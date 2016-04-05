В Одессе вам и 1 копейку не дадут заработать если вы не поделитесь. Чтобы обойти закон ставится коробка с дыркой, всяк входящий кидает туда 50 грн . Но надписей о том что услуга платная тоже не должно быть. Просто коробка чего кидают туда деньги я хз в фонтаны тоже кидают.
Подкопаться за незаконную деятельность невозможно.
В Ирпене э.энергией торгует каждый 2й застройщик. Кто покрупнее покупают подстанцию и продают её мелочи по 4 грн, мелочь накручивает 1 гривну и продает уже населению своих жк. За годы беспредела не посадили никого.
‼Как пережить блэкаут на максималках: советы для тех, кто мыслит стратегически и готов чуть-чуть потратиться:
👁 Свет: обзаведитесь налобными фонариками со встроенным аккумулятором для каждого члена семьи. Они работают долго, в них есть красный свет, чтобы сохранять ночное зрение. Свечи, запасные батареи и химические источники света (при разломе – до 10 часов люминесценции). Генератор, запас топлива к нему, экофлоу.
👁 Канистра спирта и спиртовка. Пользоваться только на плите! Для кипячения 0,5 литра воды – расход около 20 грамм, на полной зарядке работает порядка 40 минут.
👁Техническая вода в ванной. От мытья посуды отказываемся, экономим воду, используем одноразовую посуду.
👁 Приготовление еды. Термосы для еды и жидкости, стальные вакуумные, долго удерживают температуру.
👁 Гигиена. Сухой шампунь, влажные салфетки и «сухой душ» (десяток нужно держать про запас).
👁 Тепло. Спальники, шерстяные одеяла, карематы (они сохраняют тепло). Термобелье и термоноски – по две пары на каждого члена семьи. Грелки, в том числе химические.
👁 Если очень холодно в доме, то туристическая палатка, разложенная посреди комнаты. Ее можно прогреть быстрее, чем помещение, для этого достаточно свечи (соблюдайте осторожность!).
👁 Еда, которую легко готовить: овсяные хлопья, не быстрого приготовления, завариваются кипятком. Цукаты, изюм, орехи, семечки, соль, сухие финики, сушеные апельсины, кокосовая стружка к овсянке. Вермишель-паутинка не требует варки – просто 5 минут в кипятке. Кус кус –10 минут в кипятке, Нутовые,гороховые и чечевичные пюре. Цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. Белый рис и гречка запариваются за 4 часа без варки. Сухие овощи., чтобы не приедалось, включая уже жареный, а потом сушеный лук. Маленькая бутылочка острого соуса. Цельнозерновое печенье, на него сыр в тюбике или плавленый, джем, паштет из банки. Халва, конфеты и вафли.
Дорогие Одесситы и гости города, а так же дорогие Украинцы!!!
Многие уже знают, а кто не знал, но догадывался, хочу донести до вашего сведения, что руководство промрынка «7 км» - это ненасытно алчная группировка!!
Я от лица предпринимателей малого и среднего бизнеса, прошу поделиться нашей болью с населением!
В условиях тяжелой ситуации в стране: военного положения, затруднения поставок товаров в различных отраслях, роста цен и т.д., а сейчас и сложнейшей ситуации с электросетями (перебоями электроэнергии и ее отсутствия в целом по много часов), руководство промрынка «7 км» продолжает «топить», «доить», «измываться» над предпринимателями! Мало того, что за «каждое движение», за «каждый поворот головы», за «каждый глоток воздуха» нужно брать разрешение и платить за него, так теперь они придумали новую схему «дойки» предпринимателей! Когда стали выключать полностью город от энергосети, рынок остался без света и люди, кто прикупил генераторы, стали их заводить.
Тут же появилось устное распоряжение о запрете использования генераторов на территории рынка. Однако охрана, которая совершала запретительные рейды, не могли ответить внятно по какой причине нельзя использовать генераторы. Только спустя пару часов споров и скандалов, появился пожарный инспектор, который аргументировал приказ: «не положено по технике пожарной безопастности» и сам приказ появился в письменном виде (видно состряпали на скорую руку, т.к. народ требовал показать приказ в письменном виде). Но мы то понимали, что это все же к чему-то движется и точно! Спустя еще время нам озвучили, что мы должны подключаться к генераторам, которые предоставляет руководство промрынка «7 км», естественно по их еб***м тарифам (180-200 грн за каждую подключенную лампочку в магазинах и ролетах, уже не говоря о каминах и компьютерах, у кого они есть)!! Ох ну это, ребята пи***ц!! Вместо того, чтоб помогать людям в такой тяжелей период, которые остались в стране, поддерживают ее экономику, работают и платят аренду и завышенные тарифы по коммунальным платежам руководству промрынка «7 км», эти алчные и ненасытные директора и руководители сдирают последнее, что осталось!!
Фото приказа прикрепляю ниже.
