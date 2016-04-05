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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2830283128322833
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:59

  juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:09

  vitaliian написав:
  prodigy написав:отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было
запасы провизии были накануне вывезены, нормальная практика в те годы, чтобы не досталось врагам. по другой версии уничтожены, так как "заботливо" хранилось всё в одном месте. Снабжение города во время "блокады" было недостаточное. Сталин недолюбливал ленинградцев, считал что они могут быть лояльны к бывшему режиму или по другим причинам. Как доказательство, после убийства Кирова на Ленинград обрушились репрессии.


это всем известные факты

посмотрите М.Солонина-"блокады не было, продукты были"
(просто их жрали не те)

https://www.youtube.com/watch?v=BMq447IZD5I
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:21

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.


Вы ошиблись дверью и зашли на публичный форум, а не в библиотеку ленина. Будьте готовы читать отсебятину и не предъявлять по данному пункту претензии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.


Вы ошиблись дверью и зашли на публичный форум, а не в библиотеку ленина. Будьте готовы читать отсебятину и не предъявлять по данному пункту претензии.

Осталось добавить что право рассуждать о том, в чем не понимаешь, защищено конституцией.
И будет 100-процентное "собачье сердце-2.0"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?

Ну вообще-то ограничение прав и свобод во время войны - это стандартная мера.
Но у нас какие-то перекошенные ограничения: с одной стороны функционируют толпы депутатов от местных до верховнорадных (здесь ограничений нет, хотя нахрена они во время войны нужны - непонятно), с другой стороны трети населения запрещен выезд за пределы страны (беспрецедентное ограничение).
antey1969
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