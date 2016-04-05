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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2826282728282829
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 03:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:То повна дурня

згоден, ще той балабол и губошлеп.
на одни міст треба 10 ракет, а на центр банків - одна.
аби молоть.....
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 04:05

vitaliian
Посмотрел Бульбу.
Мрак. Он, конечно, антипутинец, но ещё хуже и тупее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 06:30

  ЛАД написав:vitaliian
Посмотрел Бульбу.
Мрак. Он, конечно, антипутинец, но ещё хуже и тупее.

Он ярый русский националист и русский шовинист.
В том числе по отношению ко всем нацменьшинствам рфии.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:13

  Goodman написав:
  Faceless написав:То повна дурня

згоден, ще той балабол и губошлеп.
на одни міст треба 10 ракет, а на центр банків - одна.
аби молоть.....

так центр банків в хмарних розподілених сервісах, удачі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:29

  flyman написав:
  Goodman написав:
  Faceless написав:То повна дурня

згоден, ще той балабол и губошлеп.
на одни міст треба 10 ракет, а на центр банків - одна.
аби молоть.....

так центр банків в хмарних розподілених сервісах, удачі

Облачные хранилища можно уничтожить ракетами земля - воздух
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:знову по енергетиці

Так. Головним чином , з того що бачу, в західній частині, особливо північній.Ідея вторгнення з півночі теж не облишена.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 лис, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:39

‼️ «Газпром» хочет законсервировать оборудование на КС «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток».

Это решение закономерно, поскольку неизвестно когда в текущей политической ситуации трубы будут отремонтированы. «Северный поток» и «Северный поток 2» были взорваны и сейчас не работают.

Ранее канцлер ФРГ Шольц посчитал маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток 2».

Глава Минфина ФРГ Роберт Хабек также выступил против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2», заявив, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».
https://t.me/papagaz/12277
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 09:07

  ЛАД написав:И ещё объясните, почему так получается, что те же люди pesikot, V2, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.

ЛАД, ты ведь знаешь анекдот "но есть один нюанс" ?
Так вот "но есть один нюанс"
НЕ "вдруг", я весь прошлый год писал о проблемах оборонной промышленности, о том, как затеяли реформу УкрОборонПрома, о том, как предприятия оборонпрома работали раз в неделю, потому что не было заказов
И про ракетную программу я тоже писал

Так вот, теперь ты объясни, почему ты пишешь неправду обо мне ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 09:18

Обнадёживает

‼Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent, з постачанням у січні 2023 року, опустилася нижче за $82 за барель вперше з 11 січня 2022 року — результати торгів на лондонській біржі ICE.

На даний момент Brent торгується на рівні $81,25 за барель.
У той же час ф'ючерс на нафту марки WTI, з постачанням у січні 2023 року, також знизився до рівня — $73,9 за барель.
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy

На заводе в Елабуге началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Старт цен — от 33,7 млн рублей.
https://t.me/novosti_voinaa/9816
vitaliian
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