: кому треба в банкомат-то сходіть краще
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 28 лис, 2022 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:20

  antey1969 написав:
  wild.tomcat написав:пишуть, на китайщині якийсь двіж зачинається bbc

Вроде бы как десять человек сгорели во время пожара, так как им из-за ковида было запрещено покидать дом.
Молодежь подняла большую бучу с требованием прекратить антиковидную истерию. Как обычно, вышла на улицы едином порыве, а заодно и кто-то заботливый им лозунг по поводу отставки Си Цзыньпина подсказал.


подивимося, воно таке, починається з одного, закінчується геть іншим. вітя проффесор теж думав що дрібниця, попротестують трохи і заспокояться.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2825282628272828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107964
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.