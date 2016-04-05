juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?
prodigy написав:отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было
запасы провизии были накануне вывезены, нормальная практика в те годы, чтобы не досталось врагам. по другой версии уничтожены, так как "заботливо" хранилось всё в одном месте. Снабжение города во время "блокады" было недостаточное. Сталин недолюбливал ленинградцев, считал что они могут быть лояльны к бывшему режиму или по другим причинам. Как доказательство, после убийства Кирова на Ленинград обрушились репрессии.
это всем известные факты
посмотрите М.Солонина-"блокады не было, продукты были" (просто их жрали не те)
juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?
Ну вообще-то ограничение прав и свобод во время войны - это стандартная мера. Но у нас какие-то перекошенные ограничения: с одной стороны функционируют толпы депутатов от местных до верховнорадных (здесь ограничений нет, хотя нахрена они во время войны нужны - непонятно), с другой стороны трети населения запрещен выезд за пределы страны (беспрецедентное ограничение).