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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2828282928302831
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:45

☝️Boeing пропонує Пентагону поставити Україні свою спільну розробку з компанією SAAB – Ground Lanched Small Diameter Bomb (наземну бомбу малого діаметра).
▫️У цьому снаряді авіабомба GBU-39 використовується як боєголовка. На неї встановлений ракетний двигун M26 (його є досить багато) і невеликі складні крила. Це – недорога зброя, її компонентні широко доступні, зазначають журналісти.
▫️GLSDB має GPS-наведення, здатна долати електронні перешкоди, може застосовуватись в будь-яких погодних умовах проти бронетехніки. Цей снаряд б'є на 150 км, що дозволить ЗСУ ще глибше бити по тилах армії росії.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:07

  wadimk написав:
  vitaliian написав:
7.  Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо


https://t.me/rozumaha/16920

https://crimezone.in.ua/podiji/14007-v- ... triku.html

Одни уже скинулись...

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:14

  vitaliian написав:И может не в тему, но про экономию

китайцы презентовали э.мобиль за 12500$ с запасом хода до 400 км
https://focus.ua/auto/538463-cena-12-50 ... ry-qq-foto

Новость из недорашки:
Автобренды из Индии и Уганды могут заменить европейские автомобили в России
Вчера, 14:50

https://www.gismeteo.ru/news/auto/avtob ... paign=news
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:47

  Letusrock написав:6-й день після обстрілу і сьогодні знову аварійні відключення.. Напевно після наступних ракет стабільної подачі ЕЕ вже не буде до нового року

Львів та львівська 8год без, 4 зі світлом, знову 8 без, це ще норм, а може бути всього 4 год на добу зі світлом, Галицький П‘ємонт завалився…
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:10

  wadimk написав:
  vitaliian написав:
7.  Варто мати невеликі генератори, скидатися з мешканцями на топливо


https://t.me/rozumaha/16920

https://crimezone.in.ua/podiji/14007-v- ... triku.html

Одни уже скинулись...

В Одессе вам и 1 копейку не дадут заработать если вы не поделитесь. Чтобы обойти закон ставится коробка с дыркой, всяк входящий кидает туда 50 грн . Но надписей о том что услуга платная тоже не должно быть. Просто коробка чего кидают туда деньги я хз
в фонтаны тоже кидают.

Подкопаться за незаконную деятельность невозможно.

В Ирпене э.энергией торгует каждый 2й застройщик. Кто покрупнее покупают подстанцию и продают её мелочи по 4 грн, мелочь накручивает 1 гривну и продает уже населению своих жк. За годы беспредела не посадили никого.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:13

‼Как пережить блэкаут на максималках: советы для тех, кто мыслит стратегически и готов чуть-чуть потратиться:

👁 Свет: обзаведитесь налобными фонариками со встроенным аккумулятором для каждого члена семьи. Они работают долго, в них есть красный свет, чтобы сохранять ночное зрение. Свечи, запасные батареи и химические источники света (при разломе – до 10 часов люминесценции). Генератор, запас топлива к нему, экофлоу.

👁 Канистра спирта и спиртовка. Пользоваться только на плите!  Для кипячения 0,5 литра воды – расход около 20 грамм, на полной зарядке работает порядка 40 минут.

👁Техническая вода в ванной. От мытья посуды отказываемся, экономим воду, используем одноразовую посуду.

👁 Приготовление еды. Термосы для еды и жидкости, стальные вакуумные, долго удерживают температуру.

👁 Гигиена. Сухой шампунь, влажные салфетки и «сухой душ» (десяток нужно держать про запас).

👁 Тепло. Спальники, шерстяные одеяла, карематы (они сохраняют тепло). Термобелье и термоноски – по две пары на каждого члена семьи. Грелки, в том числе химические.

👁 Если очень холодно в доме, то туристическая палатка, разложенная посреди комнаты. Ее можно прогреть быстрее, чем помещение, для этого достаточно свечи (соблюдайте осторожность!).

👁 Еда, которую легко готовить: овсяные хлопья, не быстрого приготовления, завариваются кипятком. Цукаты, изюм, орехи, семечки, соль, сухие финики, сушеные апельсины, кокосовая стружка к овсянке. Вермишель-паутинка не требует варки – просто 5 минут в кипятке. Кус кус –10 минут в кипятке, Нутовые,гороховые и чечевичные пюре. Цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. Белый рис и гречка запариваются за 4 часа без варки. Сухие овощи., чтобы не приедалось, включая уже жареный, а потом сушеный лук. Маленькая бутылочка острого соуса. Цельнозерновое печенье, на него сыр в тюбике или плавленый, джем, паштет из банки. Халва, конфеты и вафли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:16

Ещё про Одессу

​❗❗❗В ОДЕССЕ БИЗНЕСС НА ВОЙНЕ

#нампишут

Дорогие Одесситы и гости города, а так же дорогие Украинцы!!!

Многие уже знают, а кто не знал, но догадывался, хочу донести до вашего сведения, что руководство промрынка «7 км» - это ненасытно алчная группировка!!

Я от лица предпринимателей малого и среднего бизнеса, прошу поделиться нашей болью с населением!

В условиях тяжелой ситуации в стране: военного положения, затруднения поставок товаров в различных отраслях, роста цен и т.д., а сейчас и сложнейшей ситуации с электросетями (перебоями электроэнергии и ее отсутствия в целом по много часов), руководство промрынка «7 км» продолжает «топить», «доить», «измываться» над предпринимателями!
Мало того, что за «каждое движение», за «каждый поворот головы», за «каждый глоток воздуха» нужно брать разрешение и платить за него, так теперь они придумали новую схему «дойки» предпринимателей!
Когда стали выключать полностью город от энергосети, рынок остался без света и люди, кто прикупил генераторы, стали их заводить.

Тут же появилось устное распоряжение о запрете использования генераторов на территории рынка. Однако охрана, которая совершала запретительные рейды, не могли ответить внятно по какой причине нельзя использовать генераторы. Только спустя пару часов споров и скандалов, появился пожарный инспектор, который аргументировал приказ: «не положено по технике пожарной безопастности» и сам приказ появился в письменном виде (видно состряпали на скорую руку, т.к. народ требовал показать приказ в письменном виде).
Но мы то понимали, что это все же к чему-то движется и точно! Спустя еще время нам озвучили, что мы должны подключаться к генераторам, которые предоставляет руководство промрынка «7 км», естественно по их еб***м тарифам (180-200 грн за каждую подключенную лампочку в магазинах и ролетах, уже не говоря о каминах и компьютерах, у кого они есть)!! Ох ну это, ребята пи***ц!! Вместо того, чтоб помогать людям в такой тяжелей период, которые остались в стране, поддерживают ее экономику, работают и платят аренду и завышенные тарифы по коммунальным платежам руководству промрынка «7 км», эти алчные и ненасытные директора и руководители сдирают последнее, что осталось!!

Фото приказа прикрепляю ниже.

30 грн киловат! 100 долл подключиться к их генераторам и 100 долл потом отключиться, если будет стабильная электроэнергия от города.
ссылку не даю, канал закрытый, возможно ипсо
vitaliian
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