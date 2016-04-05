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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2830283128322833>
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:33

  ЛАД написав:"Цивилизованную диктатуру" Запад вполне может поддерживать
от вас впервые такое словосочетание слышу. Диктатура это всегда подавление прав и свобод, потому что диктатор хочет оставаться на троне пожизненно, чтобы его не скинули законно - подавляют права. Чтобы не было бунтов содержится гораздо более мощная армия силовиков, чем при демократии. Про доброго крокодила я тоже читал, книга называется Чебурашка. К реальным крокодилам Гена никакого отношения не имел и в реальности сожрал бы Чебурашку сразу после знакомства.

Диктату́ра (лат. dictatura от dictatus — предписанный) — форма государственного прав­ле­ния, реализуемая различными методами на­си­лия, в которой при отсутствии внешнего контроля и фактических ограничений власть монопольно скон­цен­три­ро­ва­на в ру­ках од­но­го человека, кли­ки, ведомства или партии


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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:37

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:В такой ситуации может ещё как-то выживать небольшой городок, но не миллионный город

Дневник Тани Савичевой читали? Погуглите сами, не хочу давать ссылки на домен ру.

https://www.google.com/amp/s/military.w ... u/amp44671

Простите, Вы же серьёзный человек.
Мне не надо читать дневник Тани Савичевой. Когда-то писал - у меня родная тётя чудом выжила в блокаду исключительно благодаря тому, что вовремя успели положить в военный госпиталь (работала телеграфисткой в штабе ЛВО).
Можете считать, что Ленинград выживал?
Сколько людей похоронено на Пискаревке, думаю, точно и сегодня неизвестно.
Предлагаете повторить опыт Ленинграда в Киеве и Харькове?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:40

  ЛАД написав:Предлагаете повторить опыт Ленинграда в Киеве и Харькове?
предлагаю его учитывать. Миллионик без коммуникаций на протяжении 900 дней. Других кейсов выживания такого масштаба я не знаю. При том что блокады Ленинграда де факто не было, людей просто кинуло советское руководство.
  ЛАД написав:Да, им давали энергоресурсы по ценам ниже мировых - по
а чтобы активнее покупали ввели танки в Венгрию в 1956 и в Чехию в 1968
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 15:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:40

  ЛАД написав:
  vitaliian написав: Диктатура стран восточной Европы поддерживалась безвозмездной помощью СССР. Кто то должен был ее спонсировать.

И Вы несколько преувеличиваете безвозмездную помощь СССР восточной Европе. Это миф. Да, им давали энергоресурсы по ценам ниже мировых - по внутренним ценам Союза. Ну так и их продукцию покупали не по мировым ценам.

Вы верно пишете, но я бы посмотрел глубже:
Само утверждение о "диктатуре в странах восточной Европы" уже глубоко неадекватно, и нет смысла оспаривать его в разных частностях.
Даже союз не тянул на диктатуру после смерти Сталина, а страны СЭВ и Югославия были намного демократичнее союза.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:47

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:В такой ситуации может ещё как-то выживать небольшой городок, но не миллионный город

Дневник Тани Савичевой читали? Погуглите сами, не хочу давать ссылки на домен ру.

https://www.google.com/amp/s/military.w ... u/amp44671


отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было

1. Можно было вывезти 90% гражданского населения (кроме работников промышленности и Обкома/Горкома партии)

2. или снабдить город продовольствием в достаточном количестве
(согласно документов найденых в архивах -так и было, продовольствие в ленингаде было предостаточно...мы просто пухли)
у Солонина 3 фильма на эту тему (была ли блокада?)

3. исходя из современной реальности -можно смело сказать , что в оккупированном Мариурполе/Мелитополе/Бердянске по документам орков было поставлено гуманитарной помощи (включая продовольствие на 10-15млн населения :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:47

  juristkostya написав:Само утверждение о "диктатуре в странах восточной Европы" уже глубоко неадекватно, и нет смысла оспаривать его в разных частностях

Наиболее известны случаи побегов из ГДР следующими путями: 28 человек ушло по прокопанному ими самими тоннелю длиной 145 метров, совершались полёты на дельтаплане, на воздушном шаре из нейлоновых фрагментов, по верёвке, перекинутой между окнами соседних домов, с помощью тарана стены бульдозером.
В период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин или ФРГ, в том числе 574 случая дезертирства

От доброго режима ГДР бежали как могли. От доброты всегда бегут, такие традиции.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:52

  prodigy написав:отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было
запасы провизии были накануне вывезены, нормальная практика в те годы, чтобы не досталось врагам. по другой версии уничтожены, так как "заботливо" хранилось всё в одном месте. Снабжение города во время "блокады" было недостаточное. Сталин недолюбливал ленинградцев, считал что они могут быть лояльны к бывшему режиму или по другим причинам. Как доказательство, после убийства Кирова на Ленинград обрушились репрессии.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:57

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Само утверждение о "диктатуре в странах восточной Европы" уже глубоко неадекватно, и нет смысла оспаривать его в разных частностях

Наиболее известны случаи побегов из ГДР следующими путями: 28 человек ушло по прокопанному ими самими тоннелю длиной 145 метров, совершались полёты на дельтаплане, на воздушном шаре из нейлоновых фрагментов, по верёвке, перекинутой между окнами соседних домов, с помощью тарана стены бульдозером.
В период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин или ФРГ, в том числе 574 случая дезертирства

От доброго режима ГДР бежали как могли. От доброты всегда бегут, такие традиции.

Политологическая наука выработала критерии "диктатур", страны Восточной Европы в них не вписываются. Даже СССР вписывается с сильными оговорками.
Факты незаконного пересечения границы самодостаточным критерием для отнесения к "диктатуре" не являются. Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию. И так далее. Это не значит, что в Мексике или в Тунисе диктатуры, просто, люди всегда стремятся к лучшему.

Это всё не для дискуссии, это я вам сообщил факты.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:59

Борис Джонсон розповів, як країни НАТО реагували на початку російського вторгнення в Україну



Водночас він наголосив, що Зеленський показав себе як "абсолютно видатний" лідер. "Він дуже хоробрий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б зовсім, зовсім інша, якби його там не було", – заявив Джонсон.


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