‼️ «Газпром» хочет законсервировать оборудование на КС «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток».
Это решение закономерно, поскольку неизвестно когда в текущей политической ситуации трубы будут отремонтированы. «Северный поток» и «Северный поток 2» были взорваны и сейчас не работают.
Ранее канцлер ФРГ Шольц посчитал маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток 2».
Глава Минфина ФРГ Роберт Хабек также выступил против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2», заявив, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе». https://t.me/papagaz/12277
ЛАД написав:И ещё объясните, почему так получается, что те же люди pesikot, V2, Василь и прочие Прохожие, которые годами обвиняли меня в "совковости" за то, что я писал о развале промышленности, и рассказывали о её ненужности и "великой с/х державе", "вдруг" прозрели и требуют от государства то, на что оно сегодня не способно? "Вдруг" оказалось, что Украине нужны и танки, и самолёты, и ракеты.
ЛАД, ты ведь знаешь анекдот "но есть один нюанс" ? Так вот "но есть один нюанс" НЕ "вдруг", я весь прошлый год писал о проблемах оборонной промышленности, о том, как затеяли реформу УкрОборонПрома, о том, как предприятия оборонпрома работали раз в неделю, потому что не было заказов И про ракетную программу я тоже писал
Так вот, теперь ты объясни, почему ты пишешь неправду обо мне ?
‼Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent, з постачанням у січні 2023 року, опустилася нижче за $82 за барель вперше з 11 січня 2022 року — результати торгів на лондонській біржі ICE.
На даний момент Brent торгується на рівні $81,25 за барель. У той же час ф'ючерс на нафту марки WTI, з постачанням у січні 2023 року, також знизився до рівня — $73,9 за барель. https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
На заводе в Елабуге началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Старт цен — от 33,7 млн рублей. https://t.me/novosti_voinaa/9816