​❗❗❗В ОДЕССЕ БИЗНЕСС НА ВОЙНЕ



#нампишут



Дорогие Одесситы и гости города, а так же дорогие Украинцы!!!



Многие уже знают, а кто не знал, но догадывался, хочу донести до вашего сведения, что руководство промрынка «7 км» - это ненасытно алчная группировка!!



Я от лица предпринимателей малого и среднего бизнеса, прошу поделиться нашей болью с населением!



В условиях тяжелой ситуации в стране: военного положения, затруднения поставок товаров в различных отраслях, роста цен и т.д., а сейчас и сложнейшей ситуации с электросетями (перебоями электроэнергии и ее отсутствия в целом по много часов), руководство промрынка «7 км» продолжает «топить», «доить», «измываться» над предпринимателями!

Мало того, что за «каждое движение», за «каждый поворот головы», за «каждый глоток воздуха» нужно брать разрешение и платить за него, так теперь они придумали новую схему «дойки» предпринимателей!

Когда стали выключать полностью город от энергосети, рынок остался без света и люди, кто прикупил генераторы, стали их заводить.



Тут же появилось устное распоряжение о запрете использования генераторов на территории рынка. Однако охрана, которая совершала запретительные рейды, не могли ответить внятно по какой причине нельзя использовать генераторы. Только спустя пару часов споров и скандалов, появился пожарный инспектор, который аргументировал приказ: «не положено по технике пожарной безопастности» и сам приказ появился в письменном виде (видно состряпали на скорую руку, т.к. народ требовал показать приказ в письменном виде).

Но мы то понимали, что это все же к чему-то движется и точно! Спустя еще время нам озвучили, что мы должны подключаться к генераторам, которые предоставляет руководство промрынка «7 км», естественно по их еб***м тарифам (180-200 грн за каждую подключенную лампочку в магазинах и ролетах, уже не говоря о каминах и компьютерах, у кого они есть)!! Ох ну это, ребята пи***ц!! Вместо того, чтоб помогать людям в такой тяжелей период, которые остались в стране, поддерживают ее экономику, работают и платят аренду и завышенные тарифы по коммунальным платежам руководству промрынка «7 км», эти алчные и ненасытные директора и руководители сдирают последнее, что осталось!!



Фото приказа прикрепляю ниже.



30 грн киловат! 100 долл подключиться к их генераторам и 100 долл потом отключиться, если будет стабильная электроэнергия от города.

