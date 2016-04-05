Додано: Пон 28 лис, 2022 15:47

vitaliian написав: ЛАД написав: В такой ситуации может ещё как-то выживать небольшой городок, но не миллионный город В такой ситуации может ещё как-то выживать небольшой городок, но не миллионный город

Дневник Тани Савичевой читали? Погуглите сами, не хочу давать ссылки на домен ру.



https://www.google.com/amp/s/military.w ... u/amp44671 Дневник Тани Савичевой читали? Погуглите сами, не хочу давать ссылки на домен ру.

отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было1. Можно было вывезти 90% гражданского населения (кроме работников промышленности и Обкома/Горкома партии)2. или снабдить город продовольствием в достаточном количестве(согласно документов найденых в архивах -так и было, продовольствие в ленингаде было предостаточно...мы просто пухли)у Солонина 3 фильма на эту тему (была ли блокада?)3. исходя из современной реальности -можно смело сказать , что в оккупированном Мариурполе/Мелитополе/Бердянске по документам орков было поставлено гуманитарной помощи (включая продовольствие на 10-15млн населения