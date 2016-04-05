ЛАД написав:Иногда (часто?) кредиторам выгодно иметь у заёмщика сильную власть. Легче держать в руках одного человека, чем целую сеть демократических структур. И то, что Вы процитировали, проще потребовать у диктатора, чем у демократического государства
Ни один диктатор на это не пойдет, да и не нужно такое никому. Куратор всегда может перекрыть финансовый кран и вся вертикаль власти рухнет. Поскольку диктатор заинтересован в максимальном удержании власти, первое что он будет делать - избавится от кураторов. Такой риск всегда есть (но Левин как то обтекаемо его пропустил).
В теории новый президент может объявить, что нам не нужны ни Европа, ни РФ ни США, закрываем границы и строим чучхэ. На практике, потеряв поддержку Запада, мы сразу же получим "братскую любовь" с востока.
для нас диктатура- дорогое удовольствие. Диктатура стран восточной Европы поддерживалась безвозмездной помощью СССР. Кто то должен был ее спонсировать.
Диктатура это подкуп армии чиновников (прежде всего судей и всех кто принимает хоть какие то решения), огромные структуры силовиков, для подавления бунтов, в крайних случаях ГУЛАГи и голодоморы. Народу нужен халявный доступ к хлебу, чтобы не было голодных бунтов. Низкие зарплаты (инвесторы уйдут), вместо безработицы - трудовая повинность.
Вы серьезно думаете что кураторам может быть интересно такое спонсировать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 12:03, всього редагувалось 2 разів.
Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня, - Кличко прокомментировал ситуацию с пунктами обогрева
Сегодня нужно работать единой командой, а не заниматься «политической толкотней», заявил Виталий Кличко, комментируя ситуацию с «пунктами несокрушимости».
По словам Кличко, в Киеве многие школы и детские сады прошли термосанацию, оснащены генераторами и уже работают как пункты обогрева во всех районах. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы, которые могут вместить множество людей. Есть 500 генераторов для работы тепловых пунктов, будут еще 12 передвижных модульных котельных для отопления помещений. Сейчас работают 430 пунктов обогрева, где люди смогут получить тепло, воду, доступ к телекоммуникациям и интернет-связи. А в случае чрезвычайной ситуации будет развернуто еще более 100 таких пунктов.
Я не хочу вступать в политические баталии, но манипулировать не позволю, заявил мэр Киева. Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико смотрится. Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня, подчеркнул Кличко.
Основні загрози, які можуть бути від блекауту в Києві: • відсутність світла • відсутність опалення • відсутність будь-якої води в водогонах • відсутність зв’язку 1. Відсутність світла призводить до відсутності зв’язку, води в водогонах та опалення в висотних багатоповерхівках, оскільки їх постачання залежить в роботи електронасосів. Краща ситуація з 5- і 9-поверхівками, для водопостачання і опалення вистачить міського тиску носіїв. 2. Відсутність опалення несе найбільший ризик – це злиття води із системи опалення ( залити воду в систему неможливо в зимовий період, тобто навіть після закінчення блекауту можемо залишитися без опалення / замерзання і розриви системи опалення. найгірша ситуація для 5- і 9-поверхівок оскільки будинки старі і погано утеплені + системи йдуть по горищам і замерзають в першу чергу, тому при -10/-15 часу буде +/-доба, а висотні багатоповерхівки краще утеплені, насосні знаходяться в приміщеннях внизу будинків і у будинків є час до 5-7 днів при таких температурах. Щоб розуміти коли треба прискускати або спускати системи опалення варто на чердаках/балконах/підвалах поставити бутилки з водою і як тільки вода в них почне замерзати – треба зливати систему. Рішення про приспущення/спущення системи приймає кожен будинок самостійно без РДА, відповідальна особа – сказана у Формі Е8 яка подавалася при підготовці до опалювального сезону. При приспущенні/спущенні системи треба завчасно подумати куди систему спускати (в Чернігові весною спускали прямо в підвали щоб зберегти систему). Треба виробити алгоритм дій при пониженні температури! 3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування! 4. Питання пожежної безпеки: 1) при відключення світла – система не працює! 2) при відсутності зв’язку не працюють навіть служби екстренного виклику 101, 102, 103. Оскільки мешканці придбали в квартири небезпечні аккумулятори, балони з газом і горілки ризики виникнення пожежі зростають. Необхідно розробити алгоритм зв’язку з швидкою допомогою та пожежниками: 1) визначити де знаходяться найближчі пункти швидкої допомоги та пожежна станція 2) визначити список мешканців, які на власних авто зможуть поїхати до цих пунктів і іх викликати 3) визначити як працюватиме кнопка виклику поліції в цей період, на скільки вистачить зв’язку, чи можна через поліцію викликати швидку та пожежну в комендантський час 5. Надати мешканцям перелік найближчих пунктів незламності та посилання на весь перелік: https://nezlamnist.gov.ua/ - там не можна жити, можна заряджати гаджети, доступ до інтернету, медикаментів, води, тепла, підігріти їжу та воду 6. До бюветів буде приїжджати генератор щоб була можливість качати воду, нажаль РДА поки не визначила перелік бюветів, чи будуть всі, чи якась кількість – треба буде шукати. 7. Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо, аби мати можливість зарядити гаджети та підігріти кип’яток! Великі генератори на будинок не радять, оскільки якщо в системі не буде води – насосам не буде чого качати, генератор для ліфтів не ефективно, опалення в квартирах жоден мобільний генератор не потягне.