30 грн киловат! 100 долл подключиться к их генераторам и 100 долл потом отключиться, если будет стабильная электроэнергия от города.
Schmit написав: У когось знову "нема часу думати стратегічно".
Де ви їх знаходите? Чувак просто дизорієнтований в просторі й часі, при цьому намагається ловити чиновників на тому, що вони відсотки наплутали... Як мінімум, ніхто не знає толком, відсотками чого оперують посадовці. Кількості? Потужності? Автор відео виходить з потужності. Нехай. Якщо спростити максимально енергосистему, то електроенергія від електростанції до вашої розетки проходить три каскади: 1) підвищуючий до надвисокої напруги(->750) 2) знижуючий до середньої напруги 3) знижуючий до низької напруги. Якщо ви вмикаєте 1кВт чайник, то цей 1 кіловат проходить ВСІ ТРИ каскади. Відповідно сумарна потужність трансформаторів - 3 кВт. Хоча насправді підвищуючих до 750 трохи менше, бо ближні до електростанцій споживачі отримують по лініях середньої напруги. А якщо знищити 1 з каскадів повністю, то буде знищено тільки третина(!) від сумарної потужності трансформаторів. Але при цьому електромережа ВЗАГАЛІ не буде працювати. А 20% від потужності трансформаторів, якщо вони сконцентровані в якомусь одному діапазоні, дають 60% неробочої мережі. І навіть якщо додати 40% запасу і зниження енергоспоживання - все одно вийде більше ніж третина споживачів без електроенергії. І зразу ж питання: якщо є достатньо генерації, але нема трансформаторів 750->330, і електроенергія до вас дійти все одно не може, то чи буде зрадою продаж її за кордон при наявних лініях? P.S. Не чув про факти продажу, більше того, наскільки мені відомо, русня цілить по 750, що робить неможливим використання генеруючих потужностей. P.P.S. Ще додайте ремонтні роботи...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 28 лис, 2022 15:13, всього редагувалось 2 разів.
Смахивает на тяжёлый бред. В такой ситуации может ещё как-то выживать небольшой городок, но не миллионный город. Если дело дойдёт до такой ситуации, то надо не давать такие рекомендации, а срочно эвакуировать население. И с этим, естественно, город не справится. Это задача государства. Должна быть госпрограмма эвакуации, где должно быть расписано всё - сколько и куда человек можно вывезти, из каких районов куда люди выезжают, как и куда их расселять. И ещё много чего. А так это всё (так же, как и советы в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5512343#p5512343) не стоит бумаги, на которой это написано.
ЛАД написав:Иногда (часто?) кредиторам выгодно иметь у заёмщика сильную власть. Легче держать в руках одного человека, чем целую сеть демократических структур. И то, что Вы процитировали, проще потребовать у диктатора, чем у демократического государства
Ни один диктатор на это не пойдет, да и не нужно такое никому. Куратор всегда может перекрыть финансовый кран и вся вертикаль власти рухнет. Поскольку диктатор заинтересован в максимальном удержании власти, первое что он будет делать - избавится от кураторов. Такой риск всегда есть (но Левин как то обтекаемо его пропустил).
В теории новый президент может объявить, что нам не нужны ни Европа, ни РФ ни США, закрываем границы и строим чучхэ. На практике, потеряв поддержку Запада, мы сразу же получим "братскую любовь" с востока.
для нас диктатура- дорогое удовольствие. Диктатура стран восточной Европы поддерживалась безвозмездной помощью СССР. Кто то должен был ее спонсировать.
Диктатура это подкуп армии чиновников (прежде всего судей и всех кто принимает хоть какие то решения), огромные структуры силовиков, для подавления бунтов, в крайних случаях ГУЛАГи и голодоморы. Народу нужен халявный доступ к хлебу, чтобы не было голодных бунтов. Низкие зарплаты (инвесторы уйдут), вместо безработицы - трудовая повинность.
Вы серьезно думаете что кураторам может быть интересно такое спонсировать?
Диктатура бывает разная, разной степени жёсткости и с разными политцелями. "Чучхэ" у нас не пройдёт как по внешним, так и по внутренним причинам (кстати, чучхэ существует, на мой взгляд, исключительно благодаря поддержке Китая). У нас вполне может существовать диктатура ориентированная на Запад. Подавлять придётся относительно небольшую часть населения и это не потребует таких уж больших затрат и "огромных структур". И, вообще говоря, диктатура не требует "халявного доступа к хлебу" и трудовой повинности (откуда Вы это взяли, я вообще не понял). И Вы несколько преувеличиваете безвозмездную помощь СССР восточной Европе. Это миф. Да, им давали энергоресурсы по ценам ниже мировых - по внутренним ценам Союза. Ну так и их продукцию покупали не по мировым ценам. Из-за неверных представлений о диктатуре Вы делаете и неправильные выводы. "Цивилизованную диктатуру" Запад вполне может поддерживать. И инвестиции тоже вполне реальны